Скандалы: Дорогой Михаил Владимирович

13.11.2020, 12:40, Разное

На охрану губернатора Хабаровского края Дегтярева потратят 33 млн рублей бюджетных средств

Правительство Хабаровского края заплатит за охрану врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярёва до 33 млн рублей из краевого бюджета. Соответствующий конкурс «Открытые медиа» обнаружили на сайте госзакупок. По условиям контракта, в течение года с момента заключения контракта «высшее должностное лицо региона» должны охранять семь человек 24 часа в сутки. Таким образом, охрана Дегтярёва обойдется краевому бюджету в 4,7 млн рублей в расчёте на одного охранника.

Для защиты главы региона охранники могут использовать служебное оружие и электрошокеры. Они также должны будут проверять помещения, где появляется Дегтярëв, в поисках отравляющих веществ и взрывных устройств.

Охранникам запрещено отвлекаться от несения службы, вступать в разговоры с гражданами и принимать или передавать какие-либо предметы, свёртки и пакеты, говорится в техзадании.

Как писали «Открытые медиа», в октябре 2020 года хабаровские власти уже проводили конкурс на услуги охраны главы региона. Контракт тогда был заключён лишь на месяц, его сумма составила 800 000 рублей. По его условиям врио губернатора охраняло всего два сотрудника Росгвардии.

Дегтярёв усилил свою охрану, потому что «не чувствует себя в безопасности». Об этом он сам заявлял журналистам 28 октября, сообщал Znak.com. Сумма затрат на охрану и количество охранников тогда не раскрывались.

«Я усиливаю охрану, я ввожу в соответствии с рекомендациями службы безопасности меры, которые введены во всех субъектах Российской Федерации и во всех органах государственной власти страны», — объяснил тогда врио губернатора.

При этом Дегтярёв удивился, что такие меры ещё не были введены в правительстве Хабаровского края. «Любой может зайти в Дом правительства. Это ненормально. Есть агентурная информация, что поступают угрозы. Мы слишком многих оттащили „от корыта“. И многим это не нравится. А служба безопасности работает и будет работать», — пояснил врио главы края.

Вячеслав Яковлев