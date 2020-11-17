Операция «Консервы»: Как начиналась Вторая мировая война

17.11.2020, 6:31, Разное

Август 1939 года. Нацистский Рейх подписывает договор о ненападении с СССР и в это же время срочно ищет повод для нападения на Польшу. Несколько провокаций на германо-польской границе не принесли ожидаемых результатов. Тогда начальником Гестапо Рейнхардом Гейдрихом был разработан новый план.

31 августа в 19:30 отряд эсэсовцев, переодетых в польскую военную форму, напал на радиостанцию в приграничном немецком городе Глайвице. Обычно станция использовалась лишь для метеосводок. Но в этот день ей предстояло сыграть особую роль. Командир отряда майор Альфред Науйокс арестовал глайвицких радистов и запер их в подвале. Разыскав микрофон, он приказал своим подчиненным открыть стрельбу в воздух.

Слушатели вместо информации о приближающемся дожде услышали звуки пальбы и призывы на польском языке к восстанию против немцев. Трансляция продолжалась всего минуты две. Затем Науйокс и его отряд покинули городок. Прибежавшие к станции местные жители увидели во дворе несколько трупов в польской форме. Выпущенные из подвала радисты недоумевали — они не могли понять, кто же убил этих сумасшедших поляков. На самом деле роль убитых «исполняли» несколько заключенных ближайшего концлагеря. Их заранее умертвили инъекциями яда и привезли в Глайвиц уже мертвыми. На профессиональном сленге эсэсовцев такие заранее заготовленные трупы назывались консервами, поэтому и вся провокационная операция получила название «Консервы».

На следующее утро в Рейхстаге выступил Адольф Гитлер. Он заявил, что в последние дни Польша неоднократно обстреливала немецкую территорию, а за последние дни произошло несколько серьезных конфликтов, поэтому он решил поговорить с соседним государством на языке силы. В своей речи фюрер заявил, что ответный огонь ведется с 5:45 утра 1 сентября. На самом деле даже названное время было лживым: немецкие самолеты бомбили мосты через Вислу с четырех утра, а крейсера обстреливали Вестерплатте в Гданьске с половины пятого. Когда Гитлер заявлял о своей обиде на «агрессивную Польшу», война шла уже по всей границе.

Через два дня Англия и Франция, связанные союзническими договорами с Польшей, объявили войну Германии. Пятиминутная провокация с подставными трупами обернулась мировой войной.