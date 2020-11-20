 

“П…здец” – Собчак рассказала, что ждет туриста, получившего в ОАЭ положительный результат теста на кронавирус

20.11.2020, 11:34, Разное

Российская телеведущая Ксения Собчак на своей странице в Instagram рассказала о ложноположительных тестах на коронавирус, полученных в Дубае.

– Все эти тесты на въезде – полная хрень. Рассказываю реальную историю: моя близкая подруга на выезде из Раши, учитывая ,что она, как и я, неделю как переболела COVID-19, сделала кучу анализов – два ПЦР-теста, кровь из вены, из пальца. Все чисто. Антитела мощнейшие – 8. По прилете в Дубай у нее берут ПЦР мазок. Через сутки приходит ласковое смс: мол, у вас всех тесты отрицательные, а у нее –положительный, – написала она.

Собчак добавила, что ее подруге предложили перейти по ссылке и узнать, что делать.

– Я понимаю, что этот переход по ссылке – путь в ад и “ковидный” отель вместо нашего шикарного за свои же бабки. Говорю: “Очевидно же, что это ошибка, так что не делай ничего. Никуда не переходи. Просто пойдем и сделаем сами еще один тест, пока за тобой не пришли в отель, – рассказала телеведущая.

После этого, по словам Собчак, ее подруге на следующий день стали звонить по три раза в день. Телеведущая настаивала, чтобы подруга не брала трубку, а вскоре анализ, который та сдала самостоятельно, показал отрицательный результат.

– То есть, тупо ошибка, которая могла стоить человеку отдыха! Но! Самое главное! В отель так никто и не пришел! На обратном вылете никто ничего не спросил! То есть, человеку вьехавшему в Дубай с положительным тестом, грозит только три звонка в день от мудил. А вот другой мой приятель, как самый сознательный, пошел по ссылке. У него тоже в итоге выяснилось: “Сорри, ошибочный тест”, только за ним приехало пять закутанных арабов в отель, и три дня из недели отдыха он прожил в “ковидной” халупе, – рассказала Собчак.

Она назвала Дубай офигенныим, но ковиддиссидентским курортом.

– Посмотрите на вторую фотку. Абсолютно пустой порт Дубая-который всегда переполнен. П…здец, – завершила телеведущая.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на утро 20 ноября в мире коронавирусом заразились 56,9 млн человек, от COVID-19 скончалось 1,36 млн человек, выздоровело 36,5 млн. В России 1 998 966 человек инфицированы, 34 525 умерли, более 36,5 млн выздоровели. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса.



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