Вождь Одоакр – разрушитель Римской империи

19.11.2020, 7:51, Разное

Закат Римской империи: смута за смутой — к «тёмным векам»

476 год н. э. — конец античной истории, начало Средних веков. Эту дату историки условно выбрали водоразделом двух великих эпох. Однако, в сущности, события этого года лишь символически покончили с империей, которая распадалась несколько десятилетий до и ещё довольно долго — после. В 476 году один узурпатор варварского происхождения сменил другого, чтобы править обнищавшей страной, которая даже теперь оставалась мечтой варваров. В Италии воцарился Одоакр.

Он пришёл в Рим из Норика в 470 году — сын Эдекона, занимавшего видное место при дворе легендарного Аттилы Гунна. Неизвестно, какого Одоакр был племени — «природный унн», а может, и даже скорее, германец — руг, тюринг или скир. Он оказался одним из очень многих, кого императоры западной части Римской империи (давно разделённой) вербовали на военную службу. Лишь римлян всё меньше становилось в войсках. Военное положение безнадёжно и неотвратимо становилось катастрофическим. К середине V века н. э. Западная империя утратила почти все провинции под натиском германцев — потеряны Британия, Юго-Западная и Юго-Восточная Галлия, богатая Северная Африка, практически вся Испания. Казна стремительно опустела, борьба за власть лишь ухудшала положение; а без денег наёмники не повинуются, и их наниматели становятся заложниками.

Одоакр служил Юлию Непоту, который сверг Глицерия. Как и низложенный им, Непот правил недолго (474 — 475) — его самого низложил Флавий Орест, его полководец (магистр армии) и начальник варваров. Кто императора охраняет, тот его и танцует… Изменник просто подошёл с войсками под стены Равенны, фактической столицы империи, и вынудил Непота бежать в Далмацию, где того и убили впоследствии. Однако Орест не успел ещё укрепиться на троне, лишь назначил своего сына Ромула Августула императором и наследником, как его самого убил Одоакр.

Одоакр, служивший в армии, доставшейся Оресту, стал за несколько лет популярным вождём и признанным слугой (Непот даже даровал ему титул патриция). Однако верность варвара менялась так же быстро, как менялись императоры в последние годы империи. Его амбиции, отвага и чутьё подсказали, что нет смысла подавлять бунты солдат, набранных из разных племён и составлявших единственную серьёзную военную силу в Италии. Войска требовали денег, которых не было — договориться с ними не смог бы никто. Вместо звонких монет воины требовали доходной итальянской земли, вилл и поместий близ Равенны, в ущерб интересам романской знати и самого правителя. А патриций Орест — хоть он и узурпатор, но все же не варвар и не дурак. Он не желал стать ничтожной марионеткой и отверг эти условия. Но за ним не стояли войска. После этого Одоакр, которому долг предписывал успокоить непокорных, возглавил их. Ореста вождь варваров пленил и казнил, затем убил и его брата Павла, а Ромула Августула сослал на виллу в Кампании (уже хорошо, что не убил и подростка!).

Так у Италии появился первый варварский король. Классик историографии английский историк Эдуард Гиббон с грустью констатировал: те, кто в Риме некогда оказались как рабы, стали слугами, затем союзниками, и наконец, правителями — римлян, а точнее, «выродившихся потомков» повелителей мира.

Король-варвар и его гибель

Чтобы укрепить своё положение, Одоакр поспешил прийти к соглашению с восточным императором Зеноном и отправил к нему послов, а также императорские одежды. Его послание звучало очень просто — Одоакр не берет на себя императорский статус, а соглашается стать наместником Запада под формальной властью Константинополя. Империи достаточно одного властителя, — сообщал вождь варваров. Зенон не согласился на это прямо, но фактически признал реальную власть Одоакра, ибо его ресурсов для восстановления законности и порядка в Италии просто не хватило бы.

Свою власть внутри Италии Одоакр обеспечил двумя основными способами. Во-первых, он раздал воинам желанные земли — точнее, треть итальянских земель. При этом, судя по всему, он смог отдать преимущественно казённые поместья и избежал конфискаций вилл у римлян (по крайней мере, масштабных). Во-вторых, хотя Одоакр и отказался от бесполезного и опасного титула императора, он сохранил многие римские порядки и даже возродил некоторые в угоду романскому населению. Спустя семь лет воцарения он восстановил должность консула (но сам назначал их). При нём работал сенат, пусть и абсолютно лояльный — раздачами земель, например, руководил сенатор Либерий; сенаторы принимали у Ромула «отречение» от власти. Работали и римские чиновники, и гражданские учреждения, действовали имперские законы. Ещё не настолько серьёзный оборот принял раскол между римлянами и варварами, как в VI веке.

Благодаря ловкости Одоакра ему удалось продержаться во власти почти два десятилетия. Под его контролем были Италия, Сицилия, часть Галлии и Норика. Однако бедность покорённой страны и амбиции других германских вождей погубили короля Одоакра. Во время очередных междоусобиц в 489 г. в Италию пришёл король остготов Теодорих. Сильный вождь планировал сначала взять Константинополь, но хитростью Зенон направил его на Запад (император ещё помнил древнее правило divide et impera — «разделяй и властвуй»). Теодорих в нескольких битвах разбил воинов Одоакра, а затем запер его в последнем оплоте.

Осада длилась долго. Почти три года держался Одоакр в Равенне, а Теодорих стоял под стенами крепости. В конце концов король остготов решил, что уже ждал достаточно, и пошёл на самый вероломный ход. Он пригласил Одоакра на переговоры — помириться и поделить власть, и тот на свою беду согласился. Во время совместного пира Теодорих выхватил меч и, по легенде, одним сокрушительным ударом разрубил тело Одоакра от шеи до поясницы, а после унизил поверженного ещё и словом: «У этого несчастного не было в теле костей!»

Брата, сына и жену Одоакра постигла та же участь. Воистину, начались «тёмные века».