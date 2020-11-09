Русскоязычные материалы (Глобальная сеть)

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09.11.2020, 20:20, Разное

«Русских» бруклинцев обвиняют в контрабанде электроники из Нью-Йорка в Москву

30.10.2020 АЛЕКСАНДР ГРАНТ

Согласно пока еще не отмененному закону сохранения материи, любое вещество, будь оно физическим, химическим или биологическим, не исчезает, а лишь изменяет вид существования, подчиняя себе его среду.

В подтверждение этого закона появилась шутка о том, что будет с Россией, если в ней кончится водка. Ответ гласит, что в таком случае водка появится где-то еще, а там и будет Россия. В каждой шутке есть доля правды, которая в том, что этот закон объясняет такое явление, как дефицит, когда вещество, которого нет или не хватает в одном месте, появляется там из другого места, чего бы это ни стоило. Сужая тему до содержания этой статьи, поясню, что многие товары, которые сегодня есть в США, пользуются спросом в России, и доставка их туда без необходимых документов считается федеральным преступлением. Не первый год таким дефицитом считаются оптические прицелы дневного и ночного видения, а на днях стало известно, что в прицел наших правоохранителей попала бытовая электроника, чего не было со времен «видиков», которые советские госслужащие покупали в магазине Тимура Сапира и Сэма Кислина полвека назад.

19 октября 2020 года временный федеральный прокурор Восточного округа штата Нью-Йорк в Бруклине сообщил, что присяжные большого жюри согласились с доводами прокуроры и направили в суд дело № 20-CR-415 (ARR) «Соединенные Штаты против Акмаля Асадова и других», обвиненных в перевозке краденых товаров, отказе предоставить документы на экспорт, нелегальной транспортировке электронной аппаратуры и сговоре с целью совершения этих преступлений. Далее в пресс-релизе поясняется, что обвиняемые предположительно участвовали в незаконной контрабанде электронной аппаратуры, а точнее, продукции компании Apple из Соединенных Штатов в Россию с помощью курьеров, многие их которых были действующими или бывшими работниками компании Aeroflot Airlines.

Забегая вперед, сообщу, что 22 октября представитель Аэрофлота Питер Морли сообщил изданию Aerotime News, что его компания отрицает все обвинения и ни один из десяти человек, обвиненных американскими властями, не работали и не работают в Аэрофлоте. По словам Морли, который, кстати, представляет эту авиакомпанию в Лондоне и занимается банковскими операциями, «Аэрофлот» сотрудничает с российским посольством в Соединенных Штатах и генконсульством РФ в Нью-Йорке, чтобы выяснить суть любых претензий к Компании и координировать дальнейшие действия». В структуре Аэрофлота, добавил Морли, этим занимается отдел экономической безопасности, для которого это задача номер один.

«Другими» в деле, кроме 38-летнего бруклинца Акмаля Асадова, названы проживающие тоже в Бруклине 34-летний Антон Перевозников, 31-летний Шохрух Саидов, 40-летний Марат Шадхин, 37-летний Кирилл Сокончук, 30-летний Зокир Искандеров и 46-летний москвич Саюз Дайбагия (SAYUZ DAIBAGYA). Все они были арестованы в Бруклине, 31-летнего бруклинца Азамата Бобомуродова арестовали на территории Северного округа штата Иллинойс, и еще двое обвиняемых числятся в розыске. При обысках в домах арестованных было обнаружено больше 600 тысяч долларов наличными и большое количество электроники. Отмечено что в доме Марата Шадхина деньги хранились в тайнике.

В пресс-релизе бруклинской федеральной прокуратуры Сет Дючарме заявил, что ликвидация предполагаемой преступной группы стала возможной благодаря выдающейся работе его подчиненных, «которые безустанно трудились с нашими партнерами, пристально следя за товарами и людьми, пересекающими наши государственные границы». Руководитель этих партнеров начальник нью-йоркского отделения ФБР Уильям Суини добавил, что «если вы считаете возможным использовать работу в иностранной авиакомпании для контрабанды, как мы предполагаем, в свою Россию товаров на миллионы долларов, то ответ Nyet». Кроме них в пресс-релизе высказались представители Службы дипломатической безопасности Госдепартамента; Таможенно-пограничной службы; отдела промышленности и безопасности министерства торговли; следственного отдела министерства внутренней безопасности и комиссар городской полиции Нью-Йорка Дермот Шей, который отдал должное своим детективам в общем деле.

