 

Путин подписал указ о создании Росправды вместо Роспечати и Россвязи

20.11.2020, 13:03, Разное

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому вместо Роспечати и Россвязи в стране появится Росправда – Федеральное агентство по сохранению исторической и актуальной правды. Как сообщается на сайте Кремля, ведомство будет контролировать СМИ, юридических и физических лиц и пресекать случаи распространения недостоверной информации.

Новое ведомство получит полномочия, сходные с полномочиями одновременно Роскомнадзора и прокуратуры – Росправда сможет направлять предписания, указывать СМИ, какие материалы необходимо снять, а какие – разместить, штрафовать за размещение неправдивой или «некорректной в контексте современного курса» информации.

«Сейчас самая важная задача у нас в стране – защитить историческую правду о Великой Отечественной войне», – комментирует законопроект новоназначенный глава Росправды Алексей Пушков. – «Долгое время была такая вольница для открытых власовцев и они говорили всё, что взбредёт в голову или всё, что закажут западные спонсоры. Сейчас у нас задача вернуть общественную дискуссию и общественное мнение в правильное русло, чтобы никто не смел порочить нашу историю, чтобы никто не смел выдвигать какие-то маргинальные тезисы, что якобы Молотов с Риббентропом какой-то секретный протокол подписывал, что Союз вторгался в Польшу будто бы, про так называемую оккупацию Прибалтики и так далее».

Орган начнёт функционировать с 1 января 2021 года, а с 1 мая 2021 года получит «силовые» полномочия. Параллельно с его открытием в Московской области начнут строить ведомственный храм Росправды по аналогии с храмом Минобороны – по словам будущего руководителя ведомства, «иметь свой храм для министерства или агентства стало позитивным трендом новой России».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Последнее из рубрики: Разное


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.08 / Минюст ФРГ получил запрос Генпрокуратуры РФ по делу об отравлении Навального

29.10 / Ирина Понаровская хочет судиться за прибавку к маленькой пенсии

26.06 / В Подмосковье вновь откроются спортивные объекты

30.07 / Как в Канаде шахтер нашел в горах таинственный портал в другой мир

01.11 / “Проснулась-улыбнулась”: Юлия Высоцкая в легком платье впечатлила подписчиков

22.07 / Тридцать семь и одна

20.11 / Старшая дочь Григория Лепса Инга познакомила отца с женихом

19.10 / Охренеть! Израильтянам не хватает своих проблем

07.11 / В испанском соборе обнаружили «средневековое селфи»

15.08 / “Этот вирус приводит к безумию”: Ученые рассказали о реальности “вспышки зомби” среди людей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска