Скандалы: Президентство за свой счет

Президентство за свой счет

Состояние Дональда Трампа в 2020 году сократилось на 600 млн долларов, почти на 20 процентов, после чего он спустился на 64 строчки, заняв 339-е место в списке 400 богатейших людей США

За 2020 год Дональд Трамп потерял 600 миллионов долларов. Как пишет журнал Forbes, состояние президента США сократилось почти на 20 процентов. В результате он спустился на 64 строчки, заняв 339-е место в списке 400 богатейших людей страны. Впрочем, на счету главы государства по-прежнему немалая сумма — 2,5 миллиарда долларов. Он владеет одними из самых дорогих зданий в Америке, в его автопарке — самые роскошные автомобили, а также частные вертолеты и самолеты, раковины в которых покрыты золотом. Материал о роскошной жизни бывшего лидера США и его семьи продолжает цикл «Ленты.ру» о правителях всех времен и народов.

«Пентхаус, насквозь пропитанный роскошью»

«В 2005 году журналист New York Times Тим О’Брайен в книге «Государство Трампа» сообщил, что состояние Дональда Трампа в лучшем случае составляет 250 миллионов долларов, в то время как и он сам, и все его окружение утверждает, что он миллиардер. Трамп подал на репортера в суд», — сообщал американский телеканал CBS News. Впоследствии иск Трампа к О’Брайену на пять миллиардов долларов отклонили, однако выяснилось, что Дональд и правда не врал: на его счету на тот момент находилось 4,5 миллиарда долларов.

Трамп сказочно богат. У него множество объектов элитной недвижимости. Так, здание Трампа на Уолл-стрит оценивается в 345 миллионов долларов, а Trump Tower на Манхэттене — в 371 миллион долларов. В здании 58 этажей. В этой башне имеют квартиры голливудский актер Брюс Уиллис и футболист Криштиану Роналду. Три последних этажа небоскреба в самом центре престижного района занимают апартаменты Трампов. Эту квартиру особенно любит жена президента Мелания: панорамные окна выходят на Центральный парк.

В окружении Трампов апартаменты сравнивали с Версальским дворцом и шутили, что президентская чета не сможет жить в Белом доме, поскольку он «покажется им слишком ничтожным по сравнению с пентхаусом в Нью-Йорке, насквозь пропитанным роскошью». Интерьер придумывал один из самых востребованных и популярных дизайнеров Анджело Донгия, которого прозвали Ив Сен-Лораном диванов. Его стиль в свое время по достоинству оценили Лайза Миннелли, Кельвин Кляйн и Дайана Росс.

В апартаментах Трампов много мрамора, в том числе стены, колонны и пол. Дизайнер выбрал для Дональда и Мелании стиль Людовика XIV. В квартире есть настоящий фонтан, на обитых дорогим бархатом подушках вышит фамильный герб Трампов, на стенах — семейные портреты. Повсюду хрустальные люстры, потолочные росписи, гобелены и статуи античных богов.

Прислуга Мелании рассказывала, что стаканы и чашки, в которых семье подают сок, чай и кофе, украшены золотом. Первая леди жила в Белом доме вместе с супругом, однако они с сыном Бэрроном часто возвращались в свои апартаменты. Поездка занимала у них не более 90 минут. На лимузине, частном самолете, а потом и на вертолете семья быстро добиралась из Вашингтона в Нью-Йорк.

Так же быстро из Нью-Йорка в американскую столицу обычно добираются любимая дочь Трампа Иванка и ее муж Джаред Кушнер — старший советник президента США и особо доверенное лицо в вопросах внешней политики. Иванка с детства привыкла к роскоши. Родители часто брали ее на светские мероприятия. Вместе с матерью она ходила в ювелирные магазины, где, по ее собственным словам, «бриллианты заменяли ей кукол». Иванка предпочитает дорогие вещи, на работу она надевает элегантные костюмы и платья, а на различные мероприятия — шикарные туалеты.

