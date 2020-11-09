Надежда Оболенцева, Софья Капкова и другие на литературных чтениях в Переделкино

09.11.2020, 14:45, Разное

Новая жизнь в Доме Творчества писателей “Переделкино” началась в конце лета, когда модернистский павильон, построенный в 1960-х годах, был открыт после восстановления. Именно здесь, на втором этаже, в гостиной рядом с местной библиотекой, прошли чтения, которые посетили Софья Капкова, Алиса Хазанова, Александра Вертинская, Янина Студилина, Ксения Чилингарова, Александр Терехов, Михаил Друян, Валерия Роднянская, Софья Троценко, Оксана Бондаренко, Ирина Вольская и другие.

Алиса Хазанова Валерия Роднянская Янина Студилина Ксения Чилингарова Александр Терехов Михаил ДруянВыбор формата чтений отражает концепцию проекта Нового Архива Тиражного Искусства (НАТИ), уже ставшего отдельным брендом в современном искусстве благодаря платформе Shaltai Editions. “Есть у меня одна история” — тема третьего выпуска НАТИ, который хранит в себе истории девяти авторов. Работы всех девяти авторов, среди которых Андрей Монастырский, Борис Гройс, Павел Пепперштейн, Виктор Пивоваров, были представлены в Переделкино временной экспозицией. Стихи собственного сочинения читали художники Shaltai Editions Оля Кройтор, Хаим Сокол, Виктор Алимпиев и Андрей Кузькин.

Андрей Кузькин Антонио Джеуза Оля Кройтор и Антонио Джеуза Александра Вертинская с дочерью Лидией Александра Вертинская Оксана Бондаренко и Алина Цыганова Галина Мазаева Дарья Повереннова Евгения Милова Дарья и Станислав Лисиченко Ирина Вольская Софья и Роман Троценко Наталья Лучанинова Сергей Мешалкин и Нина Гомиашвили Светлана Таккори Анна Попова и Антон Жулев