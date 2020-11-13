Трованты – живые камни… Они размножаются!

13.11.2020, 7:01, Разное

Окружающую нас природу мы часто называем живой. Живыми являются звери, птицы, насекомые, рыбы и растения. Жители румынского уезда Вылча в этот список еще включают камни. Но не все, а только существующие в их округе, именуемые тровантами. Да и как же иначе, если эти они растут, передвигаются и размножаются?

Они растут

Да, они действительно увеличиваются в размерах без видимых причин. Чтобы убедиться в этом, достаточно понаблюдать за отдельным тровантом в течение нескольких недель. Увеличение заметно даже невооруженным глазом. За несколько лет камешек весом в несколько килограмм вырастает в многотонную глыбу. Тщательные наблюдения выявили интересные закономерности: валуны очень быстро растут после хорошего дождя (ну кто из огородников не знает, что полив – это прежде всего?), и что наиболее бурно трованты растут «юности» и «молодости», а к «старости» рост замедляется.

Они передвигаются

Перемещаются трованты медленно и не так заметно. Уверения жителей уезда, что камни двигаются, можно было бы отнести к разряду местных баек, но приходят подтверждения из самых разных мест. Дело в том, что имеющие округлые формы трованты очень полюбились специалистам по ландшафтному дизайну. Камни устанавливали в парках, скверах, на газонах перед официальными учреждениями. Оттуда и приходят раз за разом письма, рассказывающие, что камни самовольно меняют свое месторасположение, нарушая изначальную композицию.

Они размножаются

Как это происходит: обычно после сильного дождя на камне появляется «опухоль». Со временем она увеличивается, спайка с «материнским телом» становится все тоньше, и однажды «малыш» под собственным весом отваливается. Вот так появляется на свет новый тровант.

Размножение почкованием для биологов не новость, конечно при условии, что это не относится к минералам.

Исследования

Конечно, ученые исследовали трованты. Рост, по их мнению – результат химического взаимодействия воды и минеральных солей, которых так много в этих валунах. Перемещение просто отрицается. С размножением проще всего: оно никак не объясняется, хотя и не отрицается. Надеялись, что ответы на многие вопросы даст «внутреннее вскрытие». Распилили несколько валунов. Оказалось, что камни имеют внутреннюю структуру, аналогичную деревьям: в центре – ядро, а вокруг годовые кольца.

Геологи однозначно говорят, что это – не камни. Биологи признать трованты за живые организмы пока не торопятся. Так что это? Есть мнение, что трованты – непривычная нам неорганическая форма жизни. Осталось только решить, трованты – местные уроженцы или занесены на Землю метеоритами? (В таком случае вполне объясним малый ареал их распространения)

Трованты как коммерческий проект

Местных жителей вопрос происхождения тровантов волнует менее всего. Уловив, что привычные им с детства валуны вызывают у иностранцев интерес, они в 2006 году в д. Костешть на территории в 1 га открыли «Музей тровантов», куда свезли со всей округи наиболее интересные образцы. Здесь же можно приобрести «новорожденного» трованта в качестве памятного сувенира. Продавец охотно расскажет вам, как за ним ухаживать, как его растить, поливать. И вполне серьезно предупредит, чтобы вы не оставляли надолго «малыша» без присмотра, а то он «убежит».