Вместе с мужем Джаредом Кушнером и тремя детьми Иванка живет в престижном районе Манхэттена, в десятикомнатных апартаментах, стоимость которых превышает 16 миллионов долларов. Площадь жилья — 390 квадратных метров, в квартире четыре спальни, три ванных комнаты, кабинет, просторная кухня и столовая.

Отец никогда не скупился на то, чтобы порадовать дочь. Свадьба Иванки и Джареда считается одной из самых роскошных в истории США. Мероприятие проходило в Национальном гольф-клубе Нью-Джерси. На церемонии присутствовали около 500 гостей. Каждому из них после торжества вручили подарки на сумму девять тысяч долларов.

Кружевное платье невесты от Веры Вонг было создано по мотивам подвенечного наряда Грейс Келли. На Иванке были серьги, браслет, заколка для фаты, выполненные из платины и бриллиантов стоимостью 265 тысяч долларов. Особое внимание гостей заслужил 13-ярусный свадебный торт высотой 170 сантиметров. На том, чтобы все прошло с королевским размахом, настоял отец невесты.

Золотой самолет

Он привык жить на широкую ногу. В гараже у Трампа стоят самые дорогие машины мира: Mercedes-Benz SLR McLaren 2003 года, Lamborghini Diablo VT, Rolls-Royce Phantom стоимостью свыше 500 тысяч долларов, а также ретро-автомобиль Rolls-Royce Silver Cloud 1956 года.

Есть у него и другой личный транспорт — три вертолета, лучший из которых Sikorsky S-76 обошелся ему в семь миллионов долларов. Ходили слухи, что Трамп нанял модного дизайнера, чтобы тот украсил транспортное средство золотом, а также тюнинговал его за 750 тысяч долларов. Помимо этого, у миллиардера есть два личных самолета — Boeing 757 и Cessna 750. В Boeing Трампа несколько спален, а также ванная комната с раковиной, покрытой золотом, гостиная, столовая. Кстати, пряжки ремней безопасности в этом лайнере тоже позолоченные.

Больше, чем у Обамы

Миллиардеру принадлежат и другие здания, включая бизнес-центры и отели. Частный клуб Мар-а-Лаго в Палм-Бич, штат Флорида, стоимостью свыше 150 миллионов долларов считается неофициальной резиденцией Дональда Трампа. В особняке 58 спален, 33 ванные комнаты. Помимо этого, в имении 126 номеров: Трампы сдают эти помещения в аренду для частных мероприятий. Чтобы стать членом клуба, придется выложить 100 тысяч долларов вступительного взноса, а также ежегодно платить по 14 тысяч долларов. В этом имении Трамп наслаждается видом на океан, огромным бассейном, спа-центром, изысканной кухней, теннисным кортом и полем для гольфа.

Всего у Трампа десять полей для гольфа общей стоимостью 206 миллионов долларов, которые находятся в шести американских штатах. Другие три поля располагаются в Шотландии и Ирландии и стоят еще 85 миллионов долларов.

«За годы пребывания в Белом доме Дональд Трамп сыграл по меньшей мере 800 раундов в гольф. Это обошлось американским налогоплательщикам в 142 миллиона долларов. Обама, в свою очередь, сыграл всего 105 раундов», — писал Forbes

Американцы жаловались, что защита личных поместий Трампа обходится им слишком дорого. На охрану двух частных имений главы государства — Мар-а-Лаго и Trump Tower в Нью-Йорке — приходится выделять дополнительно 41 миллион долларов. Так, каждое путешествие Трампа в его имение во Флориду стоит 3,7 миллиона долларов.

В начале 2018 года американские СМИ подсчитали, что за год пребывания на посту 45-й президент потратил на поездки больше, чем Барак Обама за восемь лет. А за 745 дней, которые Трамп возглавлял государство, 222 дня он провел на принадлежащих ему курортах, еще 168 дней — за гольфом в своих частных клубах.

Дорого обходятся налогоплательщикам в США и автомобили президентского кортежа, которые обычно берут с собой во время официальных визитов в другие страны. Кортеж состоит из 30-40 различных машин и мотоциклов, в него входят лимузины, внедорожники, автомобили спецназа, машины-глушилки, «кукушка» со средствами правительственной связи и даже особый фургон для перевозки «ядерной кнопки». Доставляют эту технику в пункт назначения при помощи военно-транспортных самолетов.

