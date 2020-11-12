 

Папа Франциск разрешил священникам принимать пожертвования биткоинами

12.11.2020, 15:37, Разное

Глава Римско-католической церкви Франциск издал буллу «Asinum Domini nostri», в которой разъяснил позицию Ватикана относительно криптовалют и других современных средств платежей. Вопреки мнению критиков, которые называют криптовалюты средством бандитов и наркокартелей, Папа римский назвал эти технологии «угодными Господу» и разрешил священникам принимать биткоин и другие криптовалюты в качестве пожертвований и платы за требы.

В ближайшее время во всех крупных церквях РКЦ появятся терминалы доступа к биткоин-кошелькам, с помощью которых прихожане смогут отблагодарить священников за совершение ритуальных действий, а также пожертвовать деньги церкви на благотворительность. Этой же буллой Франциск постановил автоматически отлучать от церкви и лишать сана священнослужителей, которые будут наставить на том, что биткоин имеет отношение к «Числу Зверя», описанному в «Апокалипсисе» Иоанна Богослова.

«В последнее время часто звучат предположения, будто в числовых последовательностях хэшей биткоина сокрыто Число Зверя. Это мнение является нелепым суеверием. Биткоин нужен не для того, чтобы наркоторговцы продавали души Дьяволу, а чтобы верующие могли платить своему священнику за его труды. Если кто-то из нашего клира будет проповедовать греховность криптовалют и блокчейн-технологий, да будет ему анафема», — гласит папская булла.

Ранее РКЦ приостанавливала программу отпущения грехов онлайн из-за риска мошенничества в традиционных платёжных системах. Папа Франциск рассматривает биткоин как безопасную альтернативу банковским переводам.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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