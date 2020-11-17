Тайны нацистской ратуши в Целле: изуродованные тела и оккультные знаки

17.11.2020, 6:21, Разное

Эта история граничит с городской легендой и считается частично выдуманной. Но насколько "частично", никто не знает, ведь сейчас нет никакой возможности проникнуть на нижние этажи ратуши: они были сначала затоплены, а потом залиты бетоном.

Речь идет о здании, известном как Новая Ратуша (Neues Rathaus) и расположенном в германском городе Целле. Ратуша была построена в 1872 году как прусские казармы и являет собой отличный образец готической архитектуры.

До начала ХХ века в здании располагался 2-й Ганноверский пехотный полк №77, а после 1919 к нему присоединились солдаты Рейхсвера, что являлся предшественником Вермахта – вооруженных сил гитлеровской Германии. В здании было 300 комнат и оно вмещало до 1200 рядовых с дополнительными помещениями для 200 офицеров.

Но помимо этого у него было еще целых 5 (!) подземных этажей и что располагалось там, было засекречено. После прихода Гитлера к власти, Новая ратуша превратилась в военный штаб СС и вскоре стали поступать сообщения о том, что внутри нее происходят паранормальные явления. Особенно на скрытых подземных уровнях.

Затопленные уровни

Когда Третий Рейх начал падать и английские и американские войска вошли на территорию Германию, они в какой-то момент добрались до Целле и начали обыскивать ратушу. Они тут же обнаружили, что при отступлении немцы затопили и частично залили бетоном подземные этажи здания, что вызвало закономерный интерес – раз противник так тщательно пытается что-то скрыть, значит им есть что скрывать.

Союзники знали, что нацистский режим в последние месяцы войны пытался тщательно спрятать ценные украденные произведения искусства и драгоценные артефакты. Поэтому они подумали, что на подземных этажах ратуши находятся подобные вещи. Далее генерал-лейтенант Брайан Хоррокс приказал водолазам проникнуть на затопленные этажи и исследовать их.

15 апреля 1945 года три водолаза через три разных входа проникли на нижние уровни Ратуши. А через полчаса, когда стал заканчиваться кислород, вернулся лишь один из трех. Что случилось с остальными двумя, так и осталось неизвестным.

Третий водолаз выглядел так, словно он увидел там Дьявола. Он был в состоянии шока и очень сильно напуган. Лишь когда он немного успокоился, он начал рассказывать о том, с чем столкнулся.

Что он увидел

Он рассказал, что едва спустился под воду на самый верхний из затопленных уровней, как увидел на стенах множество выгравированных символов. Одни из них выглядели как пентаграммы, другие как языческие символы, третьи как оккультные знаки из средневековых книг.

Подобные символы были и на следующем этаже, но самое страшное ждало водолаза, когда он спустился на третий затопленный уровень. Как и в случае с первыми двумя уровнями, он не заплывал в комнаты, а проплывал лишь по центральному коридору, но некоторые двери комнат были открыты и он увидел в них человеческие тела, привязанные к стульям.

Эти мертвые тебя были относительно свежими, то есть еще не успели сильно разложиться, и все они были страшно изуродованы. Сначала водолаз предположил, что это следы от пыток, но о подобных пытках он никогда еще не слышал. На многих обнаженных человеческих телах в районе живота были вырваны пупки, а руки или ноги были отделены так, словно их оторвало что-то мощное.

Но больше всего водолаза напугали даже не эти изуродованные тела, а те тела, к которым были пришиты части тел разных животных. В том числе он видел там тела, у которых были пришиты козьи головы вместо человеческих.

Водолаз рассказывал все это и те, кто его слушал, никак не могли ему поверить – его слова выглядели как бред сумасшедшего. Но даже когда ему дали мощное успокоительное, все рассказывал и рассказывал.

Он рассказал, что многие изуродованные тела корчились, будучи привязанные к стульям, словно все еще были живы, а когда он начал подниматься наверх, то за ним помчалось что-то темное и едва не догнало его. После всего пережитого этот опытный водолаз наотрез отказался возвращаться назад, в том числе чтобы узнать причину, почему пропали другие два водолаза.

Что это было?

Через несколько дней в Целле прибыла британская армия и эта зона была объявлена оккупированной союзническими войсками. 21 апреля Новая Ратуша была передана под управление британской армии и вскоре подземные уровни было решено полностью залить бетоном.

Нельзя отрицать, что в последние месяцы войны нацисты предприняли согласованные усилия, чтобы скрыть и потенциально уничтожить все, что находилось на нижних уровнях ратуши.

