 

Карли Клосс подтвердила беременность трогательным видео

18.11.2020, 12:15, Разное

Американская модель, бывший “ангел” Victoria’s Secret и бизнеследи подтвердила, что беременна первенцем. Об этом Карли Клосс сообщила в соцсетях, опубликовав “говорящее” видео – на нем отчетливо виден ее округлившийся живот.

Доброе утро, детка,

– подписала Карли видео, в то время как ее супруг Джошуа Кушнер предпочел “отмолчаться” перед фолловерами.

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Публикация от Karlie Kloss (@karliekloss)

Напомним, 28-летняя американская модель Карли Клосс и 35-летний бизнесмен Джошуа Кушнер поженились 18 октября в Нью-Йорке. По словам друзей пары, церемония была скромной и прошла по всем канонам иудаизма – Карли специально сменила веру незадолго до помолвки. Чуть меньше чем через год, в июне 2019-го, Карли и Джошуа сыграли вторую свадьбу – на ферме в штате Вайоминг. В числе гостей значились Дерек Бласберг, Дарья Жукова, Кэти Перри и Орландо Блум.

Знакомство Карли Клосс и Джошуа Кушнера состоялось еще в 2012 году на одном из мероприятий бренда Victoria’s Secret, моделью которого являлась Карли. Роман между ними развивался стремительно. Джошуа родился в очень влиятельной нью-йоркской семье: его отец – миллиардер Чарльз Кушнер, сделавший состояние на недвижимости и в свое время осужденный на два года тюрьмы за налоговые манипуляции, а его брат – медиамагнат Джаред Кушнер – женат на дочери Дональда Трампа Иванке Трамп.

Карли Клосс и Джошуа КушнерКарли Клосс и Джошуа Кушнер



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