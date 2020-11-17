Как мертвая мать спасла своего ребенка или необъяснимая тайна Дженнифер Гросбек

17.11.2020, 6:11, Разное

Эта мистическая история произошла в 2015 году в штате Юта (США) и сразу же стала очень популярной у исследователей паранормальных явлений. Ведь это было очень яркое доказательство чего-то сверхъестественного.

В пятницу 6 марта 2015 года 25-летняя Дженнифер Гросбек и ее маленькая дочь Лили, которой было всего 18 месяцев, выехали на автомобиле от дома родителей Дженнифер в Салеме, штат Юта, где провели выходные, и направились по шоссе в город Спрингфилд.

Перед поездкой муж Дженнифер тщательно пристегнул Лили к детскому автокреслу и потом попрощался с женой и дочерью, так как собрался выехать немного позднее. Тогда он еще не знал, что в последний раз видит Дженнифер живой.

Когда Дженнифер проезжала через мост в местечке Спэниш-Форк, был уже поздний вечер, около 22:30 и было очень темно. Мост не был хорошо освещен и, возможно, что именно это стало причиной того, что у Дженнифер возникли проблемы с управлением и она внезапно врезалась в цементный бортик моста.

По инерции ее машина перевалила через бортик и упала в реку. Место это было в глуши и потому практически безлюдное. Лишь случайный прохожий услышал скрежет и громкий всплеск. Он догадался, что скорее всего на мосту произошло ДТП и позвонил в полицию. Однако сам автомобиль он не увидел, поэтому его вызов не был воспринят как срочный.

Лишь в субботу 7 марта в 12:24 случайный рыбак заметил торчащий из воды автомобиль, стоявший на боку, и позвонил в полицию. На этот раз они приехали так быстро, как могли. Когда офицер Тайлер Беддос подошел к месту ДТП, рыбак сказал ему, что видел руку, торчащую из окна машины.

Однако сам Беддос никакой руки в окне не увидел и подумал, что водитель машины с большой долей вероятности уже мертв, судя по тому, как сильно был помят автомобиль. Поэтому он и его помощники не собирались вытаскивать машину из воды в тот же день.

Затем Беддос и еще несколько человек вошли в холодную воду, чтобы попытаться осмотреть автомобиль поближе. Однако они тут же очень замерзли и выбрались на берег. Еще немного и они бы уехали отсюда, когда Беддос и другие внезапно услышали женский голос, который негромко, но отчетливо звал на помощь. Голос шел из полузатопленного автомобиля.

Беддос крикнул "Держитесь! Мы стараемся вытащить вас!", после чего несколько мужчин вошли в воду, ухватились за стоявший на боку автомобиль и поставили его на четыре колеса. По словам полицейских, они действовали на адреналине, так как понимали, что теперь счет идет на считанные минуты.

По словам Беддоса, когда он заглянул в кабину, то увидел там израненную женщину и лишь потом разглядел еще и маленького ребенка в автокресле на заднем сиденье. На ребенке не было никаких ран, а ее мать не двигалась, но у нее "слегка трепетали веки", как потом будет рассказывать Беддос.

Четверо офицеров и трое пожарных вытащили мать и ребенка наружу. Маленькой Лили начали делать искусственное дыхание и она пришла в себя, а когда ее привезли в больницу, ее состояние уже не внушало опасений и было стабильным. У нее выявили лишь переохлаждение и вскоре она полностью поправилась.

Что касается Дженифер, то ее повезли на Скорой в больницу, считая, что она в состоянии клинической смерти и всю дорогу пытались реанимировать. Но реанимация ничего не дала, а затем врачи выяснили, что Дженнифер на самом деле скончалась много часов назад. Она умерла мгновенно при падении машины с моста.

Таким образом она никоим образом не могла звать на помощь. Но все, кто присутствовал тогда у моста, заверяли, что слышали женский голос, и что им это ни в коем случае не показалось.