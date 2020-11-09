“Ромул”: 5 причин посмотреть эпическую драму о возникновении Рима

09.11.2020, 20:40, Разное

Свежая интерпретация

В основе сериала лежит не классическая история возникновения Вечного города, а, скорее, предыстория окутанного тайной мифа об основании Рима. Эта грандиозная по масштабу эпическая драма очень реалистично реконструирует события 8 века до нашей эры. Но прежде всего она исследует истоки и глубокое значение власти на Западе, перенося зрителя в пугающий мир диких племен. Здесь судьба человека определяется беспощадной силой природы. Здесь повсюду ощущается таинственное и враждебное присутствие богов.



Вместо знакомых героев легенды – вскормленных волчицей братьев-близнецов Ромула и Рема – героями сериала становятся люди, отказавшиеся смиренно принять свою судьбу. “Волчицей” выступает женщина, которая возглавляет группу изгоев. Вместе они бросают вызов действующей власти. У воинственной девы есть свое идеализированное представление о будущем Риме – как месте, где женщины и мужчины освободятся от страха перед природой, богами и угнетениями. Вполне современные идеи.

От создателей “Гоморры”

За съемки сериала взялась лидирующая итальянская кинокомпания Cattleya, известная по успешному сериалу “Гоморра”. Реалистичная криминальная драма об одном из самых кровожадных и могущественных синдикатов получила Гран-при Каннского кинофестиваля. Появившись на экранах в 2014 году, сериал сразу полюбился зрителям и был очень высоко оценен критиками. После четвертого сезона “Гоморра” набрала 8,7 баллов на IMDb и 87% на Rottentomatoes.

От режиссера “Первого короля Рима”

“Это история о чувствах, войне, братстве, отваге и страхе”, – так представляет сериал режиссер Маттео Ровере. Это его дебют на телевидении. Но в режиссерском кресле он оказался неслучайно – год назад на большие экраны вышла премьера его фильма “Первый король Рима”. Несмотря на схожесть тематики, концептуально это совсем разные проекты (фильм как раз интерпретирует известную легенду). Это особенно подчеркивает сам Ровере, который за последние несколько лет поднаторел в изучении истории Рима.

Древний город Альба-Лонга и латынь

Реалистичность съемок зашкаливает – по зрелищности сериал можно смело сравнить с “Викингами”. Создатели признают, что подобного размаха в Италии раньше не видели. На основе исторических исследований был воссоздан древний латинский город Альба-Лонга в Лацио, из которого, по преданию, вышли основатели Рима. Также была построена копия храма Весты – римской богини домашнего очага. Из него открывается вид на поселение – хижины и конюшни из глины и соломы.



Также к съемкам были привлечены тысячи статистов, более 700 каскадеров. Специально для сериала были изготовлены сотни единиц оружия того времени. Чтобы добиться наибольшей аутентичности, все актеры говорят на латыни.

Работа художников по костюму

Отдельно стоит отметить работу художников по костюму. Масштабное исследование было посвящено изучению внешнего облика людей, населявших окрестности современного Рима. Главными референсами для создания одежды и образов послужили изображения из Этрусских некрополей в Черветери.

