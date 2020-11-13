От принцессы Шарлотты до Норт Уэст: топ-7 актуальных причесок звездных детей

13.11.2020, 20:50, Разное

Андеркат

Одна из самых популярных и модных стрижек у мальчиков: короткие виски и длинные пряди на макушке, которые можно взъерошить, зачесать или гладко уложить. Хороша тем, что не требует особого внимания и даже в растрепанном виде смотрится отлично. Любитель этой стрижки – Бруклин Бекхэм, который особенно любил ее в юные годы.

Бруклин БекхэмБоб

Универсальная стрижка, которая подходит всем детям от 7 лет. Смотрим на фото Шайло Джоли-Питт, которая носила эту стрижку раньше, носит и сейчас, зачесывая волосы за уши или собирая в хвост. В детской версии боба длина может опускаться до подбородка или чуть ниже, но обычно не доходит до плеч.

Шайло Джоли-ПиттСовместные прически

Одеться на светский выход в одной гамме или устроить фотосет в одинаковых нарядах – прошлый век. Другое дело – совместные прически. Эту историю регулярно практикуют Сальма Хайек с дочерью Валентиной Паломой Пино и Криштиану Роналду с сыном Криштиану Роналду-младшим.

Криштиану Роналду с сыномЦветные волосы

Дети – маленькие взрослые, они тоже зависимы от моды и любят яркие пряди. Пока одни родители возмущаются, другие отправляются с детьми в салон и делают креативное окрашивание. Для этого используются бережные прямые красители, которые не способны проникнуть глубоко в структуру волоса. Отличный пример – Мила Йовович и ее дочь Эвер, которая за последний год сменила цвет волос как минимум трижды, и сын Рики Мартина Маттео.

Эвер Габо АндерсонГрадуировка

Стрижка слоями и удлиненной челкой – самая актуальная для девочек. Добавляет объем и дает эффект естественных волос. Посмотрите на Сури Круз – модная девочка, которая давно стала трендсеттером детской моды, ее стиль копируют многие мамы по всему миру. Она этой стрижке не изменяет уже много лет.

Сури Круз“Мальвина”

Казалось бы, самая простая укладка, но ее всегда можно стилизовать под задуманный стиль (спортивный, урбанистический, праздничный). По-детски небрежный и растрепанный внешний вид вносит в этот образ стильные нотки. Такую прическу часто носит принцесса Шарлотта, дополняя ее аксессуарами.

Принцесса ШарлоттаМножественные пучки и косы

Задорная укладка, которая подходит для любой длины волос. Всегда смотрится модно, не мешает заниматься танцами или спортом. Делается легко: нужно собрать много хвостиков, трансформируя их в косы или пучки. Вдохновляемся образами дочек Ким Кардашьян и Бейонсе!

Ким Кардашьян с дочкой Норт Уэст