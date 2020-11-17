 

В Индии построена первая партия сверхзвуковых пассажирских самолётов Ту-144

17.11.2020, 12:37, Разное

Министерство гражданской авиации Индии официально заявило о первой построенной по лицензии партии советских сверхзвуковых пассажирских авиалайнеров Ту-144 в количестве трёх самолётов, которые в индийской модификации получили название Tu-144 Dyaus в честь ведийского бога неба.

– Поскольку Индийское Государство располагается в центре всей земной суши, гражданская авиация должна быть приоритетным направлением Республики. «Джет Эйрвэйс» и «Эйр Индия» уже ежегодно приносят в казну миллиарды иностранных долларов за счёт транзитных перелётов из Африки в Европу, из Европы в Австралию и из Австралии в Америку, что и позволило перейти на новый этап — этап сверхзвуковой пассажирской авиации, которая станет новым символом Индии наряду с Тадж-Махалом и Болливудом, — заявил министр Джаянт Синха

По сообщению сотрудников государственного авиастроительного предприятия Prithvi Mata, которое выпустило партию сверхзвуковых самолётов, Tu-144 Dyaus на 90% состоит из комплектующих собственного производства, сделанных по советским технологиям и приобретённой у России в 1995-м году лицензии.

– Мы гордимся, что смогли за столь короткий промежуток времени наладить весь цикл производства у себя в стране, построив сотни заводов во всех штатах Индии, и предоставить сотни тысяч рабочих мест для своих соотечественников. Да, цифровую электронику пока приходится приобретать у европейцев, но не стоит забывать, что программное обеспечение для неё полностью индийское, — добавил генеральный директор Prithvi Mata Пранав Шарма.

Также главный инженер компании лестно высказался о советском самолёте.

«Признаться, более интересных инженерных решений как у русских я ещё ни у кого не встречал. Даже у клона Ту-144 — у Конкорда – нет такого потенциала надёжности за счёт до гениальности простых решений сложнейших задач, что особенно ценится среди индийцев», — рассказал главный инженер Самир Неру.

После успешного прохождения испытательного периода, первые самолёты поступят на службу в индийские авиалинии.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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