Мужчина рассказал, что его похищали инопланетяне и в плену он видел певца Робби Уильямса

20.11.2020, 9:47, Разное

В 1999 году британского байкера похитили пришельцы и после серии медицинских экспериментов внезапно послали его на какую-то инопланетную военную базу. Там среди других людей-солдат похищенный увидел певца Робби Уильямса.

Если вас похитят космические пришельцы, будет менее страшно если вам составит компанию другой человек. Еще лучше, если этот человек будет знаменитым – может быть, тогда вас тоже не будут особо мучить. А если это очень большая знаменитость – по крайней мере, в вашей стране – то это как раз та история, которую один британец описал в своей готовящейся к изданию книге.

Зовут этого британца Расс Келлетт и он заверяет, что когда инопланетяне похитили его и привезли на свой корабль, то там он увидел популярного британского поп-певца Робби Уильямса.

Келлетт клянется, что история не выдумана и что все это не причудилось ему под воздействием алкоголя или наркотиков.

В недавнем интервью газете "Yorkshire Live" Келлетт рассказал о своем опыте похищения, который он пережил в 1999 году – опыте, которым он, наконец, решил поделиться с общественностью, описав его в своей будущей книге под названием "Глазами пришельца" (Through the Eye of an Alien).

Келлетт утверждает, что все это произошло когда ехал на своем мотоцикле по дороге возле Бингли, Западный Йоркшир. Около 22:00 он проезжал мимо древнего каменного сооружения, приписываемого друидам, а потом заехал в дорожный туннель и… тут же оказался внутри космического корабля.

Он не помнит подробностей как его схватили, но он увидел, что сидит на стуле, а потом в его горло стали засовывать трубку, после чего сделали укол в шею. Вокруг себя он видел существ, похожих на людей, но "лысых и очень высоких". Были там и маленькие существа, которые все выглядели одинаково.

Он пытался задавать вопросы, но ему заткнули рот. Потом все стало еще страннее. Его перевели в другую комнату, где на голову надели шлем, а в руки выдали оружие. Келлетт был на грани паники, но не мог не подчиняться приказам.

Затем его и еще нескольких таких же похищенных людей поместили в некую "военную базу", находящуюся на борту инопланетного корабля. Им сказали, что они должны пойти на военное задание. Именно тогда рядом с собой Келлетт отчетливо видел певца Робби Уильямса. На нем был такой же шлем, как у Келлетта, и он считался командиром их отряда.

Келлетт попытался заговорить с ним и сказал ему, что видел его раньше и что он похож на Робби Уильямса. Но пришелец тут же крикнул ему возвращаться в строй. Даже сейчас, по прошествии многих лет, Келлетт боится этих пришельцев и говорит, что с этими существами связываться опасно и что похищение это реально, а не шутки.

Что было дальше на этой "военной миссии" Келлетт не помнил, но потом его отпустили. Он помнит немногое, но когда пытался рассказывать эту историю другим людям, его тут же обзывали лжецом. Даже на конференциях по НЛО ему мало кто верил. Лишь годами позже Келлетт все-таки добился частичного признания, снимаясь в передачах об НЛО и паранормальных явлениях.

Что думает обо всем этом Робби Уильямс, неизвестно, потому что когда журналисты спросили его об этом, он сказал "Без комментариев". Однако в начале 2000-х певец делал публичное заявление о том, что пришельцы посещали его, когда он работал в студии звукозаписи в Аризоне.

Книга Расса Келлетта должна выйти в 2021 году.