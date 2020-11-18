Мнение: Пашинян сдал не только Карабах, но и Армению

18.11.2020, 9:00, Разное

Армянское общество продолжает разбираться в том, кто несет ответственность за катастрофическое поражение страны во Второй Карабахской войне. И уже понимает, что виновато само, что нынешняя трагедия стала следствием грандиозной ошибки, совершенной 2,5 года назад. И имя этой ошибки – Никол Пашинян.

Язык без мозгов

Обычно я не приветствую теории заговора. Хитрые многошаговые схемы – с предательствами, засланными казачками, хитрыми поворотами. Так бывает, скорее, в шпионских фильмах – в реальной жизни же столько переменных и обстоятельств, что многоступенчатый план реализовать крайне сложно. Именно поэтому многие мировые лидеры – в том числе и Владимир Путин с Реджепом Эрдоганом – занимаются оппортунистической внешней политикой. То есть играют по ситуации.

Однако политика премьер-министра Армении Никола Пашиняна в карабахском вопросе до, во время, и после Второй Карабахской войны ставит наблюдателей перед дилеммой: то ли он очень глупый человек, то ли он намеренно сдавал Карабах (или Арцах, как его называют армяне).

Армения – государство, живущее в осаде. К востоку и западу находятся откровенно враждебные страны – Азербайджан и Турция. К северу – не то чтобы сильно дружественная Грузия. На юге – Иран, у которого хорошие отношения с Арменией, но очень плохие с рядом других государств, так что возможности выхода в мир через территорию Исламской республики ограничены. В этой «осадной» ситуации сплоченность общества является альфой и омегой – однако пришедший к власти после переворота весной 2018 года Никола Пашинян стал раскалывать общество. Придя к власти за счет голосов людей, недовольных коррупцией и неэффективностью прошлых властей, он стал превращать своих сторонников в Секту Свидетелей Никола, обожествляющих своего гуру и нетерпимых к чужой точке зрения. Опираясь на них, Никол стал преследовать своих политических соперников и банально мстить им – например, с упорством, достойным лучшего применения, пытался посадить бывшего президента Роберта Кочаряна – только за то, что в 2010 году Кочарян посадил Пашиняна за организацию массовых беспорядков после президентских выборов 2008 года.

Раскалывая армянское общество, Пашинян вел антикарабахскую пропаганду (ибо во главе республики тогда стояли лояльные Кочаряну люди). И в то же время он провоцировал Азербайджан, заявляя о том, что «Арцах – это Армения», посещал Шуши и танцевал там, делал другие провокационные заявления и отказывался даже от формального продолжения переговорного процесса. Прекрасно понимая, что Ильхам Алиев находится в очень сложной ситуации из-за болезненности карабахского вопроса в Азербайджане, что электорат толкает Алиева на войну, и что азербайджанский президент может парировать эти призывы лишь в том случае, если армянский премьер ведет себя прилично и в рамках дипломатических формальностей. Иной вариант поведения не оставлял Алиеву другого выбора кроме силового решения конфликта.

Без России, без армии, без победы

Да, теоретически это мог быть хитрый план Пашиняна – спровоцировать Баку на войну, которую Азербайджан проиграет, что позволит Армении обнулить невыгодные для нее Мадридские принципы Нагорно-Карабахского урегулирования. Ну и заодно сплотить армянское общество вокруг Никола-Победоносца. Однако победа Армении была бы невозможна без прямой поддержки со стороны РФ – а провоцирующий Алиева Пашинян одновременно с этим делал все возможное для того, чтобы настроить против себя Владимира Путина. Начиная с кадровых назначений (когда во главе армянских спецслужб ставились прямые западные агенты – например, Аргишти Кярамян, начавший чистить вверенную ему Службу Национальной Безопасности от пророссийских кадров), заканчивая прямым оскорблением Владимира Путина. Зачем при личной встрече с президентом (от которого, напомним, зависит безопасность Армении) спрашивать о его отношениях с Робертом Кочаряном, получить ответ в виде «он один бывших глав государств, с которым я до сих пор дружу», потом возвращаться в Ереван и сразу же Кочаряна арестовывать. Неудивительно, что к началу организованной турками, азербайджанцами и Пашиняном войны имя армянского премьера в Кремле, по свидетельству моего источника, «вызывало настоящую аллергию», и Кремль не спешил дарить Николу Пашиняну победу в Карабахе.

