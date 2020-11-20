Мнение: Зеленский и Запад хотят эпидемии в Донбассе

20.11.2020, 17:46, Разное

Президент Украины Владимир Зеленский 14 ноября обратился к жителям Донбасса с речью. Он заявил, что Украина открыта для людей из Донецка и Луганска, а пропускные пункты на линии разграничения блокирует другая сторона. Также он сказал, что Украина открыла два новых пункта пропуска на границе с ЛНР. Еще раньше в совместном заявлении МИД Франции и Германии прозвучал призыв к РФ и ЛДНР разблокировать все контрольно-пропускные пункты между Донбассом и Украиной. По мнению Парижа и Берлина, Украина выполняет свои обязательства, а из-за того, что не все пункты пропуска работают, страдают люди, которым нужно получить пенсию, навестить родственников или пройти лечение на территории Украины.

В ДНР сейчас строгие правила пересечения линии соприкосновения. Так, чтобы приехать с Украины в республику, человеку сначала нужно подать заявку в межведомственный оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, кроме этого, заявитель должен объяснить, зачем ему нужно попасть на территорию республики. После получения разрешения штаба въезжающий на территорию ДНР с Украины должен пройти двухнедельную обсервацию. Выехать же с территории республики в незалежную могут лица, у которых есть прописка на территории Украины.

Многим людям, живущим на Донецкой и Луганской земле, нужно посещать Украину. У кого-то там родственники, которых хочется видеть или которым нужна помощь. И людям приходится ехать на Украину из ДНР через Россию. Немало пенсионеров получают положенные им выплаты на Украине. Это граждане, которые оформились на Украине как переселенцы и получают пенсии как ЛДНР, так и Украины. В ДНР они могут получить свои украинские пенсии только в конторах по обналичке, что многим не нравится, так как там приходится платить немаленькие проценты. В республике нет банка, который бы имел международные связи и работал с платежными карточками украинских или российских банков. Большинство пенсионеров предпочли бы поехать на Украину и снять деньги в банкомате. Похожая ситуация и в ЛНР.

Есть еще небольшая прослойка жителей Донбасса, которые привыкли пить кофе во Львове или отмечать Рождество в Карпатах, и теперь возмущаются, что не могут вести привычный образ жизни из-за ограничений на границе. Для этих трех категорий граждан ограничения по въезду на Украину создают большие сложности. И об их интересах якобы заботится Зеленский и страны Запада.

У каждой медали две стороны. Ограничительные меры в ДНР относительно пресечения линии разграничения были приняты для того, чтобы защитить граждан республики от коронавируса. Для въезда в республику с территории РФ также действуют ограничения. Так, чтобы попасть в ДНР из РФ, у человека должна быть или прописка на территории республики или уважительная причина для въезда. Например, пожилые родственники или родные, которые нуждаются в помощи.

В отношении коммуникации с Россией не такие жесткие ограничения. Это понятно. Во-первых, пенсионеры не будут так массово ездить в РФ, как на Украину. А, значит, меньше людей могут заразиться вирусом за границей. Во-вторых, вся деловая жизнь республики завязана на России, а Украина ввела торговую блокаду. В-третьих, РФ выдает паспорта жителям республики. А на Украине постоянно звучат призывы ограничить жителей ЛДНР в правах.

Если открыть границу с Украиной, то туда сразу хлынет огромный людской поток. В первую очередь, пенсионеров, чтобы снять свои деньги. А на Украине очередной вирусный антирекорд: ковидом заразились более 13000 человек. Пожилые люди хуже переносят вирус, чем молодые. Значит, пенсионеры, вернувшись в республику после посещения Украины, могут потенциально пополнить «армию больных» и стать разносчиками болезни. Система здравоохранения ДНР и так с трудом справляется с ситуацией. Под центры для больных ковидом уже переданы ряд роддомов. В республике более 9000 заболевших, прирост за сутки 158 человек. Множество заболевших пожилых людей могут обрушить систему здравоохранения. Возможно, это и нужно Зеленскому.

Самые мрачные дела западные державы творят, прикрываясь аргументами о правах человека. В 2014 году, до поражения украинской армии, Запад в один голос твердил, о том, что Киев имеет монополию на применение силы. Берлин и Париж должны были, по Минским договоренностям, помочь Киеву создать финансовую инфраструктуру в ЛДНР, чтобы люди могли получать пенсии и пособия, чего сделано не было. Поэтому возникают нехорошие ощущения, когда Германия и Франция начинают «заботиться», о правах жителей ЛДНР.

Официальный представитель МИДа РФ Мария Захарова 17 ноября ответила Берлину и Парижу. Она отметила, что открытие новых пунктов пропуска между Украиной и ЛНР было запланировано на 10 ноября. Но Киев в последний момент изменил договоренности в одностороннем порядке. Так, пункт пропуска «Счастья» предусматривался как автомобильный. Но Киев неожиданно превратил его исключительно в пешеходный.

Захарова отметила, что игнорирование Берлином и Парижем законопроекта, внесенного украинским премьером Денисом Шмыгалем, об интернировании российских граждан и заявления украинских политиков о планах, альтернативных Минским договоренностям, надо расценивать как одобрение западными странами линии Киева.

Владимир Зеленский устроил из открытия пунктов пропуска, которое не было согласовано с Луганском, очередное шоу. Его заявления направлены на то, чтобы получить политические преференция из трудностей, которые испытывают жители Донбасса. Если бы Зеленский правда хотел добра людям ЛДНР, то мог бы снять экономическую блокаду и прекратить боевые столкновения. Поэтому вся политика Зеленского – спектакль, став президентом, он не перестал быть лицедеем.

Майданный режим и его западные покровители заинтересованы в том, чтобы максимально ослабить ЛДНР. А что может быть для этого лучше, чем тотальная эпидемия? Поэтому Киев, Париж, Берлин будут настаивать на том, чтобы открыть пункты пропуска между Украиной и Донбассом. Ведь чем больше жителей ЛДНР заболеют ковидом, тем лучше для недоброжелателей республик. А сколько людей умрет, ни Запад, ни Зеленского не интересует. Для них главное достижение целей – гибель республик и победа над Россией.