Мнение: Трезвомыслящих тоже убивают

14.11.2020, 12:03, Разное

Каждый раз, когда совершается резонансное преступление, это кругами расходится в обществе, будоража умы и вызывая суждения. В большинстве случаев, реакция если и вызывает удивление, то разве что зашкаливающей яростью и кровожадностью. Расстрелять, сжечь, разорвать конями вместе со всей семьей и все такое. Ну, да спишем это на диванную суровость, которая провоцируется тем, что народным палачам ничего тяжелее мыши в руках держать не доводилось. Да и вообще, толпа всегда кровожадней, чем каждый член толпы в отдельности. В целом же вектор обычно направлен в нужную сторону – преступники мрази и должны быть наказаны.

Но среди этой ярости благородной практически всегда проскакивают голоса тех, кто видит в любом происшествии другую сторону. Они снисходительны и даже презрительны, хладнокровны и трезвы. Они говорят: «Сам виноват. Надо было заранее думать. Не надо было…»

Иванникова, отбиваясь от насильника-таксиста, ткнула любвеобильного бомбилу его же собственным ножом в ногу, а тот возьми да помри от потери крови. Однозначная же ситуация? Нет! Не надо было одинокой женщине садиться в такси, да еще когда за рулем кавказский мужчина! Так что теперь отдувайся на судах.

Головорезы пришли в редакцию скандального журнальчика во Франции и из автоматов покрошили весь трудовой коллектив. Ну, тут же все понятно – нечего было рисовать карикатуры, оскорбляющие чувства верующих.

Озверевший от безнаказанности гамадрил в течение долгих лет измывался над собственными дочерьми, превратив их жизнь в ад. В итоге девчонки его зарезали. Самосуд у нас, конечно, вне закона, но ведь «трезвомыслящие» не в этом попрекали бедных сестер Хачатурян. Нет, они говорили – а чего это они так долго терпели и не шли в полицию с заявой на собственного отца? Сами виноваты, что терпели. Ну пусть теперь в тюрьме отдохнут.

Трое высокопоставленных полицейских из Уфы позвали на вечеринку девушку-дознавателя с подругой, и в процессе увеселения полюбили ее без ее согласия. А «трезвомыслящие» усмехаются – а чего она ожидала, когда пошла выпивать с тремя мужиками, да еще и ментами? Думать было надо.

Зарезал обиженный джигит французского учителя. А чего он хотел, показывая детям карикатуры неподобающего смысла? Сам виноват. Прошлись ублюдки по центру Вены с автоматами, стреляя в тех, кто сидел в уличной кафешке и наслаждался осенним вечером. Австрияки сами виноваты, нечего было арабов к себе пускать. Негодяй проломил отцу-одиночке череп кастетом на глазах десятков людей. Общество взбешено этим и требует покарать убийцу. Но «трезвомыслящие» с холодным взглядом пожимают плечами – а не надо было в родительском чатике женщине грубить, у нее же муж кавказский, они обидчивые.

Читаешь такие комментарии – и оторопь берет. Это люди, которые, узнав о зверском изнасиловании, спокойно говорят – красивая девушка в короткой юбке, идущая вечером через парк – законная жертва насильника, сама его спровоцировала. Не устоял перед соблазном, бедолага.

Есть такая наука – виктимология. Она изучает жертв преступлений, в том числе их поведение, так или иначе спровоцировавшее преступника. Мой дед таких мудреных слов не знал, но меня, малолетнего, учил – когда ты оставляешь деньги на виду без присмотра, ты совершаешь грех. Я искренне не понимал, но дед объяснил. Настоящий вор украдет, даже если ты деньги спрячешь. А вот если ты оставил без присмотра, даже нормальный человек может не устоять перед соблазном и взять. То есть ты искушаешь человека на преступление, а это грех.

Спорить с этой житейской мудростью бессмысленно, потому что это именно мудрость. Но с годами я, будучи полностью согласен с тем, что не надо провоцировать кого-либо на негативные шаги в свой адрес, стал видеть в этой философии изъян.

Он размывает понятие вины и возлагает часть этой вины на жертву. Нет, разумеется, думать головой и не накликать на свои «нижние девяносто» неприятности, дело чрезвычайно полезное. Не надо оставлять телефон на столе в кафе, отлучаясь в туалет. Не надо оставлять сумочку с деньгами в незапертой машине на сиденье. Не надо в короткой юбке одной ходить ночью через темный парк. Элементарный здравый смысл подсказывает, что надо немного себя беречь и избегать потенциально опасных ситуаций.

Но образ мышления «трезвомыслящих» опасен тем, что таким образом смещается понимание добра и зла. Понимаете, если вы оставили бумажник на столе и его украли, вы, конечно, лох. Вы можете себя клясть, а жена ваша должна вам скалкой вбить в голову немного ума и будет абсолютно права. Но тот, кто этот кошелек взял, все равно вор. Преступник. И совершенно не важно, выслеживал он ваш кошелек или увидел его на столе и не удержался от соблазна. Он украл. Он – вор.

Шарлебдисты и тот злосчастный французский педагог, конечно, идиоты и провокаторы. Но те, кто расстрелял одних и зарезал второго – не герои и даже не жертвы провокации. Они убийцы. Они будут прокляты и людьми, и Богом, во имя которого, казалось бы, стали убийцами. Представьте – партизаны напали на фашистский отряд или пустили под откос состав с танками. В отместку каратели сожгли деревню. Кто виноват в гибели мирных жителей деревни? По логике «самавиноватщиков» – партизаны. Ведь если бы они не взорвали поезд, деревню бы не тронули. А на самом деле – виноваты каратели. Это они убийцы и гореть им в аду.

Когда кто-то говорит, что пострадавшая от лап насильника сама виновата, он ведь не ее упрекает. Он снимает часть вины с ублюдка-насильника. А этого делать нельзя. Это моральное преступление, оно ничем не лучше самого насилия. Согласно ему, любая женщина, позволившая себе быть привлекательной и притянувшая к себе чей-то взгляд, потенциальная жертва. Брать женщину против ее воли нельзя. Даже если вам показалось, что она подавала какие-то знаки и авансы. Нельзя. Табу. Харам.

Нельзя брать чужое, даже если оно лежит без присмотра и «смотрит на вас». Это не твое! Это нарушение заповедей абсолютно любой религии. Это нарушение человеческой морали, если это не мораль уровня «кинуть фраера не грех». Это нарушение уголовного кодекса, в конце концов. Ведь в нем не написано «запрещено красть то, что находится под охраной», в нем написано «запрещено красть». А взять чужое – это и есть преступление.

Мы живем в цивилизованном обществе. Нельзя жить в цивилизованном обществе, как на войне, и видеть в каждом потенциального вора, насильника или убийцу. И нельзя пытаться переложить часть вины вора, насильника, убийцы на того, кого он обокрал, изнасиловал или убил. Хотя бы из чувства самосохранения. Ведь «трезвомыслящих», бывает, тоже грабят, насилую и убивают.

И тогда кто-то тоже скажет, пожав плечами – сам виноват.