Языческие и сатанинские символы намекают на что-то очень далекое от обычных операций любого военного штаба. Помимо этого, наличие человеческих останков на нижних этажах также вызывает серьезную озабоченность. Если это правда, что они были изуродованы, можно сделать некоторые логические выводы.

Эксперты по оккультизму считают, что нанесение ран телу хозяина может облегчить переход в него духа. По сути, рана, нанесенная в ходе темного акта, позволяет заклинанию проникать в тело быстрее и с меньшим сопротивлением. Этот обычай происходит из древних языческих верований, когда считалось, что здоровое тело – это, по сути, запечатанный сосуд, защищенный от негативных духов или энергии.

Как только город Целле был освобожден, в ратуше были размещены союзные войска, перемещавшихся через Германию. Так было и после Второй Мировой войны – английские и американские войска оставались в Германии в течение многих лет из-за Холодной войны.

После войны

В годы Холодной войны здание стало постоянной казармой для войск НАТО. После этого сообщения солдат о паранормальных явлениях в ратуше и рядом с ней стали увеличиваться.

Английский пехотинец по имени Стефан Дэйли рассказывал, что в свою первую ночь в казарме он проснулся от странных звуков и силуэтов группы людей, марширующих мимо его окна. Это казалось обычным мероприятием, поскольку патрули НАТО бродили по базе, однако только на следующий день он вспомнил, что его комната находится на втором этаже с окном более чем в десяти футах от земли.

Дэйли служил в Целле в течение четырех лет в 1980-х годах и за время своего пребывания в казарме испытал несколько странных происшествий. Сюда входили звуки сапог в пустых коридорах или на плацу, когда большая часть войск была в отпуске. Кроме того, нередки были звуки приглушенных немецких голосов в освобожденных или запертых комнатах.

В гораздо более драматичном рассказе рядовой по имени Мартин Фокс внезапно проснулся однажды ночью и обнаружил, что его кровать парит на высоте восьми футов над землей. После того, как он понял, что это не шутка, он запаниковал. Это привело к тому, что кровать с грохотом рухнула на пол.

В другом примере неназванный сержант-майор однажды вечером вышел на территорию и в полной тишине наблюдал, как призрачная форма немецкой танковой колонны движется по дороге рядом с ним.

Самоубийства солдат и проблемы с психикой

Военнослужащие, живущие в ратуше, нередко возвращались с дежурства и обнаруживали, что их чистые комнаты в течение всего этого времени подвергались вандализму. Также часто наблюдались темные фигуры в коридорах и углах.

Некоторые солдаты утверждали, что проснулись ночью и видели этих существ, стоящих над их кроватями. На верхних этажах ратуши в некоторых комнатах были выгравированы пентаграммы и странные символы на полах или стенах.

Жуткие истории распространялись среди солдат, как лесной пожар. Были случаи, когда новобранцы осмеливались переночевать в одной из комнат, где часто видели призраков. Как утверждается, вскоре после этого некоторые из них покончили с собой. Уровень самоубийств среди военных ратуши в целом был необычно высок.

Также в официальных документах отмечалось, что даже в 80-х годах в бараках наблюдался необъяснимый всплеск проблем со психикой. Многие из них были определены врачами как сильные депрессии, шизофрения или острое тревожное состояние. Как писал один судмедэксперт, над этим местом царила мрачная гнетущая атмосфера.

Резня в Целле

Есть еще одно событие, которое могло стать причиной для столь мрачной атмосферы Новой Ратуши в Целле. Рядом с ним находился концлагерь Берген-Бельзен и в процессе транспортировки заключенных в этот лагерь им пришлось бы проходить через Целле.

8 апреля 1945 года около 3500 узников концлагеря погибли в Целле по пути в Берген-Бельзен. Пока они ждали в поезде, чтобы к ним присоединились заключенные из других лагерей, авианалёт союзников ударил по поезду с боеприпасами, который остановился рядом с ними, и взорвался.

Те из узников, кому повезло выжить после авианалета, бежали в город или окружающий его лес, но нацисты начали на них охоту как на животных и убили многих из них.

Лишь городская легенда?

В наше время все эти гнетущие легенды о ратуше, призраках, самоубийствах солдат и оккультизме, многие называют лишь страшилками для запугивания (и заманивания) туристов. Если расспросить любого местного солдата, у него всегда будет наготове парочка жутких историй, связанных с ратушей.

Но хватает и тех, кто верит, что все это правда. Однако у них есть проблема – подземные уровни ратуши до сих пор залиты бетоном и затоплены, поэтому никак невозможно залезть туда и проверить на чем основаны эти легенды.