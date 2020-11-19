Сверхсекретная «Зона 51» остается просто загадочной «пустышкой»

19.11.2020, 6:31, Разное

На Земле много таинственных мест и секретных, не менее загадочных, зон. Вот только первые создала то ли Природа-матушка, то ли какие-то высшие силы, а вторые – дело рук человеческих. И главным секретным местом на планеты до сих пор остается американская «Зона 51», созданная силовыми структурами США.

Секретность данной зоны обусловлена в первую очередь слухами и всевозможными конспирологическими теориями, которые так и остаются до сих пор предположениями и догадками, но никак – не фактами. Хотя в качестве косвенного доказательства загадочной секретности «Зоны 51» служит хотя бы то, что она заминирована, окружена высочайшим забором и усиленно охраняется от всех, кто попадает (случайно или нарочно) в штат Невада и оказывается неподалеку от Лас-Вегаса – как раз возле этого сверхсекретного объекта.

Впервые о «Зоне 51» еще в пятидесятых годах прошлого века рассказал Боб Лазар – бывший ее сотрудник. Он поведал общественности, что главная лаборатория этого военного объекта находится под землей, и что в стенах ее проводятся опыты с инопланетянами, доставленными с мест аварий НЛО.

В девяностых годах некто Скотт Рейн практически подтвердил слова своего коллеги, сообщив, что в лабораторию зоны свозятся труппы пришельцев, над которыми работают американские военные ученые.

Как отреагировало правительство США на все это? Очень просто: оно объявило этих «бывших сотрудников», как и всех конспирологов – сумасшедшими.

В этом веке «Зона 51» пополнилась новой тайной: журналисты все чаще стали писать, что в ее ангарах разрабатывается какой-то фантастический бомбардировщик, способный произвести настоящую революцию в военном деле. Технология такого самолета приписывается опять-таки инопланетянам. Насколько все это правда, никто не знает, однако никаких реальных подтверждений, что американцы хоть что-то достигли, благодаря «изучению инопланетян и их технологий» на своей фантастической зоне, до сих пор нет.

Одни косвенные улики, к которым можно отнести и тот факт, что власти США официально признали существование секретной военной базы «Зона 51» только в 2013 году. Но о чем это говорит? Разве только о том, что американцы – великие мастера на различные мистификации. Но кто об этом не знает? Особенно если принять во внимание «полеты» американцев на Луну, «взрыв» в 1986 году шаттла «Челленджер», столь убедительно показанные на весь мир. Однако журналисты нашли якобы «погибших» астронавтов шаттла, продолжающих жить в США, даже не особо скрываясь. А вот побывавших на Луне астронавтом те же журналисты отчего-то никак не могут уговорить присягнуть на Библии, что они действительно там были…

Похоже, что секретная «Зона 51» была и остается просто загадочной «пустышкой», созданной, видимо, для того, чтобы таким еще образом поднять рейтинг США как сверхдержавы, причем без всяких особых усилий на то: даже на Луну «летать» не нужно…