Сам президент передвигается на специальном бронированном лимузине, который напичкан разными суперсовременными системами, такими как приборы инфракрасного видения или система очистки воздуха в случае газовой атаки. В машине также есть запас крови (с группой крови президента) для переливания в случае необходимости. Ежегодно поездки президента США обходятся бюджету как минимум в 350 миллионов долларов.

«Только так можно добиться успеха»

Несмотря на огромные богатства, Трамп, выбирая между утонченной кухней и бургерами, скорее всего отдаст предпочтение фастфуду. В январе 2019 года Трамп заказал три сотни бургеров в Белый дом, а также картофель фри и пиццу. Так он отмечал победу чемпиона по американскому футболу среди студентов. Еду подавали при свечах на серебряных подносах. Торжественный ужин состоялся в обеденном зале, где висит портрет 16-го президента США Авраама Линкольна. Сам американский лидер назвал доставленный фастфуд «прекрасной американской едой».

В отличие от предыдущих президентов США, Дональд Трамп никогда не заботился о правильном питании. Он признавался, что любит пиццу и бургеры, чипсы и сладкое печенье. Впрочем, от одного лакомства ему все-таки пришлось отказаться из-за политики. Дело в том, что производство любимого печенья Трампа перенесли в Мексику.

Своим поварам президент часто заказывает стейки из красного мяса хорошей прожарки и как можно меньше овощей, а также салат «Кобб» с сыром рокфор и беконом. К алкоголю глава государства довольно равнодушен, а вот диетическую колу пьет в неограниченных количествах.

В окружении миллиардера писали, что он спит всего по три-четыре часа в день, а работает без праздников и выходных. Трамп уверен, что только так можно добиться успеха. По словам бывших сотрудников президента, сообщения от него могли прийти в любое время дня и ночи.

К фитнесу Трамп довольно равнодушен, предпочитая заниматься «чем реже, тем лучше, от случая к случаю» и делая исключение только для гольфа. Там он тоже не позволяет себе перенапрягаться, перемещаясь по полю не пешком, а на гольф-каре.

Из-за нежелания президента двигаться в декабре 2018 года разгорелся скандал. Выяснилось, что для того, чтобы преодолеть 230 метров, Трампу потребовались лимузин и кортеж из семи автомобилей

Глава государства вместе с супругой Меланией решили посетить семью Бушей в Блэр-Хаусе — гостевой резиденции президента и правительства США, расположенной прямо напротив Белого дома. Раньше государственные лидеры спокойно доходили до этого места пешком.

Из-за этой поездки в районе перекрыли сразу несколько улиц. Американцы спорили, почему президент потребовал кортеж, и связано ли это с тем, что он не смог или же просто не захотел пройтись по улице. Трамп не захотел: погода в тот день была довольно пасмурной и холодной.

Жизнь после президентства

Что будет делать Дональд Трамп после того, как истечет его президентский срок, пока сказать сложно. Эксперты не исключают, что блестящий шоумен может извлечь выгоду из любой ситуации. Так, в 2004 году миллиардер в соавторстве с Тони Шварцем написал книгу «Искусство сделок» (The Art of the Deal). Это смесь мемуаров и практических бизнес-советов. Публикация стала бестселлером и разошлась по всему миру миллионами копий, принося Трампу сотни тысяч долларов.

Президентство больно ударило по кошельку миллиардера. Как сообщает Forbes, за 2020 год его состояние сократилось на 600 миллионов долларов

Рухнули в цене практически все его активы, однако больше всего подешевели здания в Нью-Йорке. Их стоимость упала из-за низкого спроса во время пандемии коронавируса. В целом же за четыре года состояние Трампа сократилось на миллиард долларов. Если в рейтинге богатейших американцев 2016 года его капитал оценивали в 3,7 миллиарда долларов, то сейчас — всего в 2,5 миллиарда долларов.

