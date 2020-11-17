Самый известный случай самовозгорания человека – смерть Мэри Ризер

17.11.2020, 6:56, Разное

Жуткая смерть пожилой американки, случившаяся в 1951 году, до сих пор считается самым известным или одним из самых известных и расследуемых случаев загадочного самовозгорания человека.

Мэри Харди Ризер была самой обычной жительницей Сент-Питерсберга, штат Флорида (США). В 1951 году ей было 67 лет и она жила по адресу 1200 Черри-стрит на северо-востоке города.

Вечером 1 июля ее видели ее сын и жительница соседней квартиры. По их словам, Мэри была одета в ночную рубашку из искусственного шелка, тапочки и халат. Сын навещал свою мать и когда он ушел, в квартире все было в порядке.

На следующее утро 2 июля пришел почтальон с телеграммой для Мэри Ризер. Он постучался к ней в дверь, но ему никто не открыл. Тогда он постучал в соседнюю дверь и ему открыла та же соседка, что видела женщину накануне вечером.

Она была уверена, что ночью и утром Мэри никуда из своей квартиры не выходила, поэтому решила попробовать войти в ее квартиру и проверить, не случилось ли что с ней. Едва она взялась за ручку двери, как ощутила, что она очень горячая.

После этого соседка побежала к другим соседям с просьбой помочь ей открыть дверь (по другой версии к полицейским на улице). Вскоре дверь выломали и все, кто вошел в квартиру Мэри, тут же ощутили, что в ней очень жарко, хотя часть окон была приоткрытой.

Они не нашли Мэри в ее спальне и других комнатах, но наткнулись в углу ванной на кучу горячего черного пепла, рядом с которым лежали полусгоревшие остатки деревянного стула и оплавившиеся наручные часы. На часах навсегда застыло время 04:20, по видимому, это было то время когда все и произошло.

Недоумевая, кому пришло в голову зажечь костер в квартире, и не понимая, куда могла исчезнуть пожилая женщина, кто-то из людей начал разгребать кучу дымящейся золы. И тут же закричал от страха – среди золы он увидел левую женскую ногу ниже колена, на которой все еще плотно сидела домашняя туфля.

По некоторым сведениям, в той же золе позже обнаружили несколько зубов, небольшие кусочки от позвоночника и череп, который был странным образом сильно уменьшен, словно "усох". Это было все, что осталось от бедной Мэри Ризер.

Когда прибыла полиция, они выяснили, что жар от огня в квартире был таким сильным, что оплавились даже те предметы, которые находились достаточно далеко от места возгорания.

Когда они изучили уменьшенный череп, то отметили, что он действительно словно "сморщился" до размеров чайной чашки, и никто из полиции никогда раньше не видел ничего подобного.

При осмотре в квартире не было обнаружено следов взлома, ничего из ценных вещей не пропало и не было следов присутствия в доме кого-то постороннего, как и пятен от крови. Полицейские были сильно озадачены, после чего решили позвать на помощь специалистов по огню.

Эксперты сразу поняли, что это был необычный пожар. Они подсчитали, что для того, чтобы человеческое тело практически полностью было обращено в пепел, даже кости, нужен был огонь с температурой 3000 градусов. Причем такая температура должна была поддерживаться несколько часов, иначе осталось бы куда больше костей.

При этом они остались в недоумении, увидев, что кроме угла ванной и нескольких оплавленных вещей, квартира Мэри Ризер ничуть не пострадала от огня. А ведь при таком жарком пламени в течении нескольких часов с большой долей вероятности сгорела бы не только эта квартира – огонь распространился бы на все здание!

Даже когда следователи обратились за помощью к ФБР, это не помогло раскрыть столь странное дело.

"Мне трудно поверить в то, что человеческое тело, однажды воспламененное, буквально поглотит себя – сгорит, как и фитиль для свечи… никогда я не видел тела, настолько полностью поглощенного теплом. Это противоречит нормальному опыту, и я считаю это самой удивительной вещью, которую я когда-либо видел.

Когда я смотрю на это (фото с ногой), волоски на моей шее встают дыбом от смутного страха. Если бы я жил в средние века, я бы пробормотал что-нибудь о черной магии", – рассказывал антрополог Уилтон Крогман, один из консультантов по этому делу.

Было выдвинуто немало разнообразных версий, от возможного удара шаровой молнии до того, что Мэри Ризер буквально подорвали с помощью какой-то хитрой взрывчатки. Но ни одна из них не была подтверждена. В конце концов ФБР выдвинуло в качестве официальной версию о том, что Мэри случайно подожгла сама себя от сигареты.

Дело в том, что Мэри была заядлым курильщиком, а еще у нее были проблемы со сном и она принимала на ночь снотворное. Было заявлено, что скорее всего она выпила на ночь свои таблетки, но потом вышла в ванную покурить и заснула с сигаретой во рту. Сигарета упала на ее ночную рубашки и подожгла ее.

То, что тело Мэри сгорело почти дотла, эксперты ФБР объяснили тем, что она была достаточно полной женщиной и в ее теле было много жира, который при горении действовал как легковоспламеняющаяся смесь.

Эту теории позже раскритиковали все, кому не лень, но она все равно до сих пор считается предпочтительной. Вероятно потому, что она устраивала всех и защищала от множества неудобных вопросов.