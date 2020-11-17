Мнение: Лукашенко демонстративно избавится от ненужных полномочий

17.11.2020, 15:51, Разное

Белорусский президент сделал красивый жест – решил передать без демонтажа конституции страны парламенту, правительству и другим структурам 70-80% полномочий президента. Окружение Лукашенко назвало примерную дату, когда будет объявлено об урезании власти. Какие бразды правления Батька готов выпустить из рук и можно ли считать это признаком скорого и мирного транзита власти в Белоруссии?

Александр Лукашенко пообещал к дате Всебелорусского народного собрания перераспределить полномочия главы государства «честно, справедливо, не уходя от ответственности», сообщило в понедельник государственное информагентство БелТА. Президент отметил, что передать парламенту, правительству и другим структурам на 70-80% полномочия президента Белоруссии можно «без ломки конституции».

О начале передачи президентских полномочий Батька сообщил в минувшую пятницу в интервью тому же БелТА. «Часть элиты, так называемой, нашей хотят изменения конституции… Я уже это начал делать. Даже при нынешней конституции никто не мешает. Вот мы насчитали 57 или 70 полномочий президента, которые по нынешней конституции можно передать другим органам власти», – сообщил глава республики.

Упомянутое белорусским президентом народное собрание – это форум с участием чиновников правительства, представителей других ветвей власти и «тружеников предприятий, деятелей науки и культуры», который проходит раз в пять лет (прошлый раз – в июне 2016-го). Точная дата открытия очередного собрания не определена, но предполагается, что это произойдет не позже февраля 2021 года. По крайней мере, так в октябре пообещал премьер-министр Роман Головченко.

Какими именно полномочиями и с какими ветвями власти намерен поделиться бессменный лидер республики, не уточняется. При этом Лукашенко отверг возможность «транзита власти» в Белоруссии, под которым он, судя по всему, подразумевает дарение поста по наследству (на деле же, транзит власти – это не более чем передача полномочий от действующего главы государства вновь избранному). Как бы то ни было, Батька заверил, что его сыновья не унаследуют его президентское кресло.

«У него огромное количество полномочий. Наверное, таких пунктов набирается 78 штук в соответствии с конституцией и законом о президенте. Вероятно, Александр Григорьевич видит таким образом распределение полномочий со своего уровня на уровень местных советов, губернаторов, парламента, правительства», – сказал газете ВЗГЛЯД белорусский политолог Дмитрий Болкунец.

Другой минский эксперт, директор центра «НОМОС» Петр Петровский считает, что основной закон вообще не будут трогать. «Белорусский президент говорил о тех 70-80% полномочий, которые можно передавать, поскольку они вообще не прописаны в конституции», – предположил Петровский в беседе с газетой ВЗГЛЯД.

«Речь идет о назначении директоров государственных предприятий –

причем не только предприятий, находящихся в собственности республики, но и тех, что находятся в коммунальной собственности областей, районов или определенных муниципалитетов», – отметил Петровский.

Свежий пример: 20 октября Лукашенко своим решением сменил гендиректора крупнейшего нефтеперерабатывающего предприятия Белоруссии – НПЗ «Нафтан» в Новополоцке. Статус этого предприятия – республиканское унитарное. Бывают и более сложные случаи: например, в марте 2019 года президент дал согласие на назначение нового гендиректора гомельского ОАО «Гомсельмаш». С одной стороны, этот завод – частное предприятие в форме акционерного общества, с другой – он находится в ведении министерства промышленности республики, а кандидатуру руководителя согласует лично президент. Аналогичным образом в сентябре Лукашенко назначил нового гендиректора «БелАЗа», который также имеет форму ОАО.

«Кроме того, сейчас без санкции президента нельзя разрешить ни одной инвестиции в Белоруссии. Требуется обязательная подпись главы государства, – отметил Петровский. – Скорее всего, такие полномочия будут переведены на уровень совета министров республики, на уровень отдельных ведомств». Хотя, добавил эксперт, следует напомнить, что идет дискуссия, и говорить о том, что будут перераспределены именно эти полномочия, пока рано. «В целом президент говорил, что следует делать ставку не на переписывание конституции, а на перераспределение полномочий, которые не прописаны в конституции. Те полномочия, что я упомянул, как раз не указаны в основном законе», – заметил Петровский.

