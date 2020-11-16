Ядерный взрыв на Украине

16.11.2020, 7:01, Разное

Это не аннотация фантастического романа и не сценарий фильма-апокалипсиса. Хотя сегодня эта информация не является секретной, мало кто знает, что в июле 1972 года на территории Украины был взорван ядерный заряд мощностью 3,8 килотонны.

Богатейшее месторождение

В 1970 году в Красноградском районе Харьковской области было обнаружено газоконденсатное месторождение. По заключению специалистов, под землей находились более 300 млрд. кубометров природного газа. К 1971 году уже были пробурены и давали газ 17 скважин. У села Першотравневе (Первомайское) должна была появиться 18-я. Но случилось непредвиденное.

Авария

При бурении скважины газ вырвался из земли. Давление газоконденсата было аномальным – свыше 400 атмосфер. Буровой комплекс просто разметало. Бывшие там люди погибли. Срочно принятые меры по ликвидации аварии результата не принесли. Возникла угроза воспламенения и взрыва вырывающегося из-под земли газа. Работники буровой ходили по домам жителей села и предупреждали: в хатах не топить, свет не включать, не курить, а лучше всего – уехать на несколько дней. Спустя сутки специалисты приняли решение: во избежание еще более страшной аварии выходящий на поверхность газ поджечь. Прогремел взрыв и у окраины села в небо взмыл 30-метровый огненный факел.

Нестандартное решение

Несколько месяцев люди безрезультатно боролись с вырвавшимся на волю джинном. Оставался проверенный дедовский метод гашения пожара – раскапывание скважины. Но приехавшие из Москвы специалисты предложили другое решение: произвести направленный подземный ядерный взрыв, в ходе которого произойдет смещение поземных пластов и канал шахты будет перекрыт. Будущая операция получила название «Факел».

Предложившие эту идею не были ни авантюристами, ни идиотами. Предложение базировалось на научных выкладках и результатах сотен экспериментов. Более того, методика уже была опробована, и не единожды. Первый взрыв с целью перекрытия горящего газового фонтана был произведен в 1966 году. Тогда на узбекском месторождении «Урта-Булак» был погашен факел, который горел в течение 3-х лет. В 1968 году направленным ядерным взрывом потушили пожар на месторождении «Памук» (Узбекистан), а в апреле 1972 (буквально только что) – в Туркмении.

Ранее осуществленные взрывы превосходили предстоящий украинский по мощности заряда в несколько раз. («Урта-Булак» – 30кт, «Памук» – 47кт, «Факел» – 3,8кт.) Проводились такие взрывы и позже, последний – в 1981 году в Архангельской области на месторождении «Пирит». Так что идея была не нова.

Операция «Факел»

И все же ядерный взрыв – это ядерный взрыв. Никто не относился к этому как к чему-то заурядному. Вопрос о возможности проведения операции «Факел» рассматривался на самом верху. Постановление об осуществлении ядерного взрыва на территории Украины с целью ликвидации горящего газового фонтана было подписано Брежневым и Косыгиным, после нескольких консультаций.

Подготовка к операции заняла 4 месяца и проводилась в обстановке строжайшей секретности. Местные воинские части к участию в операции не привлекались, были доставлены подразделения московского управления МВД и войска КГБ. Все участники операции дали подписку о неразглашении тайны, хотя многие и не знали, в чем заключается эта тайна.

Утром 9 июля 1972 года всех жителей села Першотравневе вывезли в соседнее Крестище, отстоящее от эпицентра будущего взрыва на расстоянии 2 км. Заглушили все скважины месторождения, опорожнили резервуары, отключили системы водоснабжения и электросети, сотрудников облачили в защитные костюмы.

В 10:00 земля содрогнулась. Люди попадали с ног. Настала мертвая тишина. Но через 20 секунд вулкан ожил, ввысь рванул смешанный с породой газовый поток, а еще через минуту над местом аварии стало подниматься в небо грибовидное облако.

После взрыва

Уже через полчаса люди вернулись домой. Пострадавшие в с. Першотравневе дома (в некоторых обвалились стены, во многих стены дали трещины) были восстановлены за счет государства. Жизнь вернулась в свою колею. Данных о том, насколько сказался проведенный подземный взрыв на здоровье местных жителей нет, поскольку медицинское наблюдение за ними не велось. В начале 90-х першотравневцы пытались было добиться статуса, аналогичного чернобыльского, но власти пострадавшими их от радиации не признали.

Что же касается газового факела, то взрыв своей цели не достиг: пожар не потух. Тушили его дедовским методом, раскапывая скважину. Окончательно пламя погасили только в июле 1973 года. Скважину заглушили, не добыв из нее ни одного кубометра газа.

Программа №7

Всего в СССР с 1965 по 1988 год было произведено 124 мирных ядерных взрыва. Осуществлялись они в рамках «Программы №7». Кроме ликвидации пожаров на газовых месторождениях ядерные заряды подрывали с целью создания подземных и наземных резервуаров, сейсмического зондирования, интенсификации добычи нефти и газа, дробления руды и пр. Чаще всего рвались заряды в РСФСР – 80 подрывов, далее идут Казахстан – 39, Узбекистан – 2, Украина – 2, Туркмения – 1.

Последний ядерный взрыв в промышленных целях в СССР был осуществлен в 1988 году в Архангельской области, последние ядерные испытания были проведены в 1990 году, а в 1996 РФ подписала «Договор о запрещении ядерных испытаний», которого придерживается до сих пор.

Проект «Плаушер»

Кроме СССР применить ядерную бомбу для хозяйственных нужд пытались американцы. В рамках проекта «Плаушер» (1957 – 1973) на территории 3 штатов было произведено 27 взрывов. После того, как на территории США в результате такой хозяйственной деятельности образовались несколько зон радиоактивного заражения, убедить власти любого штата, что ядерный взрыв на их территории – мероприятие абсолютно безопасное, стало практически непосильной задачей. Проект «Плаушер» был признан бесперспективным и его закрыли.

В конечном итоге, и СССР, и США от идеи применять ядерные взрывы в промышленных целях отказались. Слишком много бед приносил вырвавшийся на волю в результате аварии ядерный монстр. Мирный атом на поверку оказался не таким уж и мирным.