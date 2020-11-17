Скандалы: Карине Цуркан вызвали разведчика

17.11.2020, 16:00, Разное

Заслушав показания бывших замминистра, суд по делу о шпионаже решил допросить агента, раскрывшего топ-менеджера «Интер РАО»

Как стало известно “Ъ”, представители Генпрокуратуры закончили представлять свои доказательства на одном из самых громких и скандальных «шпионских» процессов последних лет — по обвинению в передаче российских энергосекретов молдавской разведке топ-менеджером компании «Интер РАО» Кариной Цуркан. На слушаниях, проходящих в закрытом режиме, дали показания ряд свидетелей, включая двух бывших заместителей министра энергетики. Теперь предстоит допрос секретного свидетеля — сотрудника органов внешней разведки, который в свое время добыл документы о якобы шпионской деятельности одного из руководителей «Интер РАО».

По данным осведомленных источников “Ъ”, на днях на очередном заседании в Мосгорсуде, где тройка судей рассматривает уголовное дело 46-летней Карины Цуркан, представители прокуратуры объявили, что они завершили представлять доказательства обвинения.

До этого были допрошены несколько свидетелей, включая двух бывших заместителей министра энергетики Вячеслава Кравченко и Андрея Черезова.

Первый, по некоторым данным, контактировал с госпожой Цуркан не только по работе, но и был хорошо с ней знаком лично. Он пробыл на своем посту около пяти лет и ушел в отставку два года назад, спустя несколько месяцев после задержания Карины Цуркан сотрудниками ФСБ. В ее деле он являлся свидетелем, однако и сам стал обвиняемым по делу об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) — устройстве на работу в подведомственные Минэнерго структуры «мертвых душ» — своих знакомых, которые не выполняли никаких обязанностей, но исправно получали зарплату. Летом этого года Вячеславу Кравченко после довольно длительного расследования предъявили официальное обвинение.

В свою очередь, Андрей Черезов занимал кресло заместителя министра до 11 ноября этого года и лишился поста в связи с сокращением должности практически одновременно с вызовом в суд для дачи показаний. Также помимо двух бывших высокопоставленных чиновников в суде выступили несколько экс-коллег Карины Цуркан по работе в «Интер РАО», которые якобы подтвердили, что женщина имела доступ к данным о поставках электроэнергии в ЛНР и ДНР, однако их вряд ли можно назвать секретными, так как они не раз обсуждались на различных совещаниях и не представляли государственной тайны. При этом о возможной вербовке госпожи Цуркан и ее работе на иностранные спецслужбы никто из них ничего не слышал.

Один из адвокатов Карины Цуркан, глава правозащитного объединения «Команда 29» Иван Павлов подтвердил “Ъ” информацию о допросах свидетелей, однако отказался говорить об их сути, сославшись на секретность процесса.

Он лишь уточнил, что фактически ничего нового сказано в суде не было. «После этого к представлению доказательств приступила сторона защиты»,— пояснил господин Павлов. По его словам, адвокаты ходатайствовали перед судом о вызове ряда старших офицеров ФСБ, которые стояли у истоков расследования в отношении топ-менеджера «Интер РАО», однако им было отказано. Вместе с тем, как уточнили защитники, суд все же согласился пригласить засекреченного свидетеля — некоего сотрудника российской разведки, который, согласно версии следствия, получил у своих источников в молдавской спецслужбе документы о деятельности агента с позывным Карла, как якобы звали Карину Цуркан.

Иван Павлов еще раз напомнил, что его подзащитная категорически отрицает свою вину в шпионаже (ст. 276 УК РФ) и передаче молдавским спецслужбам какой-либо информации, в том числе секретных данных о поставках российской энергии на восток Украины. По его словам, в уголовном деле, кроме плохо читаемых копий нескольких страниц «анкеты» агента, нет никаких доказательств вины госпожи Цуркан.

«Мы будем настаивать на оправдании Карины Валерьевны»,— заявил Иван Павлов, отметив, что женщина тяжело переживает разлуку с семьей. Он напомнил, что в эти выходные исполнилось уже два года и пять месяцев с момента ее ареста, но бывший топ-менеджер «Интер РАО» «старается держаться и не падать духом». Адвокаты предполагают, что процесс вряд ли сильно затянется и уже к Новому году в суде могут начаться прения сторон.

Сергей Сергеев