Маленькие черные гуманоиды в белых платьях из Техаса

18.11.2020, 9:51, Разное

В штате Техас (США) десятки лет назад и в наши дни люди регулярно видят странных маленьких человечков. Их называют по разному: гоблины, тролли, гномы и тд. Следующая история о них была рассказана женщиной по имени Дженни.

"Я родом из Индианы и там же встретила своего мужа, но через 7 лет после свадьбы мы решили переехать в Лос-Фреснос, штат Техас, где жила родня мужа. Мы купили участок и построили там дом. Мимо него проходила грунтовая дорога, ведущая в город Олд Элис.

Это место было малонаселенным и очень живописным, настолько, что я часто выходила по утрам на прогулку и брала с собой наших трех маленьких сыновей.

И вот однажды утром, когда мы гуляли, мы заметили в грязи на грунтовой дороги какие-то буквы. При ближайшем рассмотрении оказалось, что там написано непонятное слово "Чента" (CHENTA). Это выглядело очень странным, так как дорога шла прямо мимо нашего дома и по ней настолько редко кто-то проезжал, что она сильно заросла травой.

То есть мы бы определенно увидели бы того, кто написал это слово, если бы он приехал или пришел сюда.

Отпечатки букв в грязи были такими свежими, что еще не подсохли, так что надпись явно была сделана менее часа назад. Жара Южного Техаса высушивает жидкую грязь за считанные минуты.

И тут моя старший сын крикнул мне "Смотри, там маленькие люди!" и я посмотрела в ту сторону, куда он показывал. Я увидела этих существ, они стояли посредине дороги всего метрах в 10 от нас.

Поначалу я даже подумала, что у меня галлюцинации, но при ясном дневном свете я в самом деле видела их – пять очень маленьких гуманоидных существ с полностью черной кожей. Они стояли и просто смотрели на нас.

Я сделала несколько шагов вперед, чтобы убедиться, что я вижу то, что вижу. Я увидела, что на головах у них надеты белые остроконечные шляпы, как у садовых гномов в мультфильмах, а одеты они были в белые свободные платья, похожие на балахон или рясу. У одного платье было перетянуто на поясе веревкой.

Один из них был куда выше всех остальных и был размером примерно с 4-летнего ребенка. Его одежда была не белой, а черной и он вел себя как их лидер, делая другим какие-то знаки рукой. После того, как он помахал руками, он сошел с дороги и пошел по полю с высокой травой, а другие человечки последовали за ним.

Они были такими маленькими, что выглядели почти комично, однако мне почему-то было очень страшно.

Я побежала в их сторону, потому что, несмотря на страх, я ощущала дикое любопытство и хотела увидеть их поближе. Но когда черный лидер повернулся в мою сторону, я ощутила, что меня словно сковал паралич – я совершенно не могла двигаться. И мои дети, стоя позади меня, тоже замерли на одном месте.

Когда человечки полностью пропали в высокой траве. оцепенение спало и я побежала посмотреть на то место. где они были. Там уже никого не было и не было никаких нормальных следов. Были лишь следы от птичьих лап.

Я никогда не забуду это событие, пока я жива. А мой сосед, когда я примерно через месяц рассказала ему об увиденном, сказал, что эти существа довольно привычны в этих местах, и что их зовут гномами, а латиноамериканцы зовут их дуэнде.

Еще он рассказал, что эти существа обожают подшучивать над людьми и умело имитируют голос взрослого человека отца или матери, чтобы с его помощью выманивать из дома маленьких детей.

По его словам, чтобы их задобрить, его мать каждое полнолунье приносит им "пожертвование" в виде табака и бутылки с виски. Она оставляет эти предметы в саду и что если она не сделает этого, что эти существа вырвут все растения в ее саду.

Честно говоря, я не знаю уже чему верить, но я знаю, что в тот день я и мои дети видели что-то странное. При этом даже при ярком дневном свете я не могла рассмотреть их лиц, они казались размытыми, словно одно темное пятно".