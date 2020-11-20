Путин подписал указ о создании Росправды вместо Роспечати и Россвязи

20.11.2020, 13:03, Разное

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому вместо Роспечати и Россвязи в стране появится Росправда – Федеральное агентство по сохранению исторической и актуальной правды. Как сообщается на сайте Кремля, ведомство будет контролировать СМИ, юридических и физических лиц и пресекать случаи распространения недостоверной информации.

Новое ведомство получит полномочия, сходные с полномочиями одновременно Роскомнадзора и прокуратуры – Росправда сможет направлять предписания, указывать СМИ, какие материалы необходимо снять, а какие – разместить, штрафовать за размещение неправдивой или «некорректной в контексте современного курса» информации.

«Сейчас самая важная задача у нас в стране – защитить историческую правду о Великой Отечественной войне», – комментирует законопроект новоназначенный глава Росправды Алексей Пушков. – «Долгое время была такая вольница для открытых власовцев и они говорили всё, что взбредёт в голову или всё, что закажут западные спонсоры. Сейчас у нас задача вернуть общественную дискуссию и общественное мнение в правильное русло, чтобы никто не смел порочить нашу историю, чтобы никто не смел выдвигать какие-то маргинальные тезисы, что якобы Молотов с Риббентропом какой-то секретный протокол подписывал, что Союз вторгался в Польшу будто бы, про так называемую оккупацию Прибалтики и так далее».

Орган начнёт функционировать с 1 января 2021 года, а с 1 мая 2021 года получит «силовые» полномочия. Параллельно с его открытием в Московской области начнут строить ведомственный храм Росправды по аналогии с храмом Минобороны – по словам будущего руководителя ведомства, «иметь свой храм для министерства или агентства стало позитивным трендом новой России».