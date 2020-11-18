Виктория Бекхэм обошла Кейт Миддлтон в рейтинге самых стильных европеек
18.11.2020, 16:20, Разное
Кейт Миддлтон в очередной раз покорила мир своим внешним видом, став единственным членом королевской семьи, вошедшим в десятку самых стильных людей Европы по версии крупнейшего интернет-магазина Farfetch. По мнению пользователей онлайн-сообщества, Кэтрин удается виртуозно сочетать между собой люксовые вещи и масс-маркет, что обеспечило ей 24 процента голосов.
Виктория БекхэмКейт МиддлтонОбойти герцогиню удалось лишь еще одной британке – дизайнеру Виктории Бекхэм, образы которой, по словам клиентов Farfetch, копируют по всему миру. Третье место в рейтинге – вслед за Викторией и Кейт – пользователи отдали it-girl, бизнеследи и звезде Instagram, итальянке Кьяре Ферраньи, которая ожидает появляения на свет второго ребенка.
Американская it-girl с итальянскими корнями Оливия Палермо оказалась на четвертой строчке, за ней следуют дружная с британской королевской семьей певица Элли Голдинг и голландская модель Анна Кливленд, дочь знаменитой модели 70-х Пэт Кливленд.
Кьяра ФерраньиОливия ПалермоЭлли Голдинг Анна Кливленд
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