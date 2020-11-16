Скандалы: Закончено следствие по делу об «идеальном убийстве»

16.11.2020, 11:50, Разное

В гибели зампреда Общественной палаты Раменского района Подмосковья Евгении Исаенковой больше вопросов, чем ответов

ГСУ СКР по Московской области завершило расследование дела об убийстве зампреда Общественной палаты (ОП) Раменского района Подмосковья Евгении Исаенковой. Обвинения в окончательной редакции предъявлены экс-главе района Андрею Кулакову, он уже начал знакомиться с материалами. В середине октября следователь назначил две важные экспертизы по делу, а сразу после получения их результатов объявил Кулакову об окончании следственных действий. Эти две экспертизы должны были подтвердить, казалось бы, финальную версию ГСУ СКР о том, как происходило убийство Исаенковой. Сразу после преступления была выдвинута версия, что оно было совершено в салоне автомобиля, а в качестве орудия удушения использовался платок или что то матерчатое. Потом следствие посчитало, что преступник накинулся на замглавы ОП на улице рядом с машиной, для удушения использовал шнур для зарядки телефона, затем переодел тело в другую одежду и положил на пол в салоне машины у задних сидений (там его и обнаружили). Но эксперты признали, что найденный шнур не мог использоваться в ходе убийства, да и вообще нет улик, указывающих на то, что расправа произошла вне автомобиля.

Тогда ГСУ СКР остановилось на версии, что Исаенкова сидела на переднем пассажирском сиденье, а преступник расположился на заднем, оттуда накинул ей удавку, а также ладонью перекрыл рот и нос. В пользу этой версии говорило и то, что на переднем пассажирском сиденье нашли следы крови Исаенковой. Но и эта версия развалилась после двух последних экспертиз. Было установлено, что у жертвы нет травм и ран, которые могли вызвать кровопотерю. Что за кровь была на сиденье, так и не установлено. К тому же странгуляционная борозда на шее жертвы неполная, что, по мнению экспертов, предполагает выдвижение и других версий. Например, в качестве орудия преступления мог использоваться прут или просто руки. В любом случае, если бы преступник душил жертву сзади, то следы были бы совсем другими.

Поэтому в самом конце расследования, в отсутствии найденного орудия преступления (оно вообще не установлено), следователи вернулись к первоначальной версии, которая хотя бы не противоречит результатам экспертиз. Согласно ей, преступление было совершено на заднем сиденье, злоумышленник повалил жертву, душил неизвестным предметом, а также ладонью руки. Потом он сбросил тело на пол. Таким злоумышленником ГСУ СКР по МО считает Андрея Кулакова. Здесь, впрочем, все тоже непросто. Описание его участия в преступлении в деле начинается с момента того, как Кулаков, как полагает следователь, оказался в машине жертвы. Но сам экс-глава района категорически отрицает вину и уверяет, что в ночь преступления был дома. Это подтверждают жена и консьерж. Камеры наблюдения тоже не помогли следствию. Поэтому то, как Кулаков выбрался из дома и оказался на окраине города, где и произошло убийство, не установлено.

В результате часть доказательной базы составляют оперативные справки, в которых говорится, что Кулаков перед задержанием готовился к побегу в Белоруссию и, согласно рассказам неких неназванных очевидцев, постоянно конфликтовал с Исаенковой. Однако официально допрошенные свидетели говорят обратное: глава района и замглавы ОП никогда на людях не показывали своих отношений, скрывали их и уж тем более публично не ругались. Также в деле ближе к концу расследования появились показания некоего засекреченного свидетеля, которые и являются одним из основных доказательств. Свидетель уверяет будто в убийстве ему признался сам Кулаков. Согласно этим показаниям, в ночь на 2 мая 2019 года Кулаков встречался со своей любовницей Евгенией Исаенковой. У них возникла ссора, в ходе которой женщина призналась в интимной связи с несколькими другими мужчинами. Разозленный Кулаков «в порыве ревности» якобы задушил Евгению. При этом, как уверяет секретный свидетель, Кулаков будто бы уверял, что его не посадят за это преступление, так как он сумеет выкрутиться.

Александр Горячев