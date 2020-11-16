Йонагуни: Спорная японская Атлантида

16.11.2020, 17:25, Разное

На протяжении почти 40 лет, с тех пор как были открыты подводные террасы Йонагуни, прозванные Японской Атлантидой, ученые и исследователи мало продвинулись в их изучении. Первые вообще отрицают все теории, указывающие на искусственность этого объекта.

Так называемый Монумент Йонагуни – это огромное подводное скальное образование 183 на 150 метров. Находится оно на небольшой глубине всего в несколько метров у японского острова Йонагуни в Восточно-Китайском море.

Впервые этот объект был обнаружен в 1986 году аквалангистом Аратакэ, который хотел понаблюдать за акулами-молотами. Структура напомнила дайверу многоступенчатую пирамиду.

Так как объект не был похож на привычные подводные скальные образования и имел на удивление ровные прямоугольные террасы и выступы, многие заговорили о том, что это искусственное образование, оставшееся от неизвестной древней цивилизации.

Ученые поспешили опровергнуть эти заявления и заверили общество, что данная структура полностью природного происхождения. Однако Монумент Йонагуни до сих пор вызывает множество вопросов и поэтому официально часто носит нейтральное название вроде "террасные образования".

До сих пор множество дайверов ныряют под воду у острова Йонагуни, чтобы своими глазами увидеть это возможно рукотворное "чудо", а сам монумент часто называют подводной пирамидой.

Многие ученые признают, что этот объект действительно очень необычный для естественного и называют открытие Аратакэ "археологической находкой века".

Больше всего Йонагуни изучал Масааки Кимура, профессор морской геологии и сейсмологии Университета Рюкю. Он на протяжении 15 лет вместе с группой помощников погружался к Йонагуни и обнаружил на террасах много любопытных артефактов. Среди них были просверленные камни с непонятными символами, примитивные доисторические каменные скребки и даже изображение какого-то животного.

Кимура считал доказанным тот факт, что когда-то давно эти террасы находились на поверхности и что их вырубили в скале люди, а не создала природа. Именно Кимура первый назвал это место "Японской Атлантидой", а позже другие исследователи сделали вывод, что террасы Йонагуни являются частью затопленного древнего материка Му.

По словам Кимуры, эти террасы были частью огромного города и что он нашел остатки от храмов, стадиона и дренажных канав. Если принять во внимание, что он прав, то получается, что этому городу было по меньшей мере 10 тысяч лет! В последний раз данная часть суши находилась выше уровня моря 10-15 тысяч лет назад.

Хотя скетики считают данные предположения полностью нереальными, есть еще одно доказательство того, что Кимура и его последователи могут быть правы. На самом острове Йонагуни археологами были обнаружены древние гробницы, которые по своей структуре и обработке камня очень похожи на подводные террасы. Возраст этих гробниц тоже является невыясненным.

Монумент Йонагуни на протяжении многих лет привлекал внимание многих ученых. Однако официально он до сих пор даже не считается важной культурной достопримечательностью. Из-за множества спорных теорий местные власти не предпринимают никаких усилий для его сохранения, что вызывает большую тревогу у исследователей.