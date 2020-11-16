Принцесса Японии Мако вновь отложила свадьбу с простолюдином

16.11.2020, 15:55, Разное

Внучка бывшего императора Японии Акихито и племянница нынешнего императора Нарухито – принцесса Мако -должна была выйти замуж еще в ноябре 2018 года, но за несколько месяцев было объявлено, что свадьба откладывается аж на два года. Тогда причиной переноса стала церемония передачи престола от императора Акихито его старшему сыну Нарухито, которая прошла 30 апреля 2019 года. Теперь же, когда 2020-й подходит к концу, Мако выпустила новый официальный комментарий, в котором заявила, что свадьба вновь откладывается и на этот раз – на неопределенный срок. С чем связано такое решение, принцесса не уточнила. Думаем, коронавирус тут винить не стоит: как известно, он не стал помехой, например, для принцессы Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци.

Для нас брак – необходимый выбор для того, чтобы жить и воздать честь нашим сердцам. Мы незаменимы друг для друга и можем расчитывать друг на друга как в счастливые, так и в тяжелые времена. Сейчас сложно сказать что-то конкретное о наших планах на будущее, – говорится в заявлении принцессы, опубликованном агентством Imperial Household Agency.

Напомним, избранником принцессы Мако является простолюдин Кей Комуро, который работал промоутером в сфере туризма на пляже Шонан в Канагава-кен, а теперь значится служащим юридической фирмы в Токио. Предложение руки и сердца возлюбленной Кей сделал еще в декабре 2013 года. Молодые люди учились в одном заведении – Международном христианском университете в Токио – и познакомились на студенческой вечеринке в ресторане Shibuya, разговорились на тему обучения по обмену за границей и с тех пор начали регулярно встречаться.

Император союз влюбленных одобрил сразу, но все же без ложки дегтя не обошлось: мезальянс означает для принцессы потерю всех императорских титулов.