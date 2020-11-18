5 причин посмотреть исторический триллер “Игра теней”: загадочный Тейлор Китч, послевоенный Берлин и не только

18.11.2020, 16:20, Разное

Криминальный триллер в берлинских руинах

Действие сериала происходит спустя год после падения нацистской Германии. В 1946 году ее столица Берлин, как и сама Германия, поделена на четыре оккупационные зоны. Восточную часть контролируют советские войска, а три западные зоны – США, Великобритания и Франция. “Война не закончилась. Она лишь перешла в новую стадию”, – говорится в предисловии.

Послевоенный Берлин – это руины, голод, нищета, беззаконие и хаос. Чтобы создать полицейский отдел практически с нуля, сюда отправляют бывалого бруклинского копа Макса МакЛафлина. Однако истинная цель его назначения гораздо серьезнее – ему предстоит поймать местного Аль Капоне, чья банда орудует в городе. К тому же у Макса есть и свои причины для приезда. Он втайне надеется найти своего брата, который участвовал в войне, но вернулся в Берлин, чтобы охотиться на бывших нацистов в бегах.

Звезда “Огней ночной пятницы” и “Настоящего детектива”

Американского полицейского Макса играет канадский красавчик Тейлор Китч. Здесь он уже в привычном для себя образе сложного персонажа. Китч прошел путь от проблемного старшеклассника Тима Риггинса в “Огнях ночной пятницы” до лидера секты Дэвида Кореша из “Трагедии в Уэйко”. Успел сняться у Райана Мерфи в “Обыкновенном сердце” и во втором сезоне “Настоящего детектива”. В общем, парень смелый и не ищет легких путей, каждый раз выбирая все более мрачные роли.

Актер серьезно отнесся к подготовке. Чтобы погрузиться в историю, за несколько недель до начала съемок прилетел в Берлин. Побывал в Освенциме. По словам Китча, фотографии и текст не могут передать всей трагедии войны, это необходимо прочувствовать на месте.

Декстер снова в деле

Роль начальника Макса досталась обладателю “Золотого глобуса” Майклу С. Холлу – полюбившийся всем “хороший серийный убийца” Декстер. В “Игре теней” актера не узнать: здесь он импозантный мужчина с усиками, в идеальных костюмах и шейных платках. Его персонаж важная фигура, он будто живет не в 1946-м, а в какой-то параллельной реальности – роскошный дом, английский бульдог и жена, практически голливудская дива.

Кстати, недавно Showtime объявил радостную новость для поклонников “Декстера” – уже в 2021 году сериал вернется с новым сезоном и Холлом заодно.

От создателей “Моста”

Над сериалом работал бессменный тандем – Монс Морлинд и Бьерн Стейн. Вместе они написали и сняли немало добротных проектов. Но главный успех – это, конечно, “Мост” – один из лучших примеров скандинавского нуара. Поэтому от “Игры теней” как минимум стоит ожидать реалистичности и той самой фирменной мрачной стилистики, которая так притягивает. И крепкого сценария тоже: “Для меня, как автора, Берлин 1946 года – это лучшая арена для истории о сильных, но сломленных людях, пытающихся излечиться”, – поделился Морлинд в интервью Variety.

Мощный саундтрек

Еще один повод, из-за которого есть вероятность подсесть на сериал – саундтрек для вступительных титров под одноименным названием Shadowplay. Тревожная виолончель и густая хрипотца талантливой британской вокалистки Лили Оакс завораживают и отсылают к фильмам о Бонде. Голос отдаленно напоминает Эмми Уайнхаус, но скорее даже нидерландскую певицу Kovacs. У Shadowplay определенно есть все шансы стать независимо популярной. Соавтором трека стал известный композитор Натэниел Мекали, который написал музыку к “Револьверу” Гая Ричи и “Заложнице”.