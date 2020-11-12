Елена Мизулина обнаружила в детских играх элементы масонской пропаганды

12.11.2020, 15:37, Разное

Член Совета Федерации Елена Борисовна Мизулина выразила обеспокоенность связью производителей популярных детских игр с уклоном в строительство и масонского ордена.

Прежде особому контролю со стороны государственных органов подлежали только игры, пропагандирующие насилие, однако в ходе побочных расследований внезапно была обнаружена связь производителей таких игр, как Тетрис, Лего и Майнкрафт с мастерами Великого Ордена Британии. Эти производители получали значительное финансирование от масонского ордена в обмен на популяризацию в детской среде идеи строительства, уверены в Совфеде.

«Подобное начинание можно считать ударом в спину молодой российской государственности, ставящей целью воспитание из подрастающего поколения общества квалифицированных потребителей. Масонское вмешательство отбрасывает нас назад к идее строительства мифического светлого будущего, что просто недопустимо!» — говорит сенатор.

В связи с открывшимися обстоятельствами особой проверке будут подвергнуты история противостояния между сторонниками и противниками строительства храма в Екатеринбурге, а также называемая «Программа 200 храмов», косвенным признаком причастности к которой масонов может служить глубокий аллегорический смысл и значимость указанного числа для их ордена.