В пресс-релизе со ссылкой на материалы дела разъясняется, что обвиняемые участвовали в незаконной доставке рейсами Аэрофлота из нью-йоркского аэропорта Кеннеди в московский аэропорт Шереметьево смартфонов, ноутбуков и часов компании Apple на общую сумму более 50 миллионов долларов. Эти товары, а также наличные доллары они перевозили с помощью пассажиров, а также бывших и действующих работников Аэрофлота. По инструкциям проживающего в Москве гражданина РФ Саюза Дайбагия коррумпированные «работники Аэрофлота и другие» летали в Соединенные Штаты за контрабандным товаром. В пресс-релизе отмечено, что «в результате расследования Госдепартамент отозвал визы 113 сотрудников Аэрофлота за их участие в этой махинации». Действительно, многовато, если учесть количество и качество экипажей рейсов Москва – Нью-Йорк, а тут еще и «другие». Но за что купил, за то и продаю, тем более что, как поясняется в пресс-релизе, «проведенные по ходу расследования обыски багажа членов экипажей Аэрофлота и других курьеров выявили электронную аппаратуру на миллионы долларов».

Как указано в обвинении, Асадов, Сокончук, Перевозников Шадкин и другие приобретали на территории США эту электронику (во многих случаях ворованную), которая затем вывозилась из страны без необходимых разрешений на экспорт. Иногда Дайбагия и Саидов летали сами, например, с августа по декабрь 2019 года Саюз Дайбагия слетал в Нью-Йорк четыре раза и привез в общей сложности больше тысячи единиц электроники Apple на общую сумму больше миллиона долларов. Шорух Саидов побывал в Москве 5 октября 2019 года и привез из Нью-Йорка «электронную контрабанду» в виде 235 изделий Apple, стоящих четверть миллиона. Расследованию помог CS-1 – «тайный осведомитель» ФБР, без которых, наверное, не обходится ни одно федеральное дело. Получая у бруклинского судьи-магистрата Лоис Блум ордера на арест обвиняемых 30 сентября 2020 года, следователь нью-йоркского отделения ФБР Алан Фаулер сообщил, что CS-1 сотрудничает с бюро «в обмен на помощь с его иммиграционным статусом и в надежде на снисхождение по любому уголовному обвинению». Фаулер пояснил, что CS-1 занимался тем же, чем и обвиняемые, то есть нелегально доставлял из США в Россию неуточненные товары без требуемых документов, к тому же сам был нелегалом, проживая в Нью-Йорке с просроченной визой. Однако его информация оказалась надежной и подтверждалась показаниями других, а также данными перехваченных разговоров и наружного наблюдения.

О себе Алан Фаулер сообщил, что работает в ФБР с 2016 года, и в настоящее время служит в отделе борьбы с евразийской организованной преступностью, который, добавлю от себя, раньше называли «русским отделом». Расследование данного дела, в котором он принял участие, началось примерно в декабре 2017 года, когда таможенники аэропорта Кеннеди обратили внимание на то, что члены экипажей самолетов российской компании Аэрофлот вывозят из США разную электронику компании Apple. Частично по этой информации следователи ФБР с коллегами из других ведомств приступили к расследованию, и тут им очень помог CS-1, который, по указанию агентов ФБР, продавал Азамату Бобомуродову и Зокиру Искандерову электронику, которую называл ворованной и уточнял, что она уплывет из США «с концами», то есть за границу. Все эти разговоры, которые велись по-русски, тайно записывались, и на 13 страницах в предварительного обвинения Алан Фаулер приводит несколько распечаток таких разговоров.

В одном из них на встрече с Искандеровым 28 января 2020 года CS-1 договорился о встрече с другим сообщником (СС-1), которому обещал продать мобильники на 5 тысяч долларов. Они «забили стрелку» на Вест Первой стрит в Бруклине, но вместо СС-1 туда явился сам Искандеров, и тайный осведомитель записал их разговор. В обвинении следователь Фаулер уточнил, что перед этой встречей осведомителя обыскали, убедились, что у него нет ни денег, ни другой контрабанды, и вручили ему мобильники, предназначенные для вывоза в Россию. После встречи агенты ФБР встретились с CS-1, и он передал им 4,5 тысяч долларов, которые получил от Искандерова за пять якобы ворованных мобильников.

