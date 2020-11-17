Как мертвая мать спасла своего ребенка или необъяснимая тайна Дженнифер Гросбек
17.11.2020, 6:11, Разное
Эта мистическая история произошла в 2015 году в штате Юта (США) и сразу же стала очень популярной у исследователей паранормальных явлений. Ведь это было очень яркое доказательство чего-то сверхъестественного.
В пятницу 6 марта 2015 года 25-летняя Дженнифер Гросбек и ее маленькая дочь Лили, которой было всего 18 месяцев, выехали на автомобиле от дома родителей Дженнифер в Салеме, штат Юта, где провели выходные, и направились по шоссе в город Спрингфилд.
Перед поездкой муж Дженнифер тщательно пристегнул Лили к детскому автокреслу и потом попрощался с женой и дочерью, так как собрался выехать немного позднее. Тогда он еще не знал, что в последний раз видит Дженнифер живой.
Когда Дженнифер проезжала через мост в местечке Спэниш-Форк, был уже поздний вечер, около 22:30 и было очень темно. Мост не был хорошо освещен и, возможно, что именно это стало причиной того, что у Дженнифер возникли проблемы с управлением и она внезапно врезалась в цементный бортик моста.
По инерции ее машина перевалила через бортик и упала в реку. Место это было в глуши и потому практически безлюдное. Лишь случайный прохожий услышал скрежет и громкий всплеск. Он догадался, что скорее всего на мосту произошло ДТП и позвонил в полицию. Однако сам автомобиль он не увидел, поэтому его вызов не был воспринят как срочный.
Лишь в субботу 7 марта в 12:24 случайный рыбак заметил торчащий из воды автомобиль, стоявший на боку, и позвонил в полицию. На этот раз они приехали так быстро, как могли. Когда офицер Тайлер Беддос подошел к месту ДТП, рыбак сказал ему, что видел руку, торчащую из окна машины.
Однако сам Беддос никакой руки в окне не увидел и подумал, что водитель машины с большой долей вероятности уже мертв, судя по тому, как сильно был помят автомобиль. Поэтому он и его помощники не собирались вытаскивать машину из воды в тот же день.
Затем Беддос и еще несколько человек вошли в холодную воду, чтобы попытаться осмотреть автомобиль поближе. Однако они тут же очень замерзли и выбрались на берег. Еще немного и они бы уехали отсюда, когда Беддос и другие внезапно услышали женский голос, который негромко, но отчетливо звал на помощь. Голос шел из полузатопленного автомобиля.
Беддос крикнул "Держитесь! Мы стараемся вытащить вас!", после чего несколько мужчин вошли в воду, ухватились за стоявший на боку автомобиль и поставили его на четыре колеса. По словам полицейских, они действовали на адреналине, так как понимали, что теперь счет идет на считанные минуты.
По словам Беддоса, когда он заглянул в кабину, то увидел там израненную женщину и лишь потом разглядел еще и маленького ребенка в автокресле на заднем сиденье. На ребенке не было никаких ран, а ее мать не двигалась, но у нее "слегка трепетали веки", как потом будет рассказывать Беддос.
Четверо офицеров и трое пожарных вытащили мать и ребенка наружу. Маленькой Лили начали делать искусственное дыхание и она пришла в себя, а когда ее привезли в больницу, ее состояние уже не внушало опасений и было стабильным. У нее выявили лишь переохлаждение и вскоре она полностью поправилась.
Что касается Дженифер, то ее повезли на Скорой в больницу, считая, что она в состоянии клинической смерти и всю дорогу пытались реанимировать. Но реанимация ничего не дала, а затем врачи выяснили, что Дженнифер на самом деле скончалась много часов назад. Она умерла мгновенно при падении машины с моста.
Таким образом она никоим образом не могла звать на помощь. Но все, кто присутствовал тогда у моста, заверяли, что слышали женский голос, и что им это ни в коем случае не показалось.
Женский голос, который слышали офицеры, не мог принадлежать Дженнифер, ведь она уже была давно мертва к тому времени, и не мог принадлежать и Лили, она была без сознания, когда ее вытащили наружу. Кто же звал на помощь?
Большинство тех, кто узнавал об этой истории, считают, что голос все-таки принадлежал Дженнифер, просто нечто вернуло ее к жизни как раз в тот момент, когда надо было дать полицейским знать, что в машине есть живые люди. И что Дженнифер очень хотела, чтобы они спасли ее маленькую дочь, которую она очень любила. По словам ее родных, ради Лили она была готова на все.
"Что это должно показать всем нам, так это признание того, как сильно Дженни любила свою маленькую девочку. Я не думаю, что может быть более лучший пример такой сильной любви к кому-то даже после смерти. Тот факт, что у нас есть эти люди – не один человек, а все эти мужчины – которые слышали ее просьбу о помощи, действительно поразил нас", – говорил в интервью журналистам брат Дженнифер – Гарретт Гросбек.
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