Кто-то, возможно, назовет это поведение Пашиняна глупостью и безрассудством. Хорошо, но как тогда оценивать его поведение в ходе самой войны – поведение, шокирующие подробности которого раскрываются сейчас каждый день. И если про отказ Пашиняна хотя бы отправить запрос о помощи в ОДКБ после атаки Азербайджана по армянской территории (атаки, факт которой Баку и не отрицал), все знали до этого, то вот о нежелании премьера отправить в Карабах достаточное для удержания рушащегося фронта количество кадровых армянских военных стали рассказывать только сейчас. По сути, все эти недели турецко-азербайджанским войскам и приданым им подразделениям сирийских террористов противостояли по большей части сами карабахцы и некоторое количество добровольцев из Армении.

Поразительная пассивность демонстрировалась и на дипломатическом фронте. Пашинян не только отказался отдавать власть ради победы (ведь все понимали, что Путин не будет дарить победу премьеру-русофобу, но при этом вполне может подарить ее пророссийскому генералу), но и отвергал различные планы урегулирования, предлагавшиеся ему в начале конфликта. Планы, не подразумевавшие ни сдачи Шуши, ни вообще потери территории самой НКР – только части районов вокруг республики. Со слов Пашиняна, он рассчитывал на то, что ему удастся принудить Азербайджан принять более выгодные для армян условия – но как можно принудить противника без армянской армии и российской помощи, которых Карабах был лишен по желанию (не вине, а именно желанию) самого Пашиняна? Понятно, что в этой ситуации Карабах был обречен.

Никол 2.0?

Казалось бы, обречен был и сам премьер, подписавший позорную капитуляцию. Приличный человек бы в этой ситуации застрелился, от Пашиняна же ждали хотя бы покаяние и отставку. Однако мужественный лидер Армении два дня после подписания прятался от населения, а потом вышел в эфир и… нет, не объявил об отставке, а начал оправдываться. Возлагал вину за поражение на своих предшественников, рассказывал сказки об отсутствии выбора, ругал выступающих против него людей, и даже призывал к началу гражданской войны ради своего спасения (заявил солдатам на передовой, что ждет их «в Ереване, чтобы окончательно решить вопросы тех, кто скулит под стенами»). И хоть часть армянского населения все равно осталась в Секте Свидетелей Никола, большинство жителей Армении в шоке от такого поведения премьера. Как в шоке и представители его власти, которые начали в массовом порядке дезертировать из рядов пашинитов. Причем не только дезертировать, но и опровергать его ложь (например, перед добровольной отставкой главы МИД Зограба Мнацаканяна в ведомстве заявили, что слова Пашиняна об изначальном требовании посредников сдать азербайджанцам Шуши не соответствуют действительности – город был передан под контроль Баку только после серии поражений армян и ухудшения переговорных позиций Еревана).

Стимулирование гражданской войны – это уже не глупость и даже не жадность, а целенаправленная политика по ослаблению Армении, разрыву ее отношений с Москвой и потере остатков субъектности. Причем если Пашинян не справится, то его есть кому заменить. Мы уже видим, как целый ряд армянских политиков призывает к отставке Пашиняна и предлагает себя как общенационального лидера. Наиболее активен в этом направлении действующий президент Армен Саркисян. Прекрасная кандидатура! Большой друг британцев, открыто противостоящих России, блокировавших резолюцию Совбеза по Карабаху и инвестировавших значительные средства в Азербайджан. Без сомнения, идеальный продолжатель дела Никола Воваевича.

Но понимают ли это сами армяне? Понимают ли они то, что в поражении Армении виноват не только Никол Пашинян сотоварищи, а и они сами, избравшие его в 2018 году, сквозь пальца смотревшие на его саботаж армянской государственности? Понимают ли они, что на досрочных парламентских выборах 2020 года, на которых прозападные политики пойдут под лозунгом «избери нас чтобы не избрать опостылевших бывших» может быть дежавю двухлетней давности?

Перед армянским населением стоит очень простой выбор. Либо главой государства становится не просто компетентный лидер, а человек на 146% пророссийский и пользующийся абсолютным доверием Владимира Путина (и речь тут не обязательно о личном друге российского президента Роберте Кочаряне – его репутация в Армении неоднозначна, поэтому можно найти и другого политика), либо Пашинян 2.0. И если армяне решат выбрать новую итерацию Никола – прозападного лидера, умеющего говорить красивые слова и делать ужасные дела – то через 5 лет последует новая расплата. Причем речь может пойти уже не только о потере остатков Карабаха.