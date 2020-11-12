Северное полушарие будут сотрясать температурные аномалии до самой весны

12.11.2020, 14:52, Разное

Ученые предупреждают, что температурные аномалии будут наблюдаться по всему Северному полушарию планеты.

Напомним, ранее команда ученых сделала заключение, что феномен Ла-Нинья в ближайшие месяцы приведет к аномальному похолоданию во многих частях Земли.

Эксперты из Японского метеорологического агентства подтверждают данную информацию и уточняют, что резкие перепады температуры в Северном полушарии будут происходить в течение всей зимы с вероятностью 90 процентов. При этом с вероятностью 60 процентов температурная аномалия не оставит нас весной.

Как отмечают метеорологи, феномен Ла-Нинья ведет к охлаждению Земли, что характеризуется снижением температуры воды Тихого океана в экваториальной части. Подобные температурные аномалии часто ведут к возникновению наводнений и засухи в некоторых регионах Земли.

Специалисты предполагают, что это температурная аномалия может затянуться на 5 месяцев – до самой весны. В этом случае температура воды в Тихом океане, скорее всего, понизится на пол градуса, причем данное снижение окажется рекордным.