На другой встрече 7 февраля 2020 года тайный осведомитель принес Азамату Бобомудрову полученные от агентов ФБР мобильники и ноутбуки Apple на общую сумму 14,5 тысяч долларов. Встреча состоялась рядом с домом Бобомуродова в Бруклине, и когда CS-1 ждал его, ему позвонил еще один участник группы, который проходит в деле как CC-3 и значится «гражданином России». Из этого разговора, который CS-1 тайно записал, следует, что Бобомуродов купил предложенную ему электронику, зная, что она ворованная, и подтвердил, что ее увезут в Россию. Следователь Фаулер также ссылается на сообщников CC-4 и CC-5, но все это неуточненные и названные в обвинении «русскими», а точнее, русскоязычными бруклинцами.

Европа о выборах в США: “Путин улыбается”

Андрей Бекетов • Последние обновления: 04/11/2020

Euronews Brussels – Авторское право Euronews Brussels

Корреспондент Euronews Андрей Бекетов передаёт из Брюсселя:

“Солнце взошло над Брюсселем, но не принесло ясности”, – написал в твиттере один из еврокомиссаров. Паоло Джентилони, как и все, пока не знает исхода президентских выборов в Соединённых Штатах. Учреждения ЕС готовят поздравление “с надеждой на укрепление трансатлантического партнёрства” – осталось только вписать имя адресата. Послы Евросоюза обсудят сегодня итоги голосования в Америке, и по словам дипломатов, повестка дня составлена так, чтобы избежать какофонии, или даже хуже, если обсуждать будет нечего.

Европейские газеты считают главной новостью победу Дональда Трампа во Флориде и Джо Байдена – в Аризоне. “Но решающего прорыва ни у кого нет”, – пишет итальянская Corriere della Sera. Голландская De Volkskrant считает, что нынешний хозяин Белого дома “выступил лучше, чем ожидалось”. Испанская El Pais предполагает, что цифровой результат у претендентов получится примерно одинаковый. Немецкая Bild пишет, что маятник может качнуться и туда и сюда.

Международное французское радио передаёт, что “события пошли по наихудшему сценарию, поскольку каждая из сторон объявила о своей победе”. А Le Parisien предсказывает, что “тревожная неопределённость продлится до пятницы”.

Британская The Times вышла с шапкой “Америка решает свою судьбу”. А Европе остаётся ждать и не вмешиваться. Бывший министр иностранных дел Джереми Хант сказал би-би-си, что “если результаты выборов в этой ведущей демократической державе мира будут бесконечно оспариваться, то президент Путин будет с улыбкой говорить россиянам: “разве вы не рады, что у нас не бывает такой смуты”.

Представитель Еврокомиссии в Берлине Йорг Водян написал: “В Москве и Пекине откупоривают шампанское”.

Япония: Размещенные Россией на Курилах танки затруднят десантирование

30 октября 2020

Танк Т72Б3. Фото: topwar.ru

РФ развертывает на северных островах (принадлежащие РФ Южные Курилы) модернизированные танки Т72Б3, способные топить малые боевые корабли. Они серьезно затруднят десантирование противника на острова, учитывая, что на Кунашире и Итурупе размещаются также противокорабельные российские комплексы «Бал» и «Бастион». Об этом пишут японские СМИ.

«Российское Министерство обороны объявило о размещении на Курилах, в том числе на островах Южно-Курильской гряды новых модернизированных основных боевых танков типа Т72В3. Они войдут в состав 18-й пулеметно-артиллерийской дивизии, расквартированной на Кунашире и Итурупе. Танки типа Т72Б3 являются глубоко модернизированной версией танков Т72», — сообщает крупнейшая японская газета Yomiuri Shimbun.

Она отмечает, что программа развертывания новых танков на Курилах завершится в течение года, максимум двух лет. Точные места их размещения не раскрываются. Эти танки способны топить в прибрежной акватории малые боевые суда. Российские военные эксперты указывают, что благодаря танкам Т72Б3 серьезно повысится защищенность российской береговой линии против возможных десантных операций противника.

«Российская армия в настоящее время усиливает оборонный потенциал «северных территорий, — говорится в статье. — Береговую оборону Курильских островов осуществляют два дивизиона 720-й ракетной бригады Тихоокеанского флота. Дивизион противокорабельных ракетных комплексов (ПКРК) «Бастион» развернут на Итурупе, а дивизион ПКРК «Бал» — на Кунашире.

