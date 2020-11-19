Автор книги «Стабильный заработок без вложений» подрался с бизнес-тренером за место в переходе для попрошайничества

19.11.2020, 13:03, Разное

Пресс-служба МВД по Нижнему Новгороду сообщила о драке в подземном переходе через улицу Ленина между двумя мужчинами. По прибытии наряда полиции оказалось, что нарушители порядка, 43-летний писатель Алексей Танский и 45-летний бизнес-тренер Валерий Ройхваргер не поделили место для попрошайничества.

Из сообщения прибывших сотрудников полиции известно, что Алексей Танский в течение часа просил милостыню на своём привычном месте, пока его самовольно не занял бизнес-тренер Валерий Ройхваргер.

«В то время, как гражданин Танский 77-го года рождения отошёл справить нужду, его территорию занял гражданин Ройхваргер 75-го года рождения. После возвращения Танский обнаружил, что его место занято человеком в синей куртке, гражданином Ройхваргером, и грубо попросил его покинуть эту территорию. Оппонент писателя отказался покидать место, после чего завязалась драка. Приехавшие сотрудники правоохранительных органов пресекли правонарушение, разняв потасовку, и отвезли нарушителей в ближайшее отделение ОВД», — сообщил глава пресс-службы МВД Гордей Плотников.

Сами виновники происшествия прокомментировали ситуацию так:

«Я писатель, написал 12 книг о бизнесе и заработке, ну и решил подзаработать. Я просил милостыню у прохожих. Мною было забито место в переходе через улицу Ленина, я там уже 3 месяца подрабатываю.А этот бизнес-тренер занял его, когда я отошёл, и начал попрошайничать, а территория то моя! Вот я и пошёл отвоёвывать незаконно занятое у меня место для прошений», — рассказал о случившемся писатель.

«Дом у меня забрали за долги, есть нечего. Решил просить подаяния в переходе. Вижу свободное место и начал просить. Через 15 минут, когда в моей шапке уже были 93 рубля, прибегает этот писатель и нападает на меня. Назвал бомжом, хотя он не понимает, что это лишь временные трудности. Как говориться в 3 части моего бизнес-курса, временные трудности — путь к успеху любого бизнесмена», — высказался Валерий Ройхваргер.

В отношении попрошаек вынесен приговор по статье 20.1 КоАП РФ. Писатель и бизнес-тренер должны будут уплатить по 1500 рублей штрафа.