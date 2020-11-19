Джордж Клуни рассказал, как Брэд Питт однажды разыграл его на съемках в Италии: “Это ужасная история”

19.11.2020, 16:52, Разное

Когда речь заходит о главных шутниках Голливуда, любой согласится, что в этом нет равных Джорджу Клуни. Позвонить знакомому глубокой ночью, притворившись сотрудником “Скорой помощи”, или подарить лучшему другу подобранную на помойке картину, выдав ее за собственное творчество – все это Клуни может проделать, не моргнув глазом. И часто героями его розыгрышей становятся знаменитые друзья – в частности Мэтт Деймон и Брэд Питт. Соревнования в оригинальности с Питтом начались, когда Клуни приклеил на его машину стикер с нелицеприятной надписью. Питт в долгу не остался и, например, разыграл друга на съемках фильма “12 друзей Оушена” в Италии, после чего за Клуни даже закрепилось прозвище “Il Divo” (звезда). Об этом случае Клуни вспомнил в новом видеоинтервью американскому GQ.

Мы снимали несколько сцен на озере Комо, где я живу. И Брэд разослал листки – всем людям в городе, в моем городе, где я жил на тот момент несколько лет. А Брэд расклеил это буквально на каждом телефонном столбе. Там говорилось: “В городе проходят съемки фильма “12 друзей Оушена”. Просьба обращаться к Джорджу Клуни не иначе как “Мистер Клуни” или “Дэнни Оушен”, так зовут его героя. И не смотрите ему прямо в глаза”. После этого вышли газеты с заголовками “Звезда. Джордж Клуни – звезда”. Было просто ужасно, но я потом ему отомстил.

Брэд Питт и Джордж Клуни

Как именно Клуни отомстил Питту, он далее не уточнил, но известно, что однажды актер заказал прямо на съемочную площадку посылку для Питта с надписью “Порно, которое вы заказывали”. Также известен другой розыгрыш Клуни – только уже над Мэттом Деймоном. Как-то Джордж и Мэтт вместе сели на диету и усиленно тренировались, чтобы похудеть. Однако озорник Клуни тайком брал тренировочные штаны Деймона и потихоньку их ушивал. По словам Мэтта, он не сразу понял, в чем подвох:

Я тренировался на износ, а штаны становились все уже. “Такого не может быть!” – думал я. Но я ничего ему не сказал, что, по-моему, доставило ему еще большее удовольствие.

Мэтт Деймон, Джордж Клуни и Брэд Питт

Одной из героинь розыгрышей Клуни становилась и его партнерша по “Гравитации” Сандра Баллок: Джордж с друзьями уговорил актрису прыгнуть вместе с ними в бассейн на счет “три” – в итоге в воде оказалась лишь Сандра, а шутники хохотали над ней, стоя на бортике.

Джордж Клуни и Сандра Баллок

Досталось однажды и домработнице Джорджа и Амаль Клуни. В эфире шоу Good Morning Britain Джордж рассказывал:

Я снимался в одном телепроекте в Италии и как-то раз, вернувшись домой, решил повеселиться. Взял чистый подгузник, измазал его нутеллой и бросил в мусорную корзину. Где-то через час я вернулся в комнату и сказал домработнице: “Амаль спрашивает, Александр сделал ка-ка или пи-пи?” Она меня не поняла, сколько бы раз я не повторял эти словосочетания. Тогда я взял из корзины подгузник, раскрыл его, чтобы она видела содержимое, и уткнулся в него лицом, а потом еще и попробовал на вкус. Она закричала и кинулась вон из комнаты. В общем, вы поняли, я смогу многому научить своих детей.

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Джордж и Амаль Клуни