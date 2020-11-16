Никола Пельтц сделала татуировку в честь Бруклина Бекхэма

16.11.2020, 18:00, Разное

В начале октября старший сын Дэвида и Виктории Бекхэм – Бруклин – продемонстрировал новую, уже сложно сказать, какую по счету, татуировку: на шее горе-фотографа теперь набит рисунок в виде женских глаз. Было несложно догадаться, кому эта татуировка посвящена – не заметить сходство с глазами его невесты Николы Пельтц просто невозможно. Не менее романтичный ответ от Николы не заставил себя долго ждать: модель опубликовала в той же социальной сети свой снимок со спины, чтобы продемонстрировать новый рисунок на теле – в виде слова “Бруклин”. Комментарии, думаем, излишни.

Напомним, Бруклин Бекхэм объявил о помолвке с Николой Пельтц в начале июля, чуть позже его мама Виктория Бекхэм поделилась фотографиями с семейного ланча, на котором старшее поколение семьи Бекхэм-Адамс, родители Бруклина, братья и сестры поздравили его и невесту с таким знаменательным событием. В конце июля Бруклин и Никола поделились на своих Instagram-страничках порцией кадров, снятых непосредственно в момент предложения руки и сердца.

Согласно информации СМИ, появившейся чуть ранее, пара планирует провести сразу две церемонии: на родине жениха в Великобритании и во Флориде, где живет семья Николы. Отвечать за финансовую составляющую банкета будет отец невесты Нельсон Пельтц – впрочем, родители Бруклина, Дэвид и Виктория Бекхэм, также очень хотят внести свой вклад. Ожидается, что 9-летняя сестра жениха Харпер станет главной подружкой невесты, а в числе друзей жениха, конечно же, окажутся 17-летний Ромео и 15-летний Круз Бекхэмы. Молодые также не забыли и о практичной стороне дела: скорее всего, они заключат брачное соглашение, которое поможет им раз и (как ожидается) навсегда закрыть вопрос семейного бюджета. Напомним, состояние отца Николы насчитывает свыше одного миллиарда долларов, так что денежный вопрос в браке одной из его восьми детей интересует мужчину особенно сильно.

Продолжение читайте в нашем материале.