Как сообщало EADaily, первые танки Т-72Б3 для обороны Курильских островов поступили на вооружение уже летом этого года. В Минобороны планируют, что полное перевооружение и освоение новой техники личным составом займет один-два года. По данным пресс-службы Восточного военного округа, за оборону Сахалина и Курильских островов отвечает 68-й армейский корпус, штаб которого расположен в Южно-Сахалинске. Непосредственно на Курилах размещаются части 18-й пулеметно-артиллерийской дивизии, в состав которой входит отдельный танковый батальон. Кроме того, танковые подразделения есть в составе пулеметно-артиллерийских полков.

Напомним: новый японский премьер Ёсихидэ Суга в своей программной речи пообещал поставить точку в решении «территориальной проблемы» с Россией. Он заявил, что Токио нацелен на всестороннее развитие японско-российских отношений, в том числе в вопросе заключения мирного договора, с использованием в этом вопросе искреннего обмена мнениями с Москвой. Ранее новый генеральный секретарь японского кабинета министров Кацунобу Като заявил, что Япония «обладает полным суверенитетом над северными территориями».

Япония оспаривает принадлежность российский Южно-Курильских остров — Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы ныне необитаемых островов, которую в Японии называют Хабомаи. РФ неоднократно подчеркивала, что ее суверенитет над этими островами, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению. Как заявил в мае 2019 года глава МИД РФ Сергей Лавров, рассмотрение вопроса о пограничном размежевании возможно только после подписания мирного соглашения.

Турция эвакуирует крупнейшую военную базу в Сирии

3 ноября 2020

Иллюстрация: aa.com.tr

Турецкие силы эвакуировали свою крупнейшую военную базу в Идлибской зоне деэскалации на северо-западе Сирии, сообщило немецкое информагентство DPA.

«Были замечены конвои с военным персоналом и техникой, покидающие базу Морек в северной части провинции Хама», — говорится в сообщении.

Морек был одним из 12 турецких наблюдательных постов, созданных в регионе для наблюдения за хрупким прекращением огня. В последние месяцы турецкая база была окружена сирийской армией, гарантом безопасности находящегося там персонала выступила Россия.

По данным Reuters , турецкие силы укрепляют свои позиции на оставшихся постах по всему Большому Идлибу (провинции Идлиб и Хама, части провинций Алеппо и Латакия).

Турция решила отказаться от некоторых своих наблюдательных постов в Идлибе, включая пункты дислокации, созданные в рамках соглашений с Россией, указали в прошлом месяце военные источники в Сирии. Утверждалось, что турецкие военные уйдут с четырёх наблюдательных пунктов и двух других временных объектов в Идлибской зоне деэскалации, которые были окружены сирийскими правительственными войсками в начале этого года. Согласно информации, уход Турции с четырёх наблюдательных пунктов произошёл по инициативе России, которая ранее вела переговоры с Анкарой о передаче этих постов правительственным силам Дамаска.

Напомним, РФ и Турция по итогам шестичасовых переговоров 5 марта в Москве договорились установить в Идлибской зоне деэскалации новый режим прекращения огня, вступивший в силу с 00.01 по местному времени 6 марта. РФ и Турция создают коридор безопасности шириной шесть километров к северу и югу от трассы М-4 на северо-западе арабской республики. Также было условлено с 15 марта начать совместное патрулирование российских и турецких военных вдоль участка указанной трассы от населённого пункта Трумба (в двух километрах к западу от города Саракиб) до посёлка Айн аль-Хабр. Соответствующая договорённость оформлена в виде дополнительного протокола к Сочинскому меморандуму министров обороны РФ и Турции от 17 сентября 2018 года.

Папино изобретение пригодилось?

О существовании секретной сотрудницы ФБК Марии Певчих мир узнал совсем недавно. О ней не упоминали СМИ до того, как в конце августа оппозиционер Алексей Навальный впал в кому и оказался в больнице Омска. В ФБК рассказали, что она возглавляет отдел расследований и ранее предпочитала не появляться в публичном поле.

Теперь мы знаем, что Мария была рядом с Алексеем Навальным в Томске до того, как он сел в тот самый самолет. Потом она вывезла за границу знаменитую пластиковую бутылку, на которой позже эксперты якобы нашли следы «Новичка». Кстати, в Германию Певчих и бутылка летели в том же самолете, что и Алексей.

