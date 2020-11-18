Скандалы: Кузбассу подключили Интерпол

18.11.2020, 18:15, Разное

Экс-прокурора Прокопьевского района Кемеровской области Евгения Аникина, обвиняемого в крупном и особо крупном мошенничестве, объявили в международный розыск

В Кемеровской области в международный розыск объявлен бывший прокурор Прокопьевского района Евгений Аникин. В отношении него с 2018 года судом рассматривается уголовное дело о мошенничестве на сумму 3,6 млн руб., насчитывающее три криминальных эпизода. Экс-прокурор, которому грозит до 10 лет лишения свободы, не явился на очередное заседание, и суд вынес постановление о его заочном аресте. По данным силовиков, обвиняемый уже успел покинуть страну.

ГУ МВД России по Кемеровской области объявило в международный розыск 35-летнего Евгения Аникина, обвиняемого в крупном и особо крупном мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Как стало известно „Ъ-Сибирь“, в розыскные списки Интерпола попал бывший прокурор Прокопьевского района Кузбасса Евгений Аникин, занимавший этот пост с 2015 по 2017 год.

В органах прокуратуры Евгений Аникин служил с 2008 года. После окончания вуза юрист устроился помощником прокурора Рудничного района Кузбасса. Затем он работал в прокуратуре Кемерова, Ленинска-Кузнецкого. А в сентябре 2015 года генпрокурор Юрий Чайка поставил младшего советника юстиции Анисина во главе прокуратуры Прокопьевского района. Однако в 2017 году в отношении Евгения Аникина было заведено уголовное дело о мошенничестве (ст. 159 УК РФ). По предварительным данным, прокурор взял деньги за помощь в урегулировании проблемы, но ничего для этого не предпринял. Изначально в деле фигурировал один эпизод, однако в дальнейшем оно разрослось до трех. Общая сумма предполагаемых хищений, по данным силовиков, составила 3,6 млн руб. Подробности дела правоохранительные органы пока не раскрывают.

В августе 2018 года материалы следствия поступили в Рудничный районный суд Прокопьевска. Там посчитали, что дело должен рассматривать Ленинский райсуд Кемерова. Однако вмешался облсуд, который определил, что разбирательство дела все-таки пройдет в Прокопьевске, где работал экс-прокурор. Слушания не раз переносились из-за болезни участников. Очередное заседание, судя по карточке дела, должно было состояться 30 октября. Бывший прокурор на него не явился, и суд вынес решение об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Полиция отправила в Интерпол ордер на его арест. Правоохранители полагают, что бывший прокурор уже успел покинуть страну. Связаться с его адвокатами Еленой Молодцовой и Борисом Баулиным не удалось.

Это не первый скандал, в котором оказался замешан сотрудник прокуратуры Кемеровской области. Летом 2014 года прокурор Прокопьевска Евгений Печенев был отправлен в отставку за управление автомобилем в состоянии опьянения.

Константин Воронов