Анджелина Джоли и Том Харди снимут совместный фильм

20.11.2020, 13:26, Разное

Анджелина Джоли продолжает развиваться в режиссуре. На этот раз ее привлекла история известного военного фотожурналиста Дона Маккаллина, который работал на полях сражений во Вьетнаме и Камбодже, прошел Сирию и Ливан. Джоли намерена снять фильм о нем под названием Unreasonable Behaviour (“Необоснованное поведение”). Сопродюсером байопика о фотографе выступит Том Харди.

Анджелина Джоли Том ХардиДля меня большая честь показать в кино жизнь Дона Маккаллина. Меня привлекло уникальное сочетание бесстрашия и человечности, которое есть в нем, его абсолютная приверженность документированию правды о войне, а также его сочувствие и уважение к тем, кто страдает от ее последствий. Мы надеемся снять такой же бескомпромиссный фильм, как фотографии Дона, о необыкновенных людях и событиях, которые он засвидетельствовал, о взлете и падении уникальной эры журналистики,- заявила Джоли. Сам Маккаллин, которому сейчас 85 лет, признался, что в восторге от других режиссерских работ Джоли:

Посмотрев последний фильм Анджелины о Камбодже (и проведя там столько времени во время войны), я был очень впечатлен тем, как она сделала такое мощное и точное кино об этом месте. Я чувствую, что моя история в профессиональных руках.

Дон МаккаллинИзвестно, что сценарий напишет Грегори Бурк, работавший над такими проектами как “71”, “Операция “Шаровая молния”, на основе автобиографии Маккаллина. Информации об актерах и дате выхода картины пока нет.