Скандалы: Особенности нижневартовского расследования

16.11.2020, 15:50, Разное

Следователи ХМАО обвинили в убийстве предпринимателя Романа Чайковского свидетеля, который по дороге на допрос загадочным образом умер в полицейской машине

Расследование убийства нижневартовского предпринимателя за полтора года не дало результатов, и его вдова решила жаловаться в Москву. Следователи в ХМАО начали решительные действия, задержали двух бывших партнёров погибшего, но одного из них до допроса не довезли: он умер в полицейской машине, возможно, в результате пыток. Его тут же назначили обвиняемым и даже собрали против него доказательства, а смерть списали на сердечный приступ. Радио Свобода разбиралось в этой запутанной истории.

В октябре прошлого года жительница Нижневартовска Анастасия Чайковская отправилась на приём к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину. Речь шла о расследовании убийства её мужа Романа, который в июне 2018 года уехал на рыбалку и пропал, а тело его нашли в тундре в конце августа. Он был убит в упор выстрелом в затылок, причём, по всей видимости, стоял при этом на коленях. Перед убийством Романа как минимум избили: у погибшего отсутствовали передние зубы.

Роман Чайковский был генеральным директором и соучредителем управляющей компании «МЖК Ладья» в Нижневартовске, которая на момент убийства обслуживала около 70 домов. Как говорят свидетели, жил он не по средствам, любил дорогую одежду, незадолго до гибели купил телефон «Вирту», «Мерседес» в рассрочку, гидроцикл и моторную лодку. Его долг перед «Ладьёй» составлял то ли 6,6 млн рублей (по результатам бухгалтерской экспертизы), то ли 9 млн (по словам второго учредителя Леонида Зятина), в день пропажи Чайковский якобы занял 10 млн у знакомого Евгения Юрченко, офис которого находится в одном здании с известным в ХМАО холдингом «Славтэк», принадлежащим Александру Петерману. Петерман – нижневартовский бизнесмен и политик, имя которого связывают с криминальными разборками и ОПГ 1990-х – начала 2000-х. Сам Юрченко связь с Петерманом отрицает, 10 млн исчезли вместе с Чайковским. При этом долг «Ладьи» на момент пропажи директора составлял 47 млн рублей, в компании назрел конфликт: второй учредитель Леонид Зятин пытался сместить Чайковского с поста генерального директора, тот не соглашался. Чайковский возможно даже планировал убийство Зятина; впрочем, кроме слов одного свидетеля, доказательств этому нет.

За полтора года следствие допросило партнёров и коллег погибшего, провело обыски в их домах и офисах, а также многочисленные экспертизы останков и вещей Чайковского, но на след убийцы или убийц так и не вышло.

Не довезли

На шее был след, как от удушения, на руках – следы от наручников, на шее и на голове ожоги, как от электрошокера, под ногтями и под глазами проколы, как будто его кололи иголкой

За два дня до встречи у Бастрыкина, 22 октября 2019 года, пропал коллега и друг Чайковского, 44-летний бизнесмен Денис Пушкаренко, заместитель генерального директора «Ладьи» и по совместительству генеральный директор фирмы-подрядчика «Ладьи» – «Альт-86». На следующий день жене Пушкаренко Ирине позвонил следователь мегионского СК Роман Ракитин, сообщил, что её муж умер, и попросил приехать. По его словам, тело Дениса обнаружили перед воротами скорой помощи, как он туда попал – непонятно. Опознавать тело Ирине не разрешили: нет надобности, с собой у Пушкаренко был паспорт. Ещё через день на местном телеканале «Мегаполис» вышла новость, что тело Пушкаренко со следами пыток нашли в лесу под Мегионом. В тот же день знакомый Пушкаренко обнаружил его машину в необычном месте и нашёл запись с камеры наружного наблюдения, на которой было видно, что Дениса в Нижневартовске задерживает целый отряд Росгвардии, затем на место приезжает полицейская машина, которая увозит Пушкаренко. Когда запись стала достоянием общественности, Следственный комитет заявил о ненасильственном характере смерти. Оперуполномоченные УМВД по ХМАО-Югре Юрий Николаев, Дмитрий Трофимчук и Василий Вовчко показали, что задержали Пушкаренко для доставки на допрос в Сургут, вручили ему постановление о принудительном приводе, он прочитал его и умер. Они якобы тут же поехали на станцию скорой помощи города Мегион, где медики безуспешно пытались реанимировать бизнесмена. При этом в своих показаниях полицейские путались: то ли по их прибытии Пушкаренко сидел внутри «Газели» Росгвардии, то ли стоял рядом, к тому же чтобы преодолеть 37 км от места задержания в Нижневартовске до станции скорой помощи в Мегионе, необходимо 30–40 минут, Пушкаренко же везли больше двух часов.

