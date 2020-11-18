В Новосибирске узбек, казах и татарин подрались, выясняя, кто из них еврей

18.11.2020, 9:03, Разное

В Новосибирске полиция пресекла драку между тремя строителями. Инцидент произошел на улице Дружбы во дворе одного общежитий, все участники драки задержаны.

Правоохранительные органы рассказали, что конфликт произошёл на национальной почве – один из строителей, уроженец Узбекистана Рустам Бикмаев назвал «евреем» своего бригадира, уроженца Казахстана Ержана Кусаинова. Он мотивировал это тем, что тот быстро занял начальственную должность, зарабатывает больше рядовых строителей и с первого раза сдал экзамен по русскому языку.

– Посчитав себя оскорблённым, Кусаинов схватился за нож и напал на подчинённого, причинив его лёгкие травмы в виде поверхностных порезов, – говорится в пресс-релизе.

Через некоторое время драка утихла и враждующие стороны решили отметить перемирие совместным употреблением спиртных напитков. Спустя час, уже находясь в нетрезвом состоянии, они решили, что еврей на самом деле – крановщик Айрат Булушин из Татарстана, поскольку он не боится высоты и однажды был замечен в очках для чтения. Через некоторое время дебоширы встретили его на улице и набросились на него с кулаками, однако тот сумел отбиться и убежать, а затем вернулся с бейсбольной битой и несколько раз ударил Бикмаева. Вскоре в стычку вмешался проживавший неподалёку участковый полицейский Александр Резник, которого позвали очевидцы драки. Он задержал всех троих и вызвал наряд.

По факту драки возбуждены уголовные дела о хулиганстве, экстремизме и нанесении легкого вреда здоровью.