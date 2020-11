Ксения Собчак, Константин Богомолов, Иван Ургант и другие гости премии “Человек года” по версии GQ

13.11.2020, 12:45, Разное

С сегодняшнего дня в столице вводят новые ограничения в связи с пандемией коронавируса, но еще вчера Москва гуляла, как в последний раз. Поводом собраться стала церемония вручения премии “Человек года” по версии журнала GQ – восемнадцатая по счету. В этот вечер во МХАТе им. М. Горького встретились Ксения Собчак и Константин Богомолов, Филипп Киркоров, Яна Рудковская, Тина Канделаки, Янис Тимма и Анна Седокова, Альбина Джанабаева, Милош Бикович, Аглая Тарасова, Саша Лусс, Наталья Чистякова-Ионова, Зара, Сати Казанова, Варвара Шмыкова, Мария Миногарова, Александр Терехов, Илья Бачурин, Ксения Чилингарова, Надежда Сысоева и многие другие.

Филипп Киркоров и Александр ПетровКликните на фото для просмотра галереи Ксения Собчак (украшения, Messika) Яна Рудковская Янис Тимма и Анна Седокова Аня Чиповская Тина Канделаки Милош Бикович Варвара Шмыкова и Мария Миногарова Аглая Тарасова Альбина ДжанабаеваПосле коктейля в фойе театра гости стройными колоннами, стараясь соблюдать безопасное расстояние в полтора метра, проследовали в зал, где со сцены всех поприветствовал художественный руководитель МХАТа имени М. Горького Эдуард Бояков. О начале “GQ Человек года” 2020 объявил бессменный ведущий церемонии Иван Ургант.

Иван также поприветствовал гостей церемонии и открыл первый блок вручения, пригласив на сцену актрису Аню Чиповскую и актера Александра Петрова. Они вручили награду в номинации “Актер года” Юре Борисову за роли в фильмах “Бык”, “Фея” и “Калашников”. Следующая награда “Спортсмен года” отправилась гимнасту Никите Нагорному. “Продюсером года” стал Вячеслав Муругов, а Илья Красильщик, руководитель сервиса “Яндекс.Лавка”, получил специальную премию Man of the city by Johnnie. Завершило первый блок выступление оперной вокалистки Мариинского театра Айгуль Хисматуллиной.

Иван Ургант Даня Милохин, Ингеборга Дапкунайте, Михаил Зыгарь Диана Арбенина и Ильдар Абдразаков Моргенштерн

Имена призеров во втором отделении церемонии называли писатель Михаил Зыгарь и актриса Ингеборга Дапкунайте. Они объявили победителей в номинациях “Ресторатор года” – им стал Антон Пинский, “Бизнесмен года” – Евгений Невгень, Андрей Янкуревич, Дмитрий Дорин и Сергей Гончар за проекты MSQRD и Loona. “Открытием года” читатели GQ выбрали Даню Милохина, а специальная награда “Настоящий герой сериалов” от онлайн-сервиса “Национальной Медиа Группы” more.tv досталась Константину Богомолову. Второй блок завершило выступление группы Cream Soda.

На сцену для объявления очередной порции победителей поднялись музыкант Диана Арбенина и оперный певец Ильдар Абдразаков. В первую очередь они открыли конверт с именем победителя в номинации “Лицо с экрана”. Награду получил Алексей Пивоваров. Затем Иван Ургант и его соведущие объявили “Музыканта года”, которым стал исполнитель Моргенштерн. “Режиссером года” стал Эдуард Оганесян, “Автором года” Борис Акунин.

В завершение на сцену театра для вручения главной награды премии Иван пригласил главного редактора GQ Игоря Гаранина и коммерческого директора журнала Марию Брайнис. Они объявили, что званием “Человек года” не стали выделять одну персону, объявив “Людей года” – врачей.

Игорь Гаранин Маша Федорова и Саша Лусс Александр Гудков Зара Сати Казанова и Стефано Тиоццо Маруся Фомина Наталья Чистякова-Ионова Ксения Чилингарова Мот и Мария Мельникова

Полный список победителей премии “GQ Человек года” 2020:

“Люди года” – Врачи

“Актер года” – Юра Борисов

“Открытие года” – Даня Милохин

“Музыкант года” – Моргенштерн

“Бизнесмен года” – Евгений Невгень, Андрей Янкуревич, Дмитрий Дорин и Сергей Гончар

“Продюсер года” – Вячеслав Муругов

“Лицо с экрана” – Алексей Пивоваров

“Автор года” – Борис Акунин

“Ресторатор года” – Антон Пинский

“Спортсмен года” – Никита Нагорный

“Режиссер года” – Эдуард Оганесян

“Настоящий герой сериалов” (more.tv) – Константин Богомолов

Man of the city by Johnnie (Johnnie Walker) – Илья Красильщик

Юра БорисовКликните на фото для просмотра галереи Даня Милохин Моргенштерн Евгений Невгень, Андрей Янкуревич, Дмитрий Дорин и Сергей Гончар Вячеслав Муругов Алексей Пивоваров Антон Пинский Никита Нагорный Эдуард Оганесян Константин Богомолов Илья Красильщик