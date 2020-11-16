Инсайдер о расставании Оливии Уайлд и Джейсона Судейкиса: “Не ищите здесь драму”

16.11.2020, 11:55, Разное

45-летний Джейсон Судейкис и 36-летняя Оливия Уайлд начали встречаться в 2011-м, спустя год актер сделал актрисе предложение руки и сердца. Но их свадьбе не суждено было сбыться: на днях стало известно, что пара больше не вместе. People со ссылкой на источники из окружения звезд сообщил: разрыв произошел еще в начале 2020 года, и актеры решили остаться друзьями. Эту информацию подтвердил и инсайдер Entertainment Tonight, отметив, что в их разрыве “нет драмы”.

Оливия Уайлд и Джейсон СудейкисНе было абсолютно никакой драмы или скандала, просто они больше не чувствовали себя парой. Если вы ищете сочную историю, ее просто нет. Они обожают друг друга и чувствуют безграничное взаимное уважение. Они будут и дальше поддерживать друг друга, особенно, когда речь идет о воспитании детей и их карьере,- рассказал инсайдер, отметив, что Джейсон и Оливия часто видятся. По мнению источника, “началом конца” этой пары стал их переезд из Бруклина в Лос-Анджелес в 2019 году.

Оливия Уайлд и Джейсон СудейкисОливия Уайлд и Джейсон Судейкис были вместе девять лет, семь из которых были помолвлены. До алтаря они так и не дошли, вместо этого занявшись “производством” детей. В одном из интервью Оливия рассказывала: лишь встретив Джейсона, она поняла, что созрела для материнства.

Тогда я только развелась и просто училась быть одной. Джейсон был таким классным и смешным, при этом смекалистым и интеллектуальным… На нашем первом свидании мы проговорили до двух ночи, для нас даже закрыли ресторан. Он тогда даже не пытался меня поцеловать, я была ошеломлена… Признаюсь, что мечтаю о трех малышах. Джейсон так хорошо справляется с детьми. До него я никогда не думала ни об одном мужчине: “Именно от него я хочу родить ребенка”,

– рассказывала Оливия еще до того, как впервые стала мамой. Сын пары – Отис Александр – появился на свет в апреле 2014 года, а в 2016-м у них родилась дочь Дейзи.

Оливия Уайлд и Джейсон Судейкис с детьми