При этом отметим, что Белоруссия – президентская республика с широкими полномочиями главы государства. Правительство подотчетно главе государства, следовательно, Лукашенко может снять с себя непосредственную ответственность за отдельные кадровые решения (вроде назначения тех же глав госпредприятий), но он при этом продолжит удерживать вертикаль исполнительной власти в своих руках.

Петровский предполагает, что президент также может снять с себя основное бремя законодательной инициативы. «По конституции законодательным органом является парламент – Национальное собрание. Но оно в большинстве своем не использует свою законотворческую инициативу. За прошлую каденцию парламент инициировал только два законопроекта, – констатировал Петровский. – Основная законотворческая инициатива шла со стороны президента. Поэтому здесь президент, скорее всего, будет упирать на то, что парламент был бы основным инициатором законотворческой деятельности».

Руководитель Научно-исследовательского центра Мизеса Ярослав Романчук еще с большей уверенностью подчеркивает: объявленное президентом сокращение полномочий никак не затронет конституцию. «О какой передаче в рамках конституционной реформы может идти речь, если назначения директоров предприятий и так не прописаны в конституции?» – сказал аналитик газете ВЗГЛЯД.

Романчук указывает на то, что Лукашенко и премьер Романенко не называют конкретные сферы компетенции, которые президент уступит, например, правительству. «Идут лишь разговоры о каких-то процентах. Но, честно говоря, я не вижу, чтобы Александр Лукашенко собирался делиться с кем-то полнотой своей власти», – заметил минский эксперт.

По мнению Романчука, представления о том, что по итогам реформы (например, через год) Лукашенко добровольно покинет свой пост, представляются предельно наивными. «Для того, чтобы говорить о таком варианте, нужно иметь хотя бы минимум оснований», – отметил эксперт.

«Пока Лукашенко продолжает обсуждать и формировать план очередной пятилетки до 2025 года.

Многие инвестпроекты, которые верстаются в этом году, рассчитаны до 2030-2032 годов, из чего видно, что он явно не замышляет транзит», – подчеркнул политолог.

С тем, что Лукашенко не сдаст пост в 2021-м, согласен и Петровский. «Он говорит сам, что не уйдет, и я считаю это правильным, – отметил собеседник. – Президент выбран на пять лет, и я полагаю, что в данный период республике невыгодно изменять власть». По прогнозу Петровского, Лукашенко будет баллотироваться и в 2025 году и полностью контролировать политические трансформации в Белоруссии. «Зная склад характера Александра Григорьевича, могу сказать, что внешнее давление на него с целью заставить уйти с поста раньше срока сыграет противоположную роль – он в таких случаях поступает ровно наоборот», – отметил Петровский.

По мнению Болкунца, «никто не воспринимает всерьез предложения, которые дает Лукашенко» по реформе государственной власти. Собеседник, который разделяет настроения оппозиционеров, считает: «Граждане не хотят, чтобы он перераспределял полномочия, они хотят, чтобы он ушел. Люди опасаются, что Лукашенко начнет гражданскую войну».

Заметим, что обещания президента либерализовать белорусскую систему власти и добровольно урезать суперпрезидентские полномочия никак не сказались на текущем политическом процессе в республике. В минувшие выходные в Минске и областных центрах прошли ставшие уже традиционными воскресные выступления оппозиции, по итогам которых было задержано около полутысячи активистов и несколько российских журналистов (которых оперативно отпустили).

А самопровозглашенный «избранный президент» Светлана Тихановская, находясь в Вильнюсе, в понедельник озвучила очередную угрозу «режиму Лукашенко» – на сей раз она пригрозила Белоруссии отключением от международной банковской сети SWIFT.

Член Совета Федерации Алексей Пушков уверен, что Лукашенко держит ситуацию под контролем. «Об ультиматуме Тихановской все давно забыли, даже в самой Белоруссии… Как мы и предсказывали, он провалился, – отметил сенатор в своем Telegram-канале. – И теперь оппозиционеры во всем обвиняют Тихановскую, хотя маловероятно, что они были бы более успешны. Идея формирования на волне протестов параллельных органов власти выглядит неосуществимой». С точки зрения реальной политики и соотношения сил Лукашенко оказался сильнее, констатировал российский парламентарий. «Это не означает, что он преодолел кризис в отношениях с большой частью общества. Но это означает, что он удержал власть, и оппозиция на данном этапе не представляет для него непосредственной угрозы», – отметил Пушков.