Напомним, что согласно первоначальной версии немецких специалистов, Навальный получил отравление токсином через нижнее белье, к которому был доступ в том числе и у Певчих во время поездки. Однако позже в деле начала фигурировать та самая бутылка со следами яда, и почему-то диванные воины в Сети приняли за основную версию, что их кумира отравили водой из бутылки.

Папины лаборатории

Однако с появлением новых деталей биографии Марии Певчих некоторые задумались о том, откуда всё-таки взялся яд и как он мог попасть в организм Навального. Так, выяснилось, что у Марии имеется доступ к химическим веществам и вирусам. Её отец — Константин Эдуардович Певчих — является руководителем и учредителем сразу двух действующих научных предприятий.

ООО «Фотисс» было зарегистрировано совсем недавно, в конце июля, и конкретных направлений работы организации в открытом доступе нет. Но ООО «НИОБИС» занимается разработкой проектов для выращивания вирусов и биологических клеток в медицинских целях почти 10 лет. Некоторые СМИ подметили, что без непосредственного использования химических реагентов, вирусов и бактерий работа в данном направлении проводиться не может, а значит, у Константина Певчих как учредителя и генерального директора имеется к ним свободный доступ. Также известно, что он активно занимается научной деятельностью в области биокибернетики, а значит, у него есть достаточные познания о биологии человека. Кроме того, он должен обладать широким кругом знакомств в научном сообществе, в том числе с химиками.

Один из создателей яда «Новичок» Леонид Ринк призвал проверить лаборатории Певчих. По его мнению, при наличии необходимых сотрудников в лабораториях можно было «очень легко» создать отравляющее вещество.

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putichka.vorishka

Мария Певчих – та самая, это ей сейчас перемывают кости путинские СМИ, сотрудница Фонда по борьбе с коррупцией, вывезла из отеля в Томске в Германию бутылку воды со следами “Новичка”⠀

Она рассказывает о работе в ФБК и состоянии здоровья Алексея Навального⠀

#марияпевчих #путинвор #фбк #путин #новичок #навальныйживи #пыня

Шприц-невидимка

Теперь ещё и выяснилось, что компании Константина Певчих принадлежит патент на «систему интрадермальной доставки вакцин» SKINPORT. Эта система, как следует из патентного описания, представляет собой «одноразовую насадку на типовой шприц со встроенной микроструктурой полых кремниевых микроигл», которая «повышает продуктивность процедуры и не требует специальных навыков медработника». Проще говоря, это одноразовые микроиглы для безболезненных уколов. Чтобы сделать такой укол, не нужно иметь специальное медицинское образование. Укол таким шприцем незаметен для пациента. После него не остается следов. Короче, мечта любого шпиона из голливудских фильмов. Далее в патенте указано, что «эффективность использования такой технологии для вакцинации проверена клиническими испытаниями».

По словам изобретателя, система прошла клинические испытания. Чтобы начать производство, Певчих-отцу не хватает всего-то миллиона долларов. Он сейчас ищет инвесторов. Минимальный вклад в чудо-иглы — 200 тысяч долларов.

Тут уж даже некоторые соратники Навального призадумались: с такой чередой совпадений и возможностей стоит поговорить с Марией серьезно.

Почему скрывается от следствия?

Сама Певчих в интервью Би-би-си назвала это «сумасшедшей историей», выдуманной журналистами. Девушка рассказала, что ее родители в разводе и она много лет не общается с отцом.

В пятницу, 11 сентября, управление на транспорте МВД РФ по Сибирскому федеральному округу сообщило, что разыскивает Марию. Как следует из пресс-релиза МВД, только Певчих не дала объяснений в рамках доследственной проверки, так как улетела в Германию на медицинском транспортном самолете вместе с Навальным.

— Певчих не могла не быть замешана, — сказал «КП» телеведущий Владимир Соловьев. — Было отравление, не было отравления, что произошло? Но во всей истории Певчих не просто замешана, Певчих еще и скрывается, как я понимаю, от российского следствия. И не хочет отвечать на вопросы. Но зато мы же понимаем, что человек, который притворяется тайным руководителем отдела расследований ФБК, прилетает из Лондона в Томск только для того, чтобы погладить Навальному рубашки. Выяснилось, что в этом состояла ее обязанность. Но зато это дает достаточные основания, чтобы оказаться на самолете, летящем в Германию. Якобы везла улики: бутылку. Но заметьте, как тема улик и бутылки куда-то делась, особенно из западных СМИ. Так что вопросов больше, чем ответов. И уж к Певчих вопросов точно очень много.