“Перевал Дятлова”: 5 причин посмотреть новый драматический триллер с Петром Фёдоровым

13.11.2020, 20:50, Разное

Основано на реальных событиях

Что на самом деле произошло с группой туристов под руководством Игоря Дятлова, точно неизвестно до сих пор. Существует несколько десятков версий, которые с годами становятся все более странными и запутанными. Прагматики верят в сход огромной лавины, которая погребла всех девятерых участников похода. Конспирологи твердят про НЛО, испытание секретного оружия и нападение снежного человека. Еще одни, просто любопытное большинство, с интересом принимают все версии случившегося, но одновременно с этим до конца не верят ни в одну из них. За 60 лет трагедия группы Дятлова превратилась в нечто, напоминающее городскую легенду, что-то вроде рассказов о гигантском плезиозавре из озера Лох-Несс или падении Тунгусского метеорита. Если абстрагироваться от всех известных версий, то по факту известно, что группа отправилась покорять по согласованному маршруту две вершины Северного Урала. 1 февраля 1959 года туристы остановились на ночлег на одном из безымянных перевалов, позже названном в память о дятловцах. Это последнее, что было известно о судьбе участников похода. К назначенной дате они так и не появились, а поисковая группа наткнулась на тела только в мае. Далее началось следствие, которое сразу же было засекречено.

Оригинальность повествования

Восемь серий “Перевала Дятлова” сделаны в абсолютно разной стилистике, как будто бы перед нами два самостоятельных проекта, объединенных общей тематикой. В первой и последующих нечетных сериях действия разворачиваются сразу после трагедии, когда на Урал из Москвы пребывает майор Олег Костин. Он постепенно раскручивает дело, открывая все новые и новые загадки, причем для большинства окружающих он и сам становится большой тайной. Уже во второй серии мрачный, холодный детективный нуар сменяется добрым, полной энтузиазма и задора советским кино. Здесь и “Девчата”, и “Карьера Димы Горина”, и даже “Я шагаю по Москве”. Сюжет четных серий разворачивается в тот момент, когда группа отправляется в поход: согласовывает маршрут, добирается до места на поезде и встречается с местными манси, которые отговаривают участников от восхождения.

Советский Джеймс Бонд Петр Федоров

Шляпа, плащ, элегантный костюм. Майор Костин, роль которого играет Петр Федоров, явно одет не по погоде, но ему ничуть не холодно. У него, как и положено настоящему следователю, всегда холодная голова и горячее сердце. В коллекции актера Федорова хватает разных образов, и во всех он смотрится одинаково органично. Теперь же Петр предстал в образе сотрудника спецслужб: уверенного в себе, жесткого, как и все мужчины, прошедшие войну.

Уникальные типажи дятловцев



Добрые, открытые, приятные лица, и, как бы добавили люди, ностальгирующие по СССР, – таких сейчас нет. Действительно, где же в 2020 году отыскать ту самую советскую органику, характерные черты, отражающие идеалистическую и романтическую основу советского человека? При этом перед создателями стояла задача найти актеров, похожих на свои реальные прототипы. И это им, безусловно, удалось. Взять того же Ивана Мулина, исполнившего роль Игоря Дятлова, или 19-летнюю Марию Мацель, которая выглядит точь-в-точь как одна из участниц похода Зина Колмогорова. Ансамбль молодых актеров разбавляет уже маститый Егор Бероев в роли инструктора Семёна Золоторева, а также актер, известным нам по ряду проектов ТНТ Максим Костромыкин, сыгравший роль Юры Юдина. Герой Максима в самый последний момент отказался от дальнейшего похода и стал единственным из группы, кто сумел выжить.

Секретные материалы

Продюсеры и режиссеры Валерий Федорович, Евгений Никишов, а также сценарист Илья Куликов при создании проекта получили доступ к секретным материалам следствия, а также к информации, полученной в ходе доследовании дела, проведенного в 2000-х годах. Как признаются создатели, их задачей было максимально точно следовать архивным документам и дневникам участников похода. Несмотря на сотни статей, десятки тематических сайтов и документальных фильмов, посвященным трагедии на Северном Урале, именно драматический триллер “Перевал Дятлова” ТНТ можно смело назвать антологией всего, что известно на данный момент о тех событиях.

