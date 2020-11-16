«Союзмультфильм» признал Чебурашку гендерно-нейтральным персонажем для сохранения продаж на Западе

16.11.2020, 8:03, Разное

В студии «Союзмультфильм» объявили Чебурашку гендерно-нейтральным персонажем, чтобы сохранить права на бренд на Западе. В соответствии с требованиями ЕС и США, каждая мультипликационная студия, реализующая свою продукцию на территории этих стран (в виде мультфильмов или лицензий на производство игрушек, использование изображений), до 1 января 2021 года обязана была представить не менее двух гендерно-нейтральных или ЛГБТ-героев.

Какой персонаж станет вторым представителем меньшинств, в «Союзмультфильме» не раскрыли, однако на англоязычном сайте студии появилась декларация, отвечающая Биллю о содействии гендерной инклюзивности (США) и Европейской конвенции о равноправии и развитии ЛГБТК-культуры 2018 года. В документе заявлено о существовании «косвенных и прямых свидетельств», указывающих на то, что Чебурашка якобы ещё в советские годы задумывался, как гендерно-нейтральный герой, но «эта позиция Эдуарда Успенского не оказалась в фокусе общественного внимания и не была широко освещена в связи с социальной политикой тогдашних властей».

Если контрольные органы США и Евросоюза признают, что «Союзмультфильм» выполнил требования трансграничного законодательства по части репрезентации меньшинств, компания сможет продолжить выпускать мультфильмы про Чебурашку для зарубежной аудитории и зарабатывать на иной продукции – игрушках, сувенирах, изображениях героя. От решения американской комиссии зависит и судьба Чебурашки в Японии: авторские права на популярного там советского персонажа в настоящее время зарегистрированы на американскую компанию Soyuzmultfilm LLC, основанную в 1992 году после вывода активов советской студии за рубеж.

Последний на данный момент мультфильм о Чебурашке вышел в 2014 году, его снял режиссер Макото Накамура. Первоначально его премьера спровоцировала конфликт с «Союзмультфильмом», однако в 2015 году японская сторона согласилась платить отчисления Soyuzmultfilm LLC с каждого показа и инцидент был исчерпан.