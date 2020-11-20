Советские солдаты видели в Монголии динозавров?

20.11.2020, 6:31, Разное

В 1988 году в одной из советских воинских частей, базирующихся на территории Монголии, произошло ЧП. Солдат срочной службы Григорий Д, будучи на посту, вдруг открывает огонь из автомата. Уточним, что применять оружие часовой СА мог, но лишь в крайнем случае и, как шутили сами солдаты, «только на поражение проверяющего».

В данном случае солдат никого не поразил, а выстрелы объяснил тем, что на него напал… динозавр, от которого пришлось защищаться огнем из автомата. Странно, не правда ли? Именно так это поняли и члены комиссии по расследованию инцидента, а потому военнослужащий был срочно отправлен на обследование насчет своего психического состояния.

Вероятно, это ЧП было бы благополучно замято, как множество других, особенно в Монголии, где служба даже для офицеров была далеко не сахар, не говоря уже о срочниках. Но динозавров стали видеть и другие военнослужащие этой части, причем не только солдаты, но уже и офицеры.

Дознание военврача Бурлачука

Понятное дело, вышестоящее командование заподозрило, что здесь не обошлось без применения психотропного оружия. Кем и для чего, выяснять пока не стали, но на всякий случай отправили в часть опытного врача-психолога В.Т.Бурлачука. Данный специалист столкнулся с тем, что никаких отклонений в психике служащих этой злополучной части не было. Тогда что это? Врач долго ломал голову, проводил всевозможные эксперименты, пока сам однажды… не увидел динозавра.

Однако признать еще и себя жертвой непонятно чего, Бурлачук не мог: это грозило поставить крест на его репутации и военной карьере в целом. А потому было найдено вполне всех устроившее объяснение. Как раз перед «появлением динозавров» на территории воинской части была пробурена артезианская скважина. «Опытный» врач пришел к выводу, что в этой воде сохранилась память о том прошлом, когда на данной территории бродили динозавры. Это каким-то образом и создавало, судя по всему, загадочные хрономиражи.

«Отравление» водой или все-таки аномальная зона?

…Воинскую часть снова перевели на потребление привозной водой – и видения динозавров тут же прекратились. Правда, как потом оказалось, только в отчетности, но офицеры части уже так устали от проверяющих, которых становилось все больше и больше, что с радостью согласились с доводами Бурлачука (реальной опасности от динозавров ведь нет), который предложил спустить все на тормозах: солдатам приказать помалкивать, а самим офицерам не обращать на эти иллюзии внимание.

Ходили слухи, что после этого мудрого решения «нашествие» динозавров на часть не только не прекратилось, а даже усилилось, со временем здесь даже странным образом стали пропадать солдаты. Но тут как раз развалился СССР, часть была расформирована, а потому аномальная зона Монголии уже никого не интересовала: ни военных, ни ученых, ни даже фанатов-исследователей паранормальных явлений, которых к тому времени не было ни в России, ни в Монголии. В Монголии их и сейчас днем с огнем не найдешь…