Скандалы: Методы счета Елены Зяббаровой

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19.11.2020, 15:56, Разное

Руководитель департамента финансов мэрии Москвы, доход которой вырос в прошлом году в три раза – до 24 млн руб., назвала темпы роста зарплат чиновников невысокими

Руководитель департамента финансов мэрии Москвы Елена Зяббарова заявила назвала темп роста зарплат чиновников невысоким. Об этом она сказала, отвечая на вопросы депутатов Московской городской думы во время сегодняшнего рассмотрения проекта столичного бюджета на следующие три года. Депутат от КПРФ Евгений Ступин задал вопрос Зяббаровой, главному докладчику по проекту, не стоит ли на фоне пандемии и растущей безработицы в Москве снизить расходы на растущий фонд оплаты чиновников. «Средняя зарплата столичного чиновника — 120 тысяч рублей в месяц, члена московского правительства — 600 тысяч рублей. Не считаете ли вы морально целесообразным в условиях пандемии, когда многие москвичи остались без работы, снизить расходы на фонд оплаты труда чиновников?» — поинтересовался депутат.

В ответ госпожа Зяббарова сообщила, что проектом бюджета предусмотрена индексация оплаты труда работников бюджетной сферы по мере роста среднего трудового дохода в Москве, то есть на 3,7%. «Всех без исключения, — подчеркнула чиновница. — Общий рост расходов на обеспечение органами госвласти своих функций — 2,4%. Темп роста невысокий», — заключила Зяббарова.

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

По итогам декларационной кампании в этом году, Зяббарова стала самой богатой чиновницей московского правительства. Её доход в 2019 год вырос в три раза — с 7,6 до 24,1 миллиона рублей. Доходы многих её коллег по правительству также выросли в полтора-два раза, подсчитали ОМ, а их средний месячный доход за год увеличился почти на 100 тысяч рублей — с 540 до 630 тысяч рублей в месяц.

В то время как декларируемые чиновниками суммы могут включать в себя другие источники дохода, продолжается и рост официальных зарплат: так, в действующем законе о бюджете заложен рекордный рост в 43% фонда оплаты труда всех столичных чиновников — с 20,1 в 2019 году до 28,7 миллиарда рублей в текущем году. Таким образом, уже в этом году средняя зарплата московских чиновников должна вырасти с 90 до 120 тысяч рублей в месяц, выяснили ОМ.

Обсуждаемый же в Мосгордуме проект бюджета предусматривает дальнейший рост расходов на оплату труда чиновников с 88 до 90 миллиардов рублей в течение трёх лет по сравнению с действующим бюджетом.

Роман Варум



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