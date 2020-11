В блейзере Zara и колье в честь детей: Кейт Миддлтон записала видеообращение о выставке Hold Still

16.11.2020, 11:55, Разное

В этом непростом году Кейт Миддлтон морально поддержала жителей Великобритании и не только, запустив проект Hold Still со снимками, сделанными во время локдауна. Вчера герцогиня опубликовала видеообращение, в котором объявила об окончании выставки, а также поблагодарила всех, кто принимал в ней непосредственное участие.

Мне бы хотелось поблагодарить всех, кто прислал свои работы. Мы получили невероятный отклик, и я бесконечно благодарна каждому из 31 тысячи человек, приславших на конкурс свои изображения. Мы надеемся, что создали коллективный портрет нашей нации, отражающий то, что пережили окружающие, а также наши собственные эмоции в это трудное время,

– заявила Кейт Миддлтон, которая появилась на экране в блейзере Zara, в котором была замечена еще в 2012 году на Олимпийских играх в Лондоне, а также в особенной подвеске с тремя медальонами, на которых – при ближайшем рассмотрении – виднеются английские буквы G, C и L. Как несложно догадаться, это первые буквы имен детей герцогини – принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи.

Thank you for being part of #HoldStill2020!

The portraits that illustrate your stories and experiences of lockdown have shown just how much communities have come together during this difficult year. pic.twitter.com/FXlaSl42zh

— The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) November 15, 2020

Напомним, в начале мая Кейт Миддлтон запустила для жителей Великобритании конкурс: совместно с британской Национальной Портретной галереей герцогиня предложила желающим прислать ей фотографии, сделанные в непростое время локдауна. Как и обещала, в середине сентября Кейт выбрала 100 наиболее тронувших ее снимков и опубликовала на странице в Instagram ролик с ними. Участие в Hold Still не стоило соотечественникам Кейт ни одного фунта. Возрастного ценза у этого конкурса также не было. Как и особых технических требований: снимки можно было делать на профессиональные фотоаппараты и на камеру телефона. По условиям конкурса все снимки лишь должны соответствовать одной из трех заявленных в проекте тем: “Твоя новая норма”, “Акты доброты” и “Помощники и герои”. Подробно с этими кадрами можно было ознакомиться на онлайн-выставке Hold Still на сайте Национальной Портретной галереи. Кроме того, снимки представлены в 80 городах Великобритании.

Одна из работ выставки Hold Still