Оргкомитет «Формулы-1» объявил о дисквалификации Квята за отказ вставать на колено

15.11.2020, 14:37, Разное

Российский пилот «Формулы-1» Даниил Квят дисквалифицирован на два года в связи с «открыто расистким поведением», сообщил оргкомитет гонок. Такое решение было принято в связи с его отказом вставать на колено в поддержку темнокожих во время гран-при Турции.

«Эта гонка для Квята была последней на ближайшие два года», – подтвердили в пресс-службе «Формулы». – «Не теряя уважения к спортивным заслугам россиянина, мы не можем допустить, чтобы открыто расисткое поведение оставалось безнаказанным. Игнорирование посвящённых равенству мероприятий или отказ выражать своё явное согласие с политикой равных возможностей – тоже форма расизма, и она более токсичная, чем кажется многим на первый взгляд «.

Источники в западных СМИ утверждают, что на дисквалификации Даниила Квята ещё с начала лета настаивал Льюис Хэмилтон, однако руководство комитета решило дать гонщику шанс на исправление. Его отказ вставать на колено в рамках сегодняшних гонок стал «последней каплей» для функционеров.

Сам Квят пока никак не прокомментировал это решение – он только что закочнил заезд, заняв 12-ю позицию.