25 октября Ирина Пушкаренко с адвокатом Хамзатом Израиловым всё же прорвались в мегионский морг. По ссадинам и гематомам на теле Дениса было очевидно, что перед смертью его пытали. На шее был след, как от удушения, на руках – следы от наручников, на шее и на голове ожоги, как от электрошокера, под ногтями и под глазами проколы, как будто его кололи иголкой. Задерживавшие его сотрудники Росгвардии показали впоследствии, что при задержании Денис оказал сопротивление – все травмы оттуда.

Непонятный вегетарианец

Эксперт Бюро судебно-медицинской экспертизы в Мегионе Людмила Штрек зафиксировала прижизненные телесные повреждения Пушкаренко: ссадины на лбу, на губе, на шее, на ногах, на руках, на спине, на плечах, кровоподтёки на груди, на затылке, на шее, на плечах, на спине, на бёдрах, на стопах, кровоизлияния в районе почек, шеи, левого виска, а также закрытые переломы рёбер, которые, по мнению эксперта, образовались во время непрямого массажа сердца. Проколов под ногтями и ожогов на голове Штрек не заметила. Согласно заключению, умер Пушкаренко от сердечного заболевания: дилатационной кардиомиопатии.

Родные в этот диагноз не поверили: на здоровье Денис не жаловался, занимался спортом, даже по праздникам не употреблял спиртного, не курил, бегал. «Пушкаренко я могу охарактеризовать как непонятного человека, он очень скрытный, вегетарианец, для меня непонятный человек, я считаю, что он обладает информацией по факту убийства Чайковского», – говорил на допросе один из свидетелей. Более того, за 10 месяцев до смерти Денис обследовался в местной больнице, суточный мониторинг сердечной деятельности показал, что сердце его было абсолютно здоровым.

Родственники Пушкаренко настояли на проведении ещё одной экспертизы, документы и биологические образцы были отправлены в Красноярское краевое Бюро судебно-медицинской экспертизы. По мнению красноярских специалистов, сердечный диагноз Штрек не имеет под собой никаких оснований, Денис, скорее всего, был задушен. Более того, часть рёбер была сломана не при реанимационных мероприятиях, а до того, как Денис попал в руки медиков. Точную причину смерти по документам установить не удалось из-за «поверхностного, недостаточно подробного описания трупа», а против эксгумации выступил югорский СК, несмотря на то что жена и мать погибшего настаивали на отправке тела в Красноярск.

Эта экспертиза никак не ложилась в фабулу внезапной естественной смерти, поэтому следствие назначило третью экспертизу, комиссионную, которую поручили Судебно-экспертному центру СК РФ. Как сообщила РС мать Дениса Зинаида Пушкаренко, сославшись на следователя СК Айрата Абзалова, выбранный следствием эксперт – Александр Бирючевский. Он уже прославился сфальсифицированной экспертизой по делу погибшего в 2012 году от пыток в казанском ОВД «Юдино» Павла Дроздова. Тогда он тоже заключил, что Дроздов умер естественной смертью. Родственники Дроздова требовали возбудить уголовное дело против Бирючевского, но он даже не был отстранён от работы.

Аскар решает всё

Мёртвый Пушкаренко стал идеальным обвиняемым в убийстве Чайковского. Его алиби – показания жены, что вечер в день убийства он провёл дома, ставилось под сомнение заинтересованностью супруги, а его телефон почему-то был выключен с восьми вечера. За полтора года никаких улик против него собрано не было, но тут они сразу появились, более того, Пушкаренко приписали и похищение 10 млн, которые Чайковский занял перед своим исчезновением.

Угрожали подбросить наркотики сыну, изнасиловать при нём его дочь, в конце концов показали фотографию мёртвого Пушкаренко, пообещав, что с ним будет так же

В день гибели Пушкаренко был задержан ещё один партнёр Чайковского, Аскар Лукманов (в записной книжке Чайковского он был записан как «Аскар решает всё»). В статусе подозреваемого в убийстве Чайковского Лукманов неожиданно рассказал, что Пушкаренко звонил ему накануне пропажи Чайковского и сообщил, что собирается его убить, а потом позвонил на следующий день и сказал, что «решил вопрос с Чайковским, то есть убил его». Мотив – компания-подрядчик «Альт-86», которая, по словам Лукманова и некоторых других свидетелей, лишь номинально принадлежала Пушкаренко, реальным владельцем её якобы был Чайковский, открывший фирму на чужое имя, чтобы участвовать в выборах в нижневартовскую думу. Проверить это невозможно, компания продолжает работать, наследники Чайковского завладеть ею не пытаются. Показания эти Лукманов давал в присутствии адвоката по назначению, предварительно отказавшись от своего защитника (им был тот же Хамзат Израилов). Вот только по выходе из СК Лукманов заявил, что его заставили оговорить Пушкаренко: угрожали подбросить наркотики сыну, изнасиловать при нём его дочь, в конце концов показали фотографию мёртвого Пушкаренко, пообещав, что с ним будет так же. Обо всём этом Лукманов рассказал не только адвокату Израилову, но и телеканалу «Россия-24«. Израилов и Лукманов заявили, что им продолжают угрожать. В конце ноября Лукманова снова принудительно доставили на допрос в Сургут, но он отказался говорить без адвоката, а в конце декабря вдруг передумал и, снова без адвоката, вернулся к прежним показаниям о том, что Чайковского убил Пушкаренко. Непонятно, почему Пушкаренко, пять лет проработавший оперуполномоченным в начале 2000-х, так разоткровенничался с Лукмановым, который был внештатным сотрудником полиции.

Второй свидетель, неожиданно обвинивший Пушкаренко в убийстве, – Адам Бисултанов, больше известный в Нижневартовске как Адам Чех, его задержали через два дня после гибели Пушкаренко и также допросили в статусе подозреваемого. Лукманов в одном из допросов говорит, что у Бисултанова «есть авторитет в криминальных кругах». Бисултанов вместе с другим «чехом» приезжал к второму учредителю «Ладьи» Леониду Зятину, предлагая ему продать свою долю Чайковскому, Чайковский, согласно показаниям того же Лукманова, предлагал Бисултанову убить Зятина (впоследствии Лукманов заявил, что придумал эту историю), Бисултанов же показал, что в ночь с 9 на 10 июня Пушкаренко и Чайковский назначили ему встречу в лесу, о чём говорили, он не помнит, в какой-то момент он оставил Чайковского с Пушкаренко и пошёл к своей машине, услышал выстрел, обернулся, увидел, что Чайковский лежит на земле, а Пушкаренко стоит с пистолетом в руке чуть не в позе Онегина на сцене. После допроса Бисултанов из подозреваемого снова стал свидетелем. Его показания не подтверждаются ни биллингом телефонов, ни информацией с камер о передвижении его машины по Нижневартовску. Неясно, как могло произойти убийство, если согласно экспертизе Чайковского застрелили, когда он стоял на коленях, непонятно и кто выбил ему перед смертью зубы – ни о какой драке Бисултанов не говорит.

30 октября дома у Пушкаренко был проведён второй обыск, во время которого оперативники вдруг обнаружили обрез и револьвер, лежавшие на видном месте в прихожей. Вдова Пушкаренко заявила, что оружие ей подбросили: в течение недели до обыска она занималась похоронами и почти не появлялась дома, а ключи от квартиры, изъятые у погибшего Пушкаренко, находились в это время у следствия. При этом Пушкаренко был охотником, зарегистрированное охотничье ружьё и патроны хранились, как и положено, в сейфе: сыну Ирины и Дениса – 4 года. Впрочем, экспертиза показала, что револьвер оказался светошумовым, а Чайковский не мог быть убит из найденного обреза. Это не помешало следствию добавить мёртвому Пушкаренко ещё одну статью – за хранение оружия.

За полтора года следствия ни одна экспертиза не нашла ничьих следов на вещах Чайковского, а после смерти Пушкаренко следователь СК Тимур Суфиянов вдруг решает отправить найденные кепку, тряпочные перчатки и истлевшие остатки куртки Чайковского на ольфакторную экспертизу – это относительно новый вид экспертизы, когда при помощи собак исследуются остатки запахов человека. Эксперты нашли запаховые следы Пушкаренко на перчатках и куртке Чайковского. Впрочем, перед отправкой на экспертизу следователь Суфиянов зачем-то переупаковал вещественные доказательства: кепку, перчатки и куртку, а также тампоны с образцами крови Пушкаренко. При этом фотосъёмка переупаковки тампонов с кровью не велась, перчатки Суфиянов сфотографировал в скомканном виде, а куртку не фотографировал вовсе. Ведущий научный сотрудник Экспертно-криминалистического центра МВД Зинаида Панфилова, специалист по исследованию запахов человека, также ничего фотографировать не стала (в лаборатории не было фотоаппарата, как впоследствии пояснила она), а судя по её описанию, все вещдоки отличаются размерами и внешним видом от тех, что были исследованы ранее. Возникает подозрение, не подменил ли следователь Суфиянов перчатки и куртку, нанеся на них и на тампоны кровь неизвестного лица, а вовсе не Пушкаренко. Самого Суфиянова спросить об этом невозможно: в январе 2020 года он уволился из СК.

Изначально дело по убийству Чайковского должно было рассматриваться в окружном суде ХМАО в Ханты-Мансийске. Зинаида Пушкаренко убеждена, что следствие добилось этого, чтобы ни она, ни жена обвиняемого не могли участвовать в заседаниях (от Нижневартовска до Ханты-Мансийска 7 часов езды на машине и 10 на автобусе), но судья Окружного суда передал дело обратно в Нижневартовск. Прокуратура обжаловала это решение. Сейчас оба дела находятся на контроле у Александра Бастрыкина, но надежды на то, что убийцы и Чайковского, и Пушкаренко понесут наказание, мало.

Сергей Хазов-Кассиа