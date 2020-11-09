 

Диего Марадона: «Теперь в истории футбола, помимо «руки Бога», появилась рука Дзюбы»

09.11.2020, 15:37, Разное

Известный аргентинский футболист и тренер выступил в поддержку российского нападающего Артёма Дзюбы. Накануне интернет-мошенники слили в сеть интимные фото и видео российского нападающего.

«Мои российские друзья показали мне эти видео и я не нашел в них ничего предосудительного. Я решительно не понимаю всей этой шумихи вокруг Дзюбы. Он же делал это не в перерыве матча, а в свободное от тренировок время! Теперь история футбола, кроме «руки Бога», запомнит руку Дзюбу. Ну что ж, это тоже достижение, хотя лучше, чтобы он голы забивал. Но что есть — то есть. Тем не менее, Дзюба — хороший футболист и решение о его исключении из сборной России выглядит неадекватной репрессивной мерой. Сегодня не 1937-й год и мастурбация не карается законом», — заявил Марадона.

Марадона пожелал Дзюбе поскорее оправиться от этого нелепого инцидента и призвал держать себя в руках, не обращать внимание на завистников и злопыхателей. Аргентинец надеется, что в скором времени сможет встретиться с Артёмом и лично пожать ему руку.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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