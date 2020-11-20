Скандалы: Почетная ссылка Николая Цуканова

20.11.2020, 16:06, Разное

Бывший полпред президента в УрФО стал главным в «Ростелекоме» по цифровизации леса, с которым в свое время был связан его бизнес

Бывший полпред президента в УрФО Николай Цуканов, который проработал на Урале два года, накануне был официально назначен старшим вице-президентом по цифровизации промышленности и лесного хозяйства «Ростелекома». В кулуарах восприняли это назначение как «ссылку» за скандал с польским шпионажем. Но на самом деле бизнес, которым занимался Цуканов до прихода в политику, был связан именно с лесной промышленностью и с телекоммуникациями.

Что такое «Цифровой лес»

В «Ростелекоме» Николай Цуканов стал 27-м вице-президентом. Кроме него там есть один первый вице-президент, пять старших и 20 обычных. В компании уже работал отдельный вице-президент по цифровизации промышленности Дмитрий Проскура, назначенный на эту должность всего год назад.

Накануне в пресс-службе организации сказали, что Цуканов «сосредоточится на вопросах и проектах, связанных с цифровизацией промышленности и лесного хозяйства». Об его участии в конкретных проектах пока не сообщается.

Сейчас в России активно обсуждается проект Единой государственной автоматизированной системы учета древесины и сделок с ней «Цифровой лес».

Программа была представлена в феврале этого года на круглом столе «Цифровизация лесной отрасли», который провел аналитический центр при правительстве России. Судя по словам участников мероприятия, система «Цифровой лес» — это нечто вроде системы учета продаж алкоголя ЕГАИС. Она должна собирать информацию о текущем состоянии, изменениях лесных участков и предоставлять пользователям госуслуги в электронной форме. Ее цель — снижение оборота нелегально заготовленной древесины и контроль за оборотом древесины в целом.

«Цифровизация для лесной отрасли — это в первую очередь корректировка регламентов и законов, настройка межведомственного взаимодействия, а также использование лучших практик и технологий. Именно в такой последовательности будет идти наша работа», — заключил эксперт Аналитического центра Иван Фост.

По словам заместителя руководителя Рослесхоза Ивана Советникова, активная реализация программы начнется уже с 1 января 2021 года.

Как сообщал портал «Про дерево» со ссылкой на РИА «Новости», сметная стоимость работ по созданию и эксплуатации платформы «Цифровой лес» с использованием технологий искусственного интеллекта в 2021–2024 годах с учетом инфляции составляет 6,9 млрд рублей. Роль «Ростелекома» в создании платформы пока неизвестна.

Источник в «Ростелекоме» сообщил Znak.com, что ПАО пока не имеет никакого отношения к проекту «Цифровой лес», так как им занимается Минприроды. По словам нашего собеседника, в компании пока не решили, чем будет заниматься Цуканов. «Сейчас детально прорабатывается круг его обязанностей», — говорит источник.

Как с лесом связан Цуканов

Связь Цуканова с лесным хозяйством и цифровизацией не очевидна. С 2005 года он работает в политике. До назначения полпредом президента в УрФО Цуканов был главой города Гусева, губернатором Калининградской области, полпредом президента в СЗФО и помощником Владимира Путина.

Но, насколько известно Znak.com, до политической карьеры Цуканов занимался бизнесом. В конце 1980-х он создал совместное с поляками предприятие по переработке леса. Подробности его бизнеса неизвестны.

Отметим, что именно по обвинению в шпионаже в пользу Польши обвиняется бывший помощник и соратник Цуканова Александр Воробьев.

Уже после семья Цуканова занималась швейным производством, строительством и некоторыми другими направлениями бизнеса. Одно из этих направлений — производство антенн для спутникового телевидения «Триколор»». Об этой компании впервые рассказал журналист Олег Кашин. По его словам, во время личной встречи Цуканов сказал, что «принадлежавшая ему компания в том его родном городке (речь идет о городе Гусев. — Znak.com)» занимается этим производством.

Калининградский деловой портал Rugrad.eu рассказывал, что производством антенн и телеприставок в Гусеве занимается холдинг GS, который напрямую никак не связан с Николаем Цукановым, но сотрудничал с ним. На предприятии также официально утверждают, что Цуканов никогда не владел и не владеет ни одной из бизнес-единиц холдинга. Тем не менее связь семьи Цуканова с производством спутниковых тарелок обсуждалась калининградскими журналистами как общеизвестный факт